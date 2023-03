Beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Eintracht Frankfurt und der SSC Neapel werden aller Voraussicht nach keine Auswärtsfans im Stadion sein. Warum die Eintracht auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten muss, erklärt Euch SPOX.

Es sollte eine historische Nacht in Neapel für viele Fans von Eintracht Frankfurt werden. Doch nun die bittere Ernüchterung: Eintracht Frankfurt muss am Mittwochabend beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die SSC Neapel höchstwahrscheinlich ohne Fans antreten. Und das obwohl der Auswärtsmannschaft insgesamt 2700 Karten zustünden.

Eintracht Frankfurt: Darum sind keine Fans beim Champions-League-Achtelfinale in Neapel dabei

Dass der Ausschluss der Frankfurter Fans überhaupt im Raum steht, ist mit den gewalttätigen Ausschreitungen und Festnahmen rund um den Deutsche Bank Park im Hinspiel zu erklären. Ähnliches soll nun im Rückspiel verhindert werden.

Stand jetzt dürfen Fans mit Wohnsitz in Frankfurt am Main deshalb keine Tickets für das Spiel kaufen - zum "Schutz der öffentlichen Sicherheit", wie die Präfektur Neapel am Sonntag diesen Vorgang begründete. Aus demselben Grund wurden auch die Sicherheitsvorkehrungen verschärft, auf dem Flughafen in Neapel werden bereits am Montag spezielle Kontrollen für Ankünfte aus Deutschland durchgeführt. "Befürchtet wird, dass viele Fans auch ohne Karten aus Frankfurt eintreffen werden", schrieb die Gazzetta dello Sport.

Auch die Fan-Freundschaft von Eintracht Frankfurt zu Atalanta Bergamo könnte valide Argumente für die Entscheidung geliefert haben.

Die Eintracht selbst reagierte auf den Ticket-Bann mit der Ankündigung, "auf das Auswärtskontingent vollständig" zu verzichten, "sollte sich an der Verfügungslage nicht wider Erwarten noch kurzfristig etwas ändern", sagte Vorstandsmitglied Philipp Reschke.

"Es gäbe womöglich unzählige Wege, diesen Erlass faktisch zu umgehen und Teile unserer Fans in Stadion zu bringen. Aber erstens werden wir uns nicht in Postleitzahlengebiete aufspalten lassen. Und zweitens möchten wir niemanden vor Ort der offensichtlichen Gefahr behördlicher Willkür aussetzen, wie wir sie jetzt seit dem Hinspiel in beispielloser Form mit allen Verantwortlichen in Neapel erleben", fügte Reschke hinzu.

Der Ticket-Bann ist nicht die erste Maßnahme, die ergriffen wurde, um die Eintracht-Anhänger auszuschließen. Bereits davor hatte man ein Verbot angekündigt, dieses wurde dann allerdings juristisch gekippt.

© getty Beim Hinspiel in Frankfurt haben die Fans massiv Pyrotechnik gezündet.

Die Entgleisungen der Fans von Eintracht Frankfurt auch während des Spiels gegen die SSC Neapel in der Champions League könnten weitere Konsequenzen bescheren. Die UEFA sanktionierte bereits mehrfache Vorfälle mit einem Geisterspiel zu Hause und einem Fan-Ausschluss bei einem Auswärtsspiel auf Bewährung. Mit der Entscheidung, dass keine Fans beim Champions-League-Achtelfinale in Neapel dabei sein dürfen, hat die UEFA allerdings nichts zu tun.

