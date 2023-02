Nach langer Unterbrechung ist die Champions League heute endlich wieder zurück. Doch welche Anbieter werden eine Übertragung der Spiele im TV und Livestream zur Verfügung stellen? SPOX klärt auf.

Wer die Spiele der europäischen Königsklasse in dieser Saison live verfolgen will, braucht derzeit gleich Abonnements. Denn: Sowohl DAZN als auch Amazon Prime sind in Besitz bestimmter exklusiver Übertragungsrechte. Aber welche Spiele werden denn nun wo genau gezeigt / übertragen?

Champions League: Die Achtelfinal-Begegnungen im Überblick

Insgesamt acht Champions League-Duelle erwarten uns in der kommenden Achtelfinalrunde. Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sind auch noch vier deutsche Mannschaften Teil des Wettbewerbs.

Heimteam Auswärtsteam Hinspiel Rückspiel AC Milan Tottenham Hotspur Heute, 21 Uhr 08. März (Mi), 21 Uhr Paris Saint-Germain FC Bayern München Heute, 21 Uhr 08. März (Mi), 21 Uhr Club Brügge Benfica Lissabon 15. Februar (Mi), 21 Uhr 07. März (Di), 21 Uhr Borussia Dortmund FC Chelsea 15. Februar (Mi), 21 Uhr 07. März (Di), 21 Uhr FC Liverpool Real Madrid 21. Februar (Di), 21 Uhr 15. März (Mi), 21 Uhr Eintracht Frankfurt SSC Neapel 21. Februar (Di), 21 Uhr 15. März (Mi), 21 Uhr RB Leipzig Manchester City 22. Februar (Mi), 21 Uhr 14. März (Di), 21 Uhr Inter Mailand FC Porto 22. Februar (Mi), 21 Uhr 14. März (Di), 21 Uhr

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

Wie schon in den vergangenen Champions League-Spielrunden wird Streaminganbieter Amazon Prime genau ein Spiel pro Spieltagswoche zeigen. Dabei handelt es sich immer um eine Partie am Dienstag.

In dieser Woche hat sich die Plattform für das Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain entschieden. Das zweite Match des Tages, AC Milan gegen Tottenham Hotspurs wird dagegen nur bei DAZN zu sehen sein.

Doch welche Möglichkeiten gibt es nun, auf die jeweiligen Übertragungen im TV und Livestream zuzugreifen? Und wie viel kosten die Abos eigentlich?

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute im Livestream

FC Bayern vs. PSG bei Amazon Prime

Um dieses live im Stream zu sehen, benötigt Ihr lediglich das normale Prime-Abonnement. Dieses beläuft sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Noch günstiger wird es nur für Studierende: Das exklusive Amazon Prime Student-Paket kostet gerade einmal 4,49 Euro pro Monat und bietet alle Vorteile des normalen Prime-Modells.

Jetzt werdet Ihr wahrscheinlich denken: Knapp neun Euro für nur vier Champions League-Spiele? Aber tatsächlich sind diese nur ein kleiner Teil der Prime-Vorteilswelt. Darüber hinaus kommen Mitglieder auch in den Genuss exklusiver Amazon-Angebote, kostenfreien Expressversands sowie tausender Serien und Filme bei Prime Video. Das hat Euch überzeugt? Dann könnt Ihr hier direkt Euren ersten Prime-Monat buchen.

AC Milan vs. Tottenham Hotspurs bei DAZN

Das zweite Duell am Dienstag, Milan gegen Tottenham, überträgt unterdessen nur die Livesport-Plattform DAZN. Aber auch hier wird ein entsprechendes Abonnement benötigt, um auf die Ausstrahlung via Livestream zugreifen zu können. Das günstigste Preismodell wäre hier das DAZN Standard-Paket für 24,99 Euro pro Monat. Wer aber mit mehr als einem Gerät gleichzeitig schauen will, sich den Account also gerne mit einer zweiten Person teilen möchte, wäre mit dem DAZN Unlimited-Paket für 29,99 Euro pro Monat am besten beraten. Einen genauen Überblick über die verschiedenen Angebote könnt Ihr Euch über den folgenden Link machen.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV

Da es sich bei beiden Anbietern primär Streamingdienste handelt, ist es nur in eingeschränktem Maße möglich, die Partien live und linear zu verfolgen.

So hat DAZN vor einigen Monaten tatsächlich zwei geradlinige Kanäle an den Start gebracht. Um auf diese allerdings auch zugreifen zu können, braucht es einen Sky Q-TV-Receiver. Denn nur über diesen können Kundinnen und Kunden die zwei DAZN-Sender zu Ihrem regulären Programm hinzubuchen. Weitere Infos dazu gibt's hier.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Alternativ stellen wir von SPOX auch noch eine weitere Möglichkeit zur Verfügung: unseren hauseigenen Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen relevanten Infos zu den Spielen. Klickt Euch rein!

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Termine