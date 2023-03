Eintracht Frankfurt - CL-Auswärtsspiel bei SSC Neapel: Alle News und Entwicklungen zum Fanverbot

Eintracht Frankfurt tritt am Mittwochabend (21 Uhr) zum Champions-League-Rückspiel bei SSC Neapel an. Das Hinspiel hatten die Adler mit 0:2 verloren - und jetzt sind offenbar auch keine Frankfurt-Fans vor Ort. Wir halten Euch über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Hat die Eintracht noch eine Chance auf das Viertelfinale? Hier geht es zum Spielbericht aus dem Hinspiel.

© imago images Eintracht Frankfurt: Kontrollen für Flüge aus Deutschland Montag, 10.30 Uhr: Nach dem Ausschluss von Fans mit Wohnsitz in Frankfurt am Main werden die Sicherheitsvorkehrungen in Neapel vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League weiter verschärft. Bereits am Montag wurden auf dem Flughafen spezielle Kontrollen für Ankünfte aus Deutschland durchgeführt. "Befürchtet wird, dass viele Fans auch ohne Karten aus Frankfurt eintreffen werden", schrieb die Gazzetta dello Sport: "Gewaltgefahr!". Zuvor hatte die Polizei bereits angekündigt, auch die Präsenz in der Stadt zu erhöhen, um Zusammenstöße der Fangruppen zu vermeiden. Nachdem das ursprüngliche Verbot juristisch gekippt worden war, hatte die Präfektur Neapel am Sonntag einen speziellen Ticket-Bann für Anhänger mit Wohnsitz in Frankfurt/Main erlassen. Die Eintracht kündigt als Konsequenz an, komplett auf das Auswärtskontingent von 2700 Tickets verzichten zu wollen. Rund um die 0:2-Hinspielniederlage der SGE war es zu einigen gewalttätigen Übergriffen und Festnahmen rund um das Stadion gekommen.

© imago images Eintracht Frankfurt: Max vor Neapel-Rückspiel - "Jeder wird sich zerreißen" Montag, 10.05 Uhr: Trotz der schlechten Ausgangssituation reist Eintracht Frankfurt angriffslustig zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei der SSC Neapel. "Der Trainer hat es richtig gesagt: Wir fahren nicht dorthin, um die weiße Fahne zu hissen", sagte Linksverteidiger Philipp Max im Interview mit dem kicker und versprach: "Jeder, der auf dem Feld steht, wird sich zerreißen." Das Hinspiel hatte die Eintracht gegen den souveränen Spitzenreiter der italienischen Serie A mit 0:2 verloren. In Neapel muss das Team von Trainer Oliver Glasner zudem auf den gesperrten Topstürmer Randal Kolo Muani sowie den verletzten Jesper Lindström verzichten. "Natürlich tut das weh", sagte Max über die schwerwiegenden Ausfälle, versicherte jedoch: "Es ist eine der großen Stärken dieses Klubs, mit solchen Umständen umgehen zu können. Wir haben sehr viel Qualität in der Breite, sodass andere in die Bresche springen werden." Auch bei sich selbst sieht Max, der im Januar von der PSV Eindhoven nach Frankfurt kam und bis Sommer ausgeliehen ist, noch Steigerungspotenzial. "Ich bin seit etwas mehr als einem Monat hier. Ich bin dabei, in meinen Rhythmus zu kommen, will jedes Spiel nutzen und noch mehr Torbeteiligungen sammeln", sagte der 29-Jährige: "Da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was."

© getty Eintracht Frankfurt: SGE will auf "Auswärtskontingent verzichten" Sonntag, 23.30 Uhr: Nach einem erneuten Verbot für Fans von Eintracht Frankfurt beim Auswärtsspiel in der Champions League bei der SSC Neapel hat der Bundesligist Konsequenzen gezogen. "Wir werden auf das Auswärtskontingent vollständig verzichten, sollte sich an der Verfügungslage nicht wider Erwarten noch kurzfristig etwas ändern", sagte Vorstandsmitglied Philipp Reschke. Die Präfektur Neapel hatte am Sonntagabend das Verbot ausgesprochen, zum "Schutz der öffentlichen Sicherheit" sei es Anhängern mit Wohnsitz in Frankfurt am Main nicht erlaubt, Tickets für die Partie zu kaufen. Ein vorheriges Verbot war nach einem juristischen Erfolg der Eintracht gekippt worden. "Es gäbe womöglich unzählige Wege, diesen Erlass faktisch zu umgehen und Teile unserer Fans in Stadion zu bringen. Aber erstens werden wir uns nicht in Postleitzahlengebiete aufspalten lassen. Und zweitens möchten wir niemanden vor Ort der offensichtlichen Gefahr behördlicher Willkür aussetzen, wie wir sie jetzt seit dem Hinspiel in beispielloser Form mit allen Verantwortlichen in Neapel erleben", sagte Reschke. Frankfurt werde dennoch Rechtsmittel gegen die Verfügung einlegen. "In Anbetracht der Zeit geht es jetzt vor allem ums Prinzip und um die Zukunft", so Reschke. Der neue Erlass sei "in Inhalt und Begründung nicht minder rechtswidrig und zudem auch völlig untauglich, weil zwei Drittel unserer Fans bekanntermaßen aus der Rhein-Main-Region und nicht aus Frankfurt kommen." Napoli hatte verstimmt reagiert, als das erste Verbot gekippt wurde. Man sei "zutiefst besorgt über die Entscheidung", teilte der Verein mit: "Die Besorgnis rührt von der konkreten Möglichkeit her, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte, wie der Analyseausschuss für Sportveranstaltungen des Innenministeriums feststellte."