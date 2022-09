Manchester City - BVB 2:1: Ausgerechnet! Erling Haaland schießt ManCity zum Sieg gegen Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat nach dem Auftaktsieg gegen den FC Kopenhagen das zweite Gruppenspiel in dieser Champions-League-Saison verloren. Bei Manchester City setzte es für den BVB eine 1:2 (0:0)-Niederlage.

Jude Bellingham brachte den BVB per Kopf in Führung (56.). John Stones glich in der 80. Minute für City aus, kurz darauf drehte der ehemalige Dortmunder Torjäger Erling Haaland die Partie zugunsten der Engländer (84.).

Nico Schlotterbeck klagte nach dem Abschlusstraining am Dienstag über Rückenschmerzen und saß daher zunächst nur auf der Bank.

Manchester City - BVB: Die Analyse

Sehr disziplinierte erste Hälfte des BVB, der bei der üblichen Viererkette blieb, aber mit Can einen Mann mehr im Zentrum hatte als sonst. Dies stellte sich als gelungener Schachzug heraus, denn Dortmund stand sehr kompakt und schaffte es weitestgehend, City von flachen Anspielen zwischen die Ketten abzuhalten. Cans Rolle war interessant: Der 28-Jährige war in Ballbesitz tiefster BVB-Mittelfeldspieler und schob sich zwischen die Innenverteidiger, gegen den Ball presste er Rodri und schob früh sehr hoch.

City war so gezwungen, einige Diagonalbälle auf die Flügel zu spielen. Dort versuchte die Borussia dann, Überzahl zu schaffen, was ordentlich gelang und die Wucht des Gegners gut ausbremste. Bei Manchester klebten Grealish und Mahrez immer mehr an der Außenlinie im Versuch, die BVB-Defensive auseinanderzuziehen - doch die agierte sehr aufmerksam. Mitte der Halbzeit standen die Westfalen, die nach 45 Minuten auf 35 Prozent Ballbesitz kamen, etwas zu tief. Auch, weil man in Ballbesitz bisweilen zu früh die Tiefe suchte und daher zu wenige Entlastungsphasen hatte.

Das änderte sich im zweiten Abschnitt zunächst, denn Reus vergab nach dem ersten gut ausgespielten BVB-Konter eine Großchance (52.) - und kurz darauf lagen die Gäste in Front. Pep Guardiola reagierte umgehend mit einem Dreierwechsel und positionierte sein Team im letzten Drittel noch breiter. Citys Angriffsspiel wurde in der Folge strukturierter und vor allem zielstrebiger, die Westfalen verteidigten jedoch zunächst weiterhin seriös und geschlossen.

Dortmund-Coach Edin Terzic wollte mit der Hereinnahme von Schlotterbeck die Defensive weiter stärken und stellte auf 4-5-1 um, doch kurz darauf kam City dank eines Schusses aus der Distanz zum Ausgleich. Der BVB war zunehmend platt und ging längst nicht mehr so intensiv zu Werke. Dies nutzte Ex-BVB-Torjäger Haaland wenig später zum am Ende etwas schmeichelhaften City-Sieg aus.

