Der FC Bayern München ist für das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zu Gast bei Manchester City. SPOX tickert die Partie live mit.

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League stehen sich heute Manchester City und der FC Bayern München gegenüber. Hier bei SPOX seid Ihr live mit dabei.

Manchester City vs. FC Bayern München: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Englischer Meister vs. Deutscher Meister! In der Königsklasse geht es heute so richtig zur Sache. Erst in seinem fünften Spiel als Trainer der Münchner trifft Thomas Tuchel auf Manchester City, das von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola trainiert wird. Beide Mannschaften konnten ihre Generalproben am vergangenen Wochenende meistern. City bezwang den FC Southampton mit 4:1 und verkürzte den Rückstand auf den FC Arsenal. Der FC Bayern revanchierte sich dank eines sehenswerten Weitschusses von Matthijs de Ligt beim SC Freiburg für die Pokalpleite Tage davor.

Vor Beginn: Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen und im Etihad Stadium in Manchester ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Manchester City und dem FC Bayern München.

Manchester City vs. FC Bayern München: Champions League heute im TV und Livestream

Wer das Viertelfinal-Hinspiel heute live und in voller Länge verfolgen möchte, wird bei Amazon Prime fündig. Der Anbieter kümmert sich um stets ein Dienstagsspiel der Champions League, heute ist die Wahl auf City vs. FC Bayern gefallen.

Für das Prime-Abo fallen entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 pro Jahr an.

