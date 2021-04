Champions-League-Power-Ranking zum Viertelfinale: Nur Haaland verhindert BVB als Schlusslicht - FC Bayern knapp geschlagen

Die Champions League startet am Dienstagabend in die entscheidende Phase, die Viertelfinal-Begegnungen stehen an (21 Uhr im LIVETICKER und LIVE auf DAZN). Losfee Hamit Altintop zog vor wenigen Wochen im schweizerischen Nyon einige echte Kracher.

Mit der Begegnung zwischen dem FC Bayern und PSG kommt es zur Final-Paarung aus der Vorsaison, zudem treffen die beiden Endspielteilnehmer aus dem Jahr 2018, Real Madrid und der FC Liverpool, diesmal bereits in der Runde der letzten Acht aufeinander - und Borussia Dortmund bekommt es mit dem vermeintlich härtesten Brocken überhaupt zu tun.

Wer zeigt sich aktuell in der bestechendsten Form, welches Team befindet sich im Vorfeld der Duelle in einer misslichen Lage? Das Power-Ranking zum CL-Viertelfinale von SPOX und Goal.

Platz 8: FC Porto

Gegner im Viertelfinale: FC Chelsea

Erreichte das Viertelfinale: 2:1, 2:3 gegen Juventus Turin

Aktuell: Platz 2 Primeira Liga

Die Portugiesen sorgten im Achtelfinale für die größte Überraschung, zwang Porto mit Juventus Turin doch Italiens Dauerdominator der vergangenen Jahre und somit einen Mitfavoriten auf den Henkelpott dank einer aufopferungsvollen Leistung in die Knie.

Trotz des Coups über die Alte Dame finden sich die Drachen am Ende des Rankings wieder. In puncto individueller Klasse kann Porto mit den restlichen Viertelfinalteilnehmern nicht mithalten, die ganz großen Stars sucht man in den Reihen der Blau-Weißen vergeblich.

Außerdem: In der heimischen Primeira Liga, die im Vergleich zu den nationalen Ligen der CL-Kontrahenten als schwächste deklariert werden muss, belegt Porto "nur" den zweiten Rang. Der Rückstand auf Tabellenführer Sporting beträgt neun Spieltage vor Schluss bereits acht Zähler.

Gegen Chelsea hat Porto eine kleine Außenseiterchance, sollte das Kollektiv die Leistungen gegen Juve noch einmal übertreffen.

Platz 7: Borussia Dortmund

Gegner im Viertelfinale: Manchester City

Erreichte das Viertelfinale: 3:2, 2:2 gegen den FC Sevilla

Aktuell: Platz 5 Bundesliga

Das derzeit wohl größte Sorgenkind der verbliebenen Champions-League-Teilnehmer. Der BVB schleppt sich seit Monaten durch die Bundesliga-Saison, verlor am vergangenen Wochenende das richtungsweisende Duell um CL-Platz vier gegen Eintracht Frankfurt und droht somit, die Königsklasse in der kommenden Spielzeit zu verpassen (7 Punkte Rückstand).

Sinnbildlich für die derzeitige Borussen-Lage stand dabei Marco Reus' Gebaren, als er im Zuge seiner Auswechslung in Richtung Bank schlenderte und dem eingewechselten Giovanni Reyna die Kapitänsbinde unmotiviert hinterherwarf.

Die Argumente, die die Dortmunder für die Partien gegen ManCity optimistisch stimmen könnten, sind rar. Einzig die bislang ordentlichen Auftritte in der Königsklasse sowie die verlässlich funktionierende Tormaschine Erling Haaland versprühen einen Hauch von Hoffnung.

Sollte die norwegische Urgewalt, von der das Team von Edin Terzic beängstigend abhängig ist, gegen die Citizens nicht treffen, sieht es düster für die Westfalen aus.