Noten: Überragendes BVB-Duo reicht nicht zum Sieg - "Phantom" Haaland mit Geistesblitz © getty 1/31 Borussia Dortmund lag beim 1:2 gegen Manchester City lange auf Kurs Auswärtssieg und gab das Spiel doch noch her. Die Einzelkritiken der Spieler beider Mannschaften. © imago images 2/31 MANCHESTER CITY - EDERSON: Der Brasilianer hatte kaum Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Beim Gegentor machtlos, im Spielaufbau beteiligt, wenn er gebraucht wurde. Note: 3,5. © imago images 3/31 JOHN STONES: Bemüht, das Spiel auf der rechten Seite zu beleben. Schaffte es aber nur selten, Gefahr nach vorne auszustrahlen. Dafür dann aber im entscheidenden Moment, als er nach 80 Minuten den Ball zum 1:1 ins Tor hämmerte. Defensiv solide. Note: 2,5. © imago images 4/31 MANUEL AKANJI: Gegen seinen Ex-Klub kaum mit Fehlern, aber auch mit wenig Risiko. Verschleppte hin und wieder den Spielaufbau. Note: 3,5. © imago images 5/31 NATHAN AKÉ: Deutlich aktiver im Spielaufbau als Akanji. Dribbelte immer wieder gut an und bekam so etwas Tempo in das ansonsten recht träge City-Spiel. Spielte mehrere kluge Verlagerungen und ließ sich auch defensiv nichts zu Schulden kommen. Note: 2,5. © imago images 6/31 JOĀO CANCELO: Immer gut eingebunden ins Spiel, fast immer mit guten Freilaufbewegungen. War oft das Ziel von Verlagerungen und konnte dann seine Qualität zeigen. Auch im Zentrum stark. Manchmal glücklos, aber starke Vorlage zum 2:1. Note: 2. © imago images 7/31 KEVIN DE BRUYNE: Schaffte es nicht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. War zwar sehr bemüht um Ballkontakte und Offensivaktionen, dabei kam aber zu wenig herum. Spielte ungewohnt viele Fehlpässe. Note: 4. © imago images 8/31 RODRI: Keine schlechte, aber auch keine überragende Leistung. Machte souverän sein Ding, ohne in irgendeine Richtung aufzufallen. Seine klugen Verlagerungen führten zu selten zu sinnvollen Angriffen, wofür er aber nichts konnte. Note: 3,5. © imago images 9/31 ILKAY GÜNDOGAN: Hatte zwar 52 Ballkontakte, war aber der mit Abstand unauffälligste Mittelfeldspieler bei City. Auch defensiv hin und wieder zu spät. Folgerichtige Auswechslung nach gut einer Stunde. Note: 4. © imago images 10/31 RIYAD MAHREZ: Ein fahriger Auftritt des Rechtsaußen, der seine Durchschlagskraft viel zu selten auf den Rasen bekam. Auch wenn er mal Raum hatte, gelang ihm wenig. Note: 4. © imago images 11/31 JACK GREALISH: Nicht so unpräzise wie Mahrez auf der anderen Seite, dafür aber mit deutlich weniger Drang zum Tor. Hatte deshalb so gut wie keinen Einfluss auf das Spiel - weder positiv noch negativ. Note: 4. © imago images 12/31 ERLING HAALAND: Dortmund nahm ihn gut aus dem Spiel, aber City schaffte es auch nicht, ihn in gute Abschlusspositionen zu bringen. Dabei war er viel unterwegs und auch oft in den richtigen Räumen. So wie beim 2:1. Weltklasse-Tor. Note: 2,5. © imago images 13/31 BERNARDO SILVA: Aktiver als Gündogan, aber ebenfalls glücklos. Hatte kaum gefährliche Aktionen. Note: 4. © imago images 14/31 PHIL FODEN: Nach 58 Minuten für Grealish eingewechselt. Belebte das Spiel und brachte den tiefen BVB-Block in größere Schwierigkeiten als Grealish oder Mahrez. Note: 3. © imago images 15/31 JULIÁN ÁLVAREZ: Kam für Mahrez, blieb aber größtenteils blass, weil er fast nie an den Ball kam. Note: 4. © imago images 16/31 KALVIN PHILLIPS: Seine Einwechslung für Haaland nahm noch etwas Zeit von der Uhr. Keine Bewertung. © getty 17/31 BORUSSIA DORTMUND – ALEXANDER MEYER: Wirkte lange so, als hätte er schon 30 CL-Spiele auf dem Buckel. Aber beim 1:1 kann man ihn nicht von der Schuld freisprechen. Muss er halten. Beim 1:2 schuldlos, aber auch kein Unhaltbarer. Note: 4. © imago images 18/31 THOMAS MEUNIER: Defensiv ordentlich, nach vorne aber zu zaghaft, wenn Dortmund Umschaltsituationen hatte und die rechte Seite nicht besetzte. Mag auch eine Vorgabe gewesen sein, aber offensiv mit vielen falschen Entscheidungen. Note: 4,5. © imago images 19/31 NIKLAS SÜLE: Hat einmal mehr bestätigt, dass er ein klasse Fußballer ist. Manche Lösungen in Pressing-Situationen auf Topniveau und auch defensiv sehr wachsam. Suchte bei hohen Bällen den Körperkontakt zu Erling Haaland. Note: 2. © imago images 20/31 MATS HUMMELS: Ein Spiel auf ganz großem Niveau. Überragendes Stellungsspiel, antizipierte bei hohen (und auch flachen) Bällen stark und verarbeitete sie dann schnörkellos. Überragend die Rettungsaktion in der 71. Minute. Note: 2. © imago images 21/31 RAPHAEL GUERREIRO: Aktiver als sein Gegenpart Meunier, ging die Linie in den Umschaltmomenten dann auch mal mit hohem Tempo nach vorne. Beim 1:2 ist er im Geschehen, aber auch nicht mit der Chance ranzukommen. Note: 3,5. © imago images 22/31 SALIH ÖZCAN: Arbeitsbiene wie immer, hatte dann auch früh eine gute Schusschance. Ging ein hohes Pensum und war 75 Minuten lang einer der Besten auf dem Platz. Dann ging die Kraft aus, die Zweikämpfe wurden weniger intensiv. Note: 2,5. © imago images 23/31 EMRE CAN: Etwas überraschend in die Mannschaft gerutscht, aber ein richtig guter Schachzug von Edin Terzic, denn Can war sehr konzentriert, arbeitete sehr gut gegen den Ball, aggressiv im Zweikampf. Aber beim 1:2 dann zu weit weg. Note: 3. © imago images 24/31 JUDE BELLINGHAM: Beim Vorspiel gegen einen potenziellen Interessenten wieder überall auf dem Platz, seine Heatmap glühte wieder in allen Bereichen. Hellwach bei der Flanke vor dem 1:0 und als Torschütze zur Stelle. An ihm lag es nicht. Note: 2. © imago images 25/31 MARCO REUS: Hatte nicht die zentrale Position wie zuletzt, sodass er viel auf die Halbpositionen ausweichen musste, um dann bei Kontern da zu sein. In der 53. muss er das 1:0 machen, Minuten später dann überragende Flanke zum Tor. Note: 2,5. © imago images 26/31 GIOVANNI REYNA: Wertvoll, wenn sich Umschaltsituationen ergeben haben, dann mit viel Tempo auf der rechten Seite. Auch fleißig in der Rückwärtsbewegung. Man hätte ihn ruhig öfter suchen können. Nach 62 Minuten runter. Note: 3. © imago images 27/31 ANTHONY MODESTE: Nicht sein Spiel, weil weder das Geschehen in der City-Hälfte stattfand und auch keine Flanken kamen. Und so auch nur elf Ballkontakte im ersten Durchgang. Bis zur 79. waren es 21. Immerhin ein paar Kopfbälle geholt. Note: 4. © getty 28/31 DONYELL MALEN: Ab der 62. Minute für Reyna im Spiel und gleich mal mit einer überragenden Defensivaktion gegen Alvarez, als er hervorragend zustellt. Vergab in der Nachspielzeit eine Großchance zum 2:2. Note: 3,5. © getty 29/31 NICO SCHLOTTERBECK: Ab der 79. Minute für Modeste im Spiel, um die Fünferkette herzustellen. Beim 1:2 entwischt ihm Haaland. Keine Bewertung. © getty 30/31 YOUSSOUFA MOUKOKO: Zwei Minuten vor Schluss für Reus im Spiel. Ohne Einfluss. Keine Bewertung. © getty 31/31 KARIM ADEYEMI: Zwei Minuten vor Schluss für Özcan im Spiel. Es war gelaufen. Keine Bewertung.

