Der BVB trifft am Abend in der Champions League auf Newcastle United. Doch wo läuft das Spiel der Dortmunder heute live im TV und Livestream? SPOX liefert die Antwort.

Am heutigen Mittwoch, den 25. Oktober, bekommt es der BVB am 3. Champions-League-Gruppenspieltag mit Newcastle United zu tun. Das Duell in der Gruppe F wird um 21.00 Uhr im St. James' Park in Newcastle angepfiffen.

Der Auftakt in die neue Champions-League-Saison war für den BVB alles andere als einfach. Das Team von Edin Terzic steht in der Gruppe F mit einem Zähler auf dem letzten Tabellenplatz. Gegen PSG wachte der BVB erst zum Ende des Spiels auf und verlor die Partie letztendlich verdient mit 0:2. Am 2. Gruppenspieltag gegen den AC Milan kamen die Dortmunder vor heimischen Publikum nicht über ein 0:0 hinaus. Gelingt dem BVB heute die Wende und damit der erste Champions-League-Sieg der Saison?

Mit Newcastle United wartet auf die Dortmunder heute der Tabellenführer der Gruppe F. Die Engländer spielen bislang eine starke Europapokalsaison. Das bekam am vergangenem Gruppenspieltag vor allem PSG zu spüren. Newcastle fegte über Kylian Mbappé und Co. mit 4:1 hinweg.

© getty Wie läuft es heute für den BVB gegen Newcastle United?

BVB, Champions League: Wo läuft Newcastle United vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream?

Die Begegnung zwischen dem BVB und Newcastle United könnt Ihr heute exklusiv auf DAZN verfolgen. Der Sender überträgt die Partie live und vollumfänglich im TV auf DAZN 1 ab 20.45 Uhr. Für DAZN sind am Abend Moderator Daniel Herzog, Kommentator Jan Platte, Experte Sebastian Kneißl sowie Reporterin Laura Wontorra im Einsatz. Das Champions-League-Duell könnt Ihr alternativ auf DAZN 2 in der Konferenz sehen.

DAZN zeigt BVB vs. Newcastle United zudem live und in voller Länge im Livestream. Dort starten die Vorberichte zum Spiel schon um 20.15 Uhr. Den Livestream des Spiel findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der DAZN-App.

© getty Siegt der BVB heute gegen Newcastle United?

Mit einem DAZN-Unlimited-Abo seht Ihr am heutigen Abend die Partie zwischen dem BVB und Newcastle United live. Das DAZN-Unlimited-Abo kostet Euch im Monat 44,99 Euro. Mit einem Abonnement von DAZN Super Sports oder DAZN World könnt Ihr das Europapokalspiel hingegen nicht sehen. Hier findet Ihr alle Informationen zu den verschieden DAZN-Paketen. Neben der Champions League könnt Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Sonntagspiele der Bundesliga, die Ligue 1, die Primera Division, die Serie A, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights sehen.

BVB, Champions League: Wo läuft Newcastle United vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? - Offizielle Aufstellungen

Newcastle United: Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Burn - Bruno Guimaraes, S. Longstaff, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon

Pope - Trippier, Lascelles, Schär, Burn - Bruno Guimaraes, S. Longstaff, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon BVB: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Sabitzer, F. Nmecha, Malen, Reus - Füllkrug

BVB, Champions League: Wo läuft Newcastle United vs. Borussia Dortmund heute live im Free-TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Duell zwischen dem BVB und Newcastle United heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX goldrichtig. Wir verfolgen das Champions-League-Spiel für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

