FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul heute live, Übertragung Champions League: FCB vs. Gala im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München empfängt Galatasaray Istanbul am heutigen Mittwoch in der Champions League. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie zwischen dem FCB und Gala heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach dem 4:0 bei Borussia Dortmund ist der FC Bayern mit einer breiten Brust nach München zurückgekehrt. Dort empfängt der deutsche Rekordmeister am heutigen Mittwoch (8. November) Galatasaray Istanbul.

Das Hinspiel gewann der FCB in der türkischen Metropole glücklich mit 3:1, nachdem Gala gleich mehrere Großchancen hatte liegen lassen. Während die Münchner mit einem Sieg bereits das Achtelfinal-Ticket buchen würden, könnten die Türken bei einem erfolgreichen Ausgang ihren zweiten Platz in Gruppe A vor Manchester United behaupten.

Die Begegnung startet um 21 Uhr. Gespielt wird in der Allianz Arena in der bayerischen Landeshauptstadt.

Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es in Deutschland nicht geben. Es ist kostenpflichtig, die Partie zwischen dem FC Bayern München und Galatasaray Istanbul legal sehen zu können.

Für die Champions League ist auch in dieser Saison DAZN verantwortlich. Der Streaminganbieter hat alle Spiele der Königsklasse, bis auf eine Partie am Dienstag, live im Programm und zeigt somit auch FCB vs. Gala live in voller Länge. Zudem wird es wie gewohnt eine Konferenz mit allen Spielen des Tages geben.

Für die Partie in München sind ab 20 Uhr Moderatorin Laura Wontorra, Experte Sami Khedira und Kommentator Marco Hagemann zuständig.

Um die Champions League bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr das Paket DAZN Unlimited. Ein Abo von DAZN Super Sports oder DAZN World reicht also nicht aus.

Hier findet Ihr alle Informationen zu den verschieden DAZN-Paketen.

Bei SPOX könnt Ihr alternativ auf unseren ausführlichen Liveticker zurückgreifen. So verpasst Ihr keine wichtige Szenen des Spiels.

Zum Liveticker für FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul geht's hier entlang.

FC Bayern München vs. Galatasaray Istanbul heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FCB: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Min-Jae Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

Neuer - Mazraoui, Upamecano, Min-Jae Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane Gala: Güvenç - Boey, Sanchez, Nelsson, Bardakci - Ayhan, Torreira - Ziyech, Aktürkoglu, Zaha - Icardi

FC Bayern München und Galatasaray Istanbul in Gruppe A: Die Tabelle