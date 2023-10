Borussia Dortmund empfängt heute in der Champions League die AC Milan. Bei SPOX wird das Duell live getickert.

Der BVB ist heute für die Champions-League-Gruppenphase gegen die AC Milan im Einsatz. Im Liveticker von SPOX geht Euch keine wichtige Spielaktion durch die Lappen.

BVB vs. AC Milan: Borussia Dortmund in der Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der BVB ist in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen, die Siegesserie beträgt bereits drei Spiele. Nun soll auch in der Champions League endlich ein Erfolgserlebnis her. Dagegen hat jedoch die AC Milan etwas. Die Dortmunder verloren ihr Auftaktspiel vor zwei Wochen gegen Paris Saint-Germain mit 0:2. Die Mailänder trennten sich gegen Newcastle United mit einem torlosen Unentschieden.

vor Beginn Die Partie geht um 21 Uhr los, gespielt wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Champions-League-Gruppenspiels zwischen dem BVB und der AC Milan.