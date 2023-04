FC Bayern München vs. Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle beim Rückspiel

Am Mittwochabend bekommt der FC Bayern vor heimischem Publikum die Chance auf Wiedergutmachung gegen Manchester City. Doch welche Spieler werden Trainer Thomas Tuchel zur Verfügung stehen? SPOX klärt auf.

Mit der 0:3-Niederlage im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Manchester City haben die Bayern eine schwere Hypothek aufgenommen. Am Mittwoch hat die Mannschaft die Chance, den Rückstand wettzumachen und doch noch ins Halbfinale der Königsklasse einzuziehen.

Bei der Generalprobe am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (1:1) blieb der Rekordmeister jedoch erneut hinter seinen Erwartungen und Ansprüchen zurück. Trainer Thomas Tuchel zeigte sich bei der PK im Anschluss entsprechend enttäuscht: "Wir haben auf jeden Fall eine riesengroße Chance verpasst, uns und unsere Fans in eine Stimmung zu bringen, um überhaupt daran zu glauben".

Bayern-Urgestein Thomas Müller versuchte den Blick trotzdem nach vorne zu richten. "Es gibt uns zu denken, aber das Geschäft ist schnelllebig genug, dass es jetzt darum geht, die nächste Chance zu ergreifen". Doch in welcher Formation soll dieses Ziel erreicht werden? Ist Choupo-Moting wieder fit? Kehrt Sadio Mané nach seiner abgesessener Suspendierung zurück?

FC Bayern München vs. Manchester City: Kader, Personal, Ausfälle beim Rückspiel

Das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Manchester City wird am Mittwoch ab 21 Uhr ausgetragen. Als Spielort dient die Allianz Arena in München. In diesem Artikel geben wir Euch ein Update zur aktuellen Kadersituation beider Teams mit Hinblick auf verletzte und angeschlagene Spieler.

CL-Rückspiel: Kaderupdate Manchester City

Wie bereits im Hinspiel wird Manchester City wohl auf Phil Phoden verzichten müssen. Der 22-Jährige ist nach wie vor erkältet. Sein Comeback wird erst für das FA-Cup-Duell gegen Sheffield United am Samstag erwartet.

Darüber hinaus hatte es nach dem ersten Leg vergangene Woche etwas Wirbel um Mittelfeldstratege Kevin De Bruyne gegeben. City-Coach Guardiola hatte den Belgier bereits in der 68. Minute vom Feld genommen, woraufhin einige Experten über eine Blessur spekulierten. Diese Spekulationen erstickte Guardiola jedoch selbst schnell im Keim, sprach nach dem Spiel von einer "rein taktischen" Entscheidung.

CL-Rückspiel: Kaderupdate Bayern München

Die Bayern hingegen werden weiterhin auf die langzeitverletzten Manuel Neuer (Unterschenkelfraktur) und Lucas Hernández (Kreuzbandriss) verzichten müssen. Soweit so klar. Interessant wird es in der Kaderfrage nur bei zwei Spielern: Den Stürmern Eric-Maxim Choupo-Moting und Sadio Mané.

Ersterer laboriert bereits seit einigen Wochen an hartnäckigen Rückenproblemen. Mittlerweile hat der Kameruner bereits drei wichtige Spiele in Folge verletzungsbedingt verpasst. Sein Fehlen - als einziger echter Mittelstürmer - wurde schmerzlich vermisst, gewann man bei fast allen Partien doch den Eindruck, dass es den Bayern im letzten Drittel an Durchschlagskraft mangelt.

Eine offizielle Information zu seinem Gesundheitszustand gibt es noch nicht. Beim öffentlichen Training am Sonntag absolvierte Choupo-Moting allerdings nur leichtes Training ohne Ball.

Deutlich besser stehen die Zeichen bei Sadio Mané. Der Senegalese war vom Verein für das Spiel gegen Hoffenheim am Samstag suspendiert worden. Hintergrund war ein Kabinenstreit mit Mitspieler Leroy Sané, der in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Laut Tuchel sei der Vorfall jedoch intern aufgearbeitet worden und es habe eine glaubwürdige Entschuldigung seitens des Ex-Liverpoolers gegeben. Im Rückspiel gegen Manchester City wird Mané also wieder zur Verfügung stehen, wenngleich ein Startelfeinsatz eher unwahrscheinlich ist.

FC Bayern München vs. Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen

Anders als im noch Hinspiel müssen die Bayern nun gleich von Beginn an die Zügel in die Hand nehmen. Dementsprechend ist eine offensivere Formation als vergangene Woche gefragt. Cancelo ersetzt Pavard und Müller den nach wie vor formschwachen Gnabry.

Bei den Citizens ist dagegen nicht mit Änderungen zu rechnen. Schließlich weiß man in England sehr genau: "Never change a winning team".

Bayern: Sommer - Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman - Müller

Sommer - Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman - Müller ManCity: Ederson - Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Silva, Haaland, Grealish

FC Bayern München vs. Manchester City: Aufstellung vom Hinspiel

Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman - Gnabry

Sommer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman - Gnabry ManCity: Ederson - Akanji, Stones, Ruben Dias, Aké - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan - Silva, Haaland, Grealish

© getty Noch nicht in München angekommen: Sadio Mané sucht in dieser Saison nach seiner Form.

FC Bayern München vs. Manchester City: Übertragung im TV und Livestream

FC Bayern München vs. Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle beim Rückspiel - Alle Infos zum Spiel

Was? Rückspiel im Champions League-Viertfinale

Rückspiel im Champions League-Viertfinale Wer? FC Bayern München vs. Manchester City

FC Bayern München vs. Manchester City Wann? Heute, 21 Uhr

Heute, 21 Uhr Wo? Allianz Arena in München

FC Bayern München vs. Manchester City: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle beim Rückspiel - Das CL-Viertelfinale im Überblick