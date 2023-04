Wer zeigt / überträgt das Rückspiel FC Bayern München vs. Manchester City live im TV und Livestream?

In weniger als einer Woche muss der FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League noch einmal gegen Manchester City ran. Wer das Rückspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Für den FC Bayern München ging die Viertelfinalrunde in der Champions League alles andere als optimal los. Das Hinspiel gegen Manchester City am vergangenen Dienstag ging mit 0:3 verloren.Im Rückspiel, das am Mittwoch, den 19. April in der Münchner Allianz Arena steigt, braucht der deutsche Rekordmeister also bereits ein kleines Wunder, um noch das Halbfinale zu erreichen, wo dann entweder Real Madrid oder der FC Chelsea warten wird. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Als wäre die Mammutaufgabe auf dem Platz schon nicht anspruchsvoll genug, gibt es aktuell auch Probleme abseits des Platzes, die die Münchner plagen. So wurde Sadio Mané nach einem tätlichen Angriff gegen Leroy Sané in der Kabine nach der Pleite gegen City für das Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag suspendiert und mit einer Geldstrafe belegt.

Champions League: Die Viertelfinal-Rückspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Di., 18.4. 21 Uhr FC Chelsea Real Madrid Di., 18.4. 21 Uhr SSC Neapel AC Milan Mi., 19.4. 21 Uhr Inter Mailand Benfica Lissabon Mi., 19.4. 21 Uhr FC Bayern München Manchester City

© getty Der FC Bayern München war Manchester City im Viertelfinal-Hinspiel mit 0:3 unterlegen.

Wer zeigt / überträgt Rückspiel FC Bayern München vs. Manchester City live im TV und Livestream?

Für das Hinspiel zwischen Manchester City und dem FC Bayern München am Dienstag war noch Amazon Prime verantwortlich. Was das Rückspiel in sechs Tagen betrifft, ist jedoch der Streamingdienst DAZN an der Reihe, da er die Übertragungsrechte für die Spiele am Mittwoch besitzt.

Bereits eine Stunde vor Anpfiff, um 20 Uhr also, gehen zum Viertelfinalkracher die Vorberichte los. Dafür meldet sich Laura Wontorra, die als Moderatorin fungiert. In die Rolle des Reporters schlüpft während der Übertragung Max Siebald. Vor Spielbeginn übernehmen dann Kommentator Jan Platte und Experte Michael Ballack.

Weil DAZN auch das Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Benfica Lissabon überträgt, findet Ihr am Mittwoch auch eine Champions-League-Konferenz vor, die beide Begegnungen beinhaltet. Auch die Konferenz geht um 20 Uhr los.

Wofür Ihr Euch entscheidet - Einzelspiel oder Konferenz -, in beiden Fällen wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, um darauf zugreifen zu können. Dafür bietet das "Netflix des Sports" drei verschiedene Abopakete an: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Wer zeigt / überträgt Rückspiel FC Bayern München vs. Manchester City live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Manchester City

FC Bayern München vs. Manchester City Wettbewerb: Champions League

Champions League Runde: Viertelfinale, Rückspiel

Viertelfinale, Rückspiel Datum: 19. April 2023

19. April 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München Livestream: DAZN

Wer zeigt / überträgt Rückspiel FC Bayern München vs. Manchester City live im TV und Livestream? Die Partie im Liveticker

Eine Konstante bleibt im Vergleich zum Hinspiel: SPOX tickert auch das Rückspiel zwischen dem deutschen und dem englischen Meister live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Viertelfinal-Rückspiels zwischen dem FC Bayern München und Manchester City.

