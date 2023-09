Endlich ist es soweit, der BVB bestreitet bei PSG heute sein erstes Spiel der Saison in der Champions League. Wir tickern das Spektakel hier live mit.

PSG vs. BVB: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Das erste von sechs mehr als knackigen Hin- und Rückspielen für den BVB steht an. In der Hammergruppe mit der AC Mailand, Newcastle United und Paris Saint-Germain sind Punkte schon am ersten Spieltag fast Pflicht, wenn die Borussia in die K.o.-Phase möchte. Ob Dortmund gegen PSG Zähler einheimsen kann? Rund eine Stunde vor dem Anpfiff melden wir uns hier mit den Aufstellungen zurück!

vor Beginn Zum Auftakt müssen die Borussen auswärts ran, das erste Spiel steigt ab 21 Uhr im Parc des Princes in der französischen Hauptstadt.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels PSG vs. BVB in der Champions League!

Die meisten Spiele der Champions League werden auf DAZN übertragen, je eine Dienstagspartie pro Spieltag wird allerdings von Amazon Prime gezeigt. Und das ist heute das Duell zwischen Paris und Dortmund. Um 20 Uhr geht es dort los.

Kostenlos könnt Ihr die Begegnung sehen, wenn Ihr einen Probemonat startet, ansonsten kostet ein Abo des Dienstes 8,99 im Monats- oder 89,99 im Jahresabo.

PSG vs. BVB heute live, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez - Ugarte - Zaire-Emery, Vitinha - Dembelé, Kolo Muani, Mbappé

