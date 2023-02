RB Leipzig bestreitet heute gegen Manchester City das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League. SPOX bietet das Duell im Liveticker an.

Heute steigt mit RB Leipzig nun auch der vierte und letzte Bundesligist ins Achtelfinal-Spielgeschehen in der Champions League ein. Die Sachsen müssen gegen Manchester City ran. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Hinspiel live mitverfolgen.

RB Leipzig vs. Manchester City: Champions League Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erst in der vergangenen Champions-League-Saison standen sich die Leipziger und ManCity gegenüber - zweimal in der Gruppenphase. Dabei gewann City das erste Spiel komfortabel mit 6:3, ehe sich Leipzig im Rückspiel mit einem 2:1-Sieg revanchierte. Am Ende schafften es die Sachsen trotzdem nicht ins Achtelfinale, gut fürs Selbstvertrauen war es jedoch allemal. Wenn es vergangenes Jahr gelang, wieso nicht auch heute?

Vor Beginn: Die Partie geht um 21 Uhr los und wird in Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen RB Leipzig und Manchester City.

RB Leipzig vs. Manchester City: Champions League Achtelfinale heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Champions-League-Krachers kümmert sich der Streamingdienst DAZN, der die Partie ab 20.15 Uhr auf der Plattform anbietet. Während der Übertragung wird Alex Schlüter als Moderator eingesetzt, Uli Hebel als Kommentator, Sandro Wagner als Experte und Max Siebald als Reporter.

RB Leipzig vs. Manchester City: Champions League Achtelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Blaswich - Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, X. Schlager - Szoboszlai, Forsberg, Werner - Silva

Blaswich - Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum - Laimer, X. Schlager - Szoboszlai, Forsberg, Werner - Silva Manchester City: Ederson - Akanji, Ruben Dias, Ake - Rodrigo, Silva - Mahrez, Foden, Gündogan, Grealish - Haaland

