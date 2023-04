Der FC Bayern München steht heute in der Bundesliga der TSG Hoffenheim gegenüber. Bei SPOX wird das Duell live getickert.

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim - Anpfiff: 15.30 Uhr Tore / Aufstellung FC Bayern München Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Gnabry Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Kabak, Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Angelino, Geiger, Kramaric, Stiller - Bebou, Baumgartner Gelbe Karten /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Bayern-Aufstellung ist da! So startet das Team von Thomas Tuchel: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Kimmich, Goretzka - Sané, Müller, Coman - Gnabry. Das sind also zwei Wechsel im Vergleich zum CL-Spiel in Manchester - Davis und Musiala sitzen auf der Bank.

Vor Beginn: Erst am Dienstag verlor der FC Bayern München in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City. Hatten die Münchner in den vergangenen Jahren zu diesem Zeitpunkt oftmals ein dickes Polster in der Bundesliga auf den Tabellenzweiten, steht man nun auch in diesem Wettbewerb unter Zugzwang. Aktuell liegt der FCB lediglich zwei Zähler vor Borussia Dortmund und braucht heute gegen die TSG Hoffenheim unbedingt Punkte. Dabei müssen die Bayern ohne Sadio Mané auskommen, der aufgrund der Attacke auf Mitspieler Leroy Sané suspendiert ist.

Vor Beginn: Die Partie in der Münchner Allianz-Arena wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim.

© getty Wie meldet sich Thomas Tuchels Mannschaft nach der Champions-League-Pleite zurück?

FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim: Bundesliga heute im TV und Livestream

Weil es sich heute um ein Samstagsspiel der Bundesliga handelt, kümmert sich Sky um die Übertragung des Duells. Übertragen wird das Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Die Konferenz ist bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event zu sehen.

Weiters bietet der Pay-TV-Sender auch das Ganze im Livestream an. Auf diesen bekommt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW Zugriff.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Bundesliga: Die Tabelle am 28. Spieltag