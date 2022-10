In der Champions League empfängt der BVB am heutigen Abend Manchester City zum Duell. Alle Informationen zu der Übertragung der Begegnung und wo Ihr das Gruppenspiel in der Königsklasse heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der BVB kämpft aktuell um den Achtelfinaleinzug in der Champions League. Die Karten für ein Weiterkommen des BVB stehen gut - heute könnte das Team von Edin Terzic die K.o.-Runde der Königsklasse perfekt machen.

BVB vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Dienstag, den 25. Oktober, bestreiten den BVB und Manchester City ihr Rückspiel am 5. Gruppenspieltag der Champions League. Die Partie beginnt am Abend um 21.00 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Sieben Zähler hat der BVB aktuell auf dem Punktekonto in der Champions League. Damit befindet sich Borussia Dortmund auf Rang zwei in der Gruppe G, drei Zähler hinter Manchester City und fünf Zähler vor dem FC Sevilla und dem FC Kopenhagen. Mit einem Sieg am heutigen Abend steht der BVB sicher im Achtelfinale der Champions und sogar der Gruppensieg wäre dann weiterhin möglich. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation könnte dem BVB heute gegen Manchester City auch ein Unentschieden oder eine Niederlage für das Weiterkommen reichen, wenn Sevilla und Kopenhagen unentschieden spielen. Manchester City hat das Ticket für das Champions-League-Achtelfinale hingegen schon gebucht.

© getty Erling Haaland erzielte im Hinspiel kurz vor Schlusspfiff den 2:1-Siegtreffer für Manchester City.

Im Hinspiel konnte Manchester City dem BVB mit 2:1 schlagen. Einmal mehr machte in diesem Spiel Erling Haaland den Unterschied, der die Citizens erst kurz vor Abpfiff auf die Siegerstraße brachte. Der BVB zeigte im Hinspiel trotz der Niederlage eine gute und couragierte Leistung. Kann der BVB heute auf den 5:0-Erfolg am vergangenen Sonntag in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart aufbauen?

BVB vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Reyna, Brandt, Malen - Moukoko

Kobel - M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Reyna, Brandt, Malen - Moukoko Manchester City: Ederson - Stones, Akanji, Laporte, Joao Cancelo - Rodrigo - De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Haaland, Foden

BVB vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Im TV wird am heutigen Abend die Champions-League-Begegnung zwischen dem BVB und Manchester City nicht übertragen. Das Spiel wird ausschließlich im Livestream live und vollumfänglich gezeigt, und zwar beim Streamingdienst Amazon Prime Video. Amazon Prime Video überträgt in dieser Saison jeweils ein Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag exklusiv im Livestream.

Am heutigen Abend ist das die Begegnung zwischen dem BVB und Manchester City. Um 20.00 Uhr beginnt die Übertragung des Streamingdienstes, der Anpfiff der Partie erfolgt um 21.00 Uhr. Für Amazon Prime Video sind heute Sebastian Hellmann, Matthias Sammer, Marcel Schmelzer und Josephine Henning im Einsatz. Kommentiert wird die Partie wie üblich von Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes.

Ihr benötigt ein Abonnement bei Amazon Prime Video, um heute die Champions-League-Partie zwischen dem BVB und Manchester City live zu erleben. Das kostet im Jahr 89,90 Euro oder monatlich 8,99 Euro. Das Angebot des Streaminganbieters könnt Ihr zudem 30 Tage lang kostenlos testen.

BVB vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Champions League, 5. Gruppenspieltag

Champions League, 5. Gruppenspieltag Duell: BVB vs. Manchester City

BVB vs. Manchester City Datum: 25. Oktober

25. Oktober Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

BVB vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Ihr könnt das Europapokalduell zwischen dem BVB und Manchester City heute nicht live auf Amazon Prime Video im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr hier bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch die gesamte Partie im Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

BVB vs. Manchester City, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe G im Überblick