Manchester City - BVB: Die Aufstellungen

Manchester: Ederson - Joao Cancelo, Akanji, Stones, Aké - Rodrigo, De Bruyne, Gündogan (58. Silva) - Mahrez (58. Alvarez), Haaland (90.+2 Philipps), Grealish (58. Foden).

Dortmund: Meyer - Meunier, Süle, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can, Özcan (88. Adeyemi) - Reyna (62. Malen), Reus (88. Moukoko) - Modeste (78. Schlotterbeck).

Manchester City - BVB: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Bellingham (56.), 1:1 Stones (80.), 2:1 Haaland (84.)

Für City-Trainer Guardiola war es das 150. Champions-League-Spiel. Er ist damit der fünfte Coach, der diesen Meilenstein erreicht. Er hat 95 seiner 150 Spiele gewonnen.

Dortmunds Giovanni Reyna stand erstmals seit April wieder in der Startelf des BVB.

City hat nun die letzten 21 CL-Heimspielen nicht mehr verloren (19 Siege, zwei Remis). Damit stellte man den englischen Rekord ein, den zuvor der FC Chelsea inne hatte (21 Spiele zwischen September 2006 und Dezember 2009).

City hat seine letzten neun CL-Heimspiele gegen deutsche Mannschaften mit insgesamt 32:10 Toren gewonnen. Die letzte deutsche Mannschaft, die im Etihad Stadium gewonnen hat, war Bayern München im Oktober 2013 (3:1) - unter Guardiola.

Dortmund hat seit einem 2:1 bei Arsenal im Oktober 2013 kein CL-Auswärtsspiel in England mehr gewonnen. Bei nun fünf Versuchen hagelte es fünf Niederlagen.

Erling Haaland hat nun in 21 CL-Einsätzen 26 Tore erzielt. Er ist nun nach Ciro Immobile der zweite Spieler, der in der Königsklasse sowohl für als auch gegen den BVB traf.

Der Star des Spiels: Joao Cancelo (Manchester City)

Immer gut eingebunden ins Spiel, fast immer mit guten Freilaufbewegungen. War oft das Ziel von Verlagerungen und konnte dann seine Qualität zeigen. Auch im Zentrum stark. Manchmal glücklos, aber starke Vorlage zum 2:1.

Der Flop des Spiels: Thomas Meunier (BVB)

Defensiv ordentlich, nach vorne aber zu zaghaft, wenn Dortmund Umschaltsituationen hatte und die rechte Seite nicht besetzte. Mag auch eine Vorgabe gewesen sein, aber offensiv mit vielen falschen Entscheidungen.

Der Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Solide Vorstellung des Unparteiischen. Ein, zwei kleinere Fehler bei der Bewertung von Zweikämpfen trübten das Bild leicht.