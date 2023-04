Manchester City - FC Bayern München 3:0: Upamecano-Patzer und Haaland! FCB droht das CL-Aus

Nach dem K.o. im DFB-Pokal steht der FC Bayern München auch in der Champions League vor dem Aus. Die Mannschaft des neuen Trainers Thomas Tuchel verlor das Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City verdient mit 0:3 (0:1). Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch in München.

Rodri brachte Manchester City in der 27. Minute per sehenswertem Distanzschuss in den Winkel in Führung. Das 2:0 besorgte Bernardo Silva nach einem verheerenden Ballverlust von Dayot Upamecano (70.). In der 76. erhöhte Erling Haaland auf 3:0.

Ersatz-Kapitän Thomas Müller saß beim FC Bayern - genau wie City-Leihgabe Joao Cancelo - überraschend zunächst nur auf der Bank. Tuchel begründete diese Entscheidung damit, dass die Partie "kein Thomas-Müller-Spiel" gewesen sei. Hier geht es zur Meldung.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat im Vorfeld des Spiels bestätigt, dass der FC Bayern im vergangenen Sommer mit Erling Haaland über einen Wechsel verhandelt hat. Hier geht es zur Meldung.

Thomas Tuchel trotzte den ersten Emotionen und zeigte sich "schockverliebt" in seine Mannschaft. Hier geht's zur News.

Die Noten und Einzelkritiken der Bayern-Spieler findet Ihr hier.

Manchester City - FC Bayern: Die Analyse

Thomas Tuchel änderte seine Startelf im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen den SC Freiburg auf drei Positionen - und schob darüber hinaus einige Spieler auf neue Positionen. Serge Gnabry rückte beispielsweise anstelle von Sadio Mané vom linken Flügel ins Sturmzentrum. Der FC Bayern agierte im klassischen 4-2-3-1-System, die beiden Außenverteidiger spielten dabei eher zurückhaltend.

Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an einen äußerst intensiven Schlagabtausch. Das Spiel war von vielen harten, aber fairen Zweikämpfen geprägt - und eher weniger zwingenden Torchancen. Die Offensivspieler beider Mannschaften verstrickten sich immer wieder in komplizierte Einzelaktionen, was dem Kombinationsfluss nicht wirklich zuträglich war.

Beide Mannschaften pressten nur phasenweise hoch, dann aber richtig. City-Stürmer Erling Haaland luchste Yann Sommer in der 14. Minute im Fünfmeterraum beinahe den Ball ab. In der 22. schloss er aus vielversprechender Position zu harmlos ab. City wirkte mittlerweile insgesamt zielstrebiger und ging durch einen tollen Distanzschuss von Rodri verdient in Führung (27.).

Entstanden war das Tor über die linke Abwehrseite des FC Bayern, wo Alphonso Davies wiederholt überfordert wirkte. Gezielt verlagerten die Gastgeber das Spiel auf diese Seite. Auffällig ansonsten bei City: Innenverteidiger John Stones rückte im 4-3-3-System bei eigenem Ballbesitz gerne weit ins Mittelfeld auf.

Tuchel reagierte auf den Rückstand mit einem Seitenwechsel der beiden bis dahin eher harmlosen Flügelstürmer Kingsley Coman und Leroy Sané, den er zur Halbzeit aber wieder revidierte. In der Anfangsphase des zweiten Durchgangs kamen die Münchner zwar zu einigen ordentlichen Abschlusschancen, City hatte daraufhin aber bessere. Wiederholt rettete Sommer stark.

Etwas mehr als 20 Minuten vor Schluss brachten beide Trainer erstmals neue Kräfte: Bei City kam Julian Alvarez, beim FC Bayern Mané. Anschließend geriet der FC Bayern immer übler ins Wanken und kassierte durch Bernardo Silva (70.) und Haaland (76.) zwei weitere Gegentore. Erst danach wechselte Tuchel auch Müller ein.

Manchester City - FC Bayern: Die Aufstellungen

City: Ederson - Stones, Akanji, Ruben Dias, Ake - Rodrigo, Gündogan - Bernardo Silva, De Bruyne (68. Alvarez), Grealish - Haaland

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies (80. Cancelo)- Goretzka, Kimmich - Coman, Musiala (69. Mane), Sane - Gnabry (80. Müller)

Manchester City - FC Bayern: Die Daten des Spiels

Tor: 1:0 Rodri (27.), 2:0 Silva (70.), 3:0 Haaland (76.)

Manchester City - FC Bayern: Die Stimmen

Pep Guardiola (Teammanager Manchester City): "Hier in unserem Stadion sind wir richtig gut, haben unser Momentum, entwickeln unser Spiel. In München ist das für Bayern vor ihren Fans ebenso. Ich war dort, weiß es. Wenn sie in ihr Spiel kommen, können sie auch schnell ein, zwei, drei Tore machen."

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Ich sehe das Ergebnis überhaupt nicht, wir sind bestraft worden in Phasen, wo wir absolut die bessere Mannschaft waren, wo wir das Momentum auf unserer Seite hatten. Ich weigere mich, die Leistung schlecht zu reden, ich habe bis zur 70. Minute eine sehr gute Leistung gesehen, ich bin hochzufrieden. Es fehlt noch ein bisschen Form, ein bisschen Vertrauen. Es ist ein ganz bitteres Ergebnis, das müssen wir erst mal verdauen. Aber Fußball ist Fußball, abgeschenkt wird nichts."

Der Star des Spiels: Rodri (Manchester City)

Per Traumtor brachte Rodri seine Mannschaft in Führung. Mit seiner Klasse und Ruhe am Ball war er aber auch darüber hinaus extrem wichtig für City.

Der Flop des Spiels: Dayot Upamecano (FC Bayern)

Upamecano rutschte zu Beginn ein paar Mal unglücklich weg und kam zu spät, als Gündogan beinahe das 2:0 erzielte (34.). In der 70. Minute dann erneut mit einem schweren Patzer, den Silva zum 2:0 nutzte. Im Aufbau gelangen ihm immerhin einige gute Pässe.

Der Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (Spanien)

Jesus Gil Manzano hatte die intensiv, aber fair geführte Partie gut unter Kontrolle. Strittige Szenen blieben aus.