Manchester City - BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen zum Champions-League-Viertelfinale © getty/SPOX 1/25 Borussia Dortmund gastiert am Dienstag (21 Uhr im Liveticker) im Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City. Während bei City alle Spieler an Bord sind, muss der BVB auf mehrere Leistungsträger verzichten. Die voraussichtlichen Aufstellungen. © getty 2/25 MANCHESTER CITY - Tor: Ederson © getty 3/25 Abwehr: Kyle Walker © getty 4/25 Ruben Dias © getty 5/25 Aymeric Laporte © getty 6/25 Benjamin Mendy © getty 7/25 Mittelfeld: Rodri © getty 8/25 Fernandinho © getty 9/25 Ilkay Gündogan © getty 10/25 Angriff: Kevin De Bruyne © getty 11/25 Sergio Agüero © getty 12/25 Raheem Sterling © SPOX 13/25 Trainer Pep Guardiola kann auf das volle Sortiment zurückgreifen. Anders als beim 2:0-Sieg über Leicester City werden wohl Ilkay Gündogan und Raheem Sterling wieder in die Startelf rücken. So könnte die Aufstellung taktisch aussehen. © getty 14/25 BORUSSIA DORTMUND - Tor: Marwin Hitz © getty 15/25 Abwehr: Mateu Morey © getty 16/25 Emre Can © getty 17/25 Mats Hummels © getty 18/25 Raphael Guerreiro © getty 19/25 Mittelfeld: Thomas Delaney © getty 20/25 Jude Bellingham © getty 21/25 Mahmoud Dahoud © getty 22/25 Angriff: Marco Reus © getty 23/25 Erling Haaland © getty 24/25 Giovanni Reyna © SPOX 25/25 Im Gegensatz zur enttäuschenden Pleite gegen Eintracht Frankfurt wird Edin Terzic wohl drei Wechsel vornehmen: Morey, Dahoud und Reyna könnten für Akanji, Schulz und Hazard ins Team rücken. Verzichten muss der BVB auf Witsel, Sancho, Zagadou und Moukoko.

Platz 6: FC Liverpool

Gegner im Viertelfinale: Real Madrid

Erreichte das Viertelfinale: 2:0, 2:0 gegen RB Leipzig

Aktuell: Platz 7 Premier League

Düster sah es in dieser Saison für den amtierenden Meister aus der Hafenstadt ebenfalls aus, zuletzt deutete sich jedoch ein Silberstreif am Horizont an. Am Wochenende watschte die Klopp-Mannschaft den FC Arsenal souverän mit 3:0 ab, gegen Vorjahres-Halbfinalist RB Leipzig setzten sich die Reds im CL-Achtelfinale verdientermaßen durch.

Rückblickend positiv für Liverpool, dass das Achtelfinal-Heimspiel aufgrund der Corona-Regelungen nicht an der Anfield Road, sondern in Budapest ausgetragen wurde. An der legendären Heimstätte, die so lange als Festung galt, wartet der LFC nämlich seit Dezember vergangenen Jahres auf einen Sieg (6 Niederlagen, 2 Remis).

Gegen Real "muss" Liverpool allerdings wieder an der Anfield Road ran, zunächst reisen die Engländer jedoch zum spanischen Rekordmeister. Vielleicht die Gelegenheit, sich eine gute Ausgangsposition zu verschaffen.

Platz 5: Real Madrid

Gegner im Viertelfinale: FC Liverpool

Erreichte das Viertelfinale: 1:0, 3:1 gegen Atalanta Bergamo

Aktuell: Platz 3 LaLiga

Die Königlichen hatten in dieser Saison zwischenzeitlich mit erheblichen Problemen zu kämpfen, mittlerweile hat sich das Team aber berappelt. Wurschtelte Real sich in einer Gruppe mit Gladbach, Inter und Donezk noch durch CL-Vorrunde, standen im Achtelfinale zwei Siege gegen Atalanta Bergamo zu Buche.

Auch in der Liga läuft derzeit wieder alles nach Plan. Die letzte Niederlage setzte es Ende Januar, seither fuhren die Blancos sieben Dreier sowie zwei Unentschieden ein. Ein großer Wermutstropfen dürfte mit Blick auf die Duelle mit Liverpool allerdings die Verletzung von Superstar und Kapitän Sergio Ramos sein.

Nach der Länderspielpause gab der Klub bekannt, dass der Routinier an einer Muskelverletzung in der linken Wade laboriere. Während Real keine konkreten Angaben über die Ausfallzeit machte, geht die spanische Zeitung AS von einer einmonatigen Abwesenheit aus. Sollte sich die Prognose auch nur ansatzweise bestätigen, steht Ramos seinem Trainer für beide Partien nicht zur Verfügung.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der sich auf der obligatorischen Pressekonferenz über die Außenseiterrolle seiner Mannschaft zu freuen schien, stellte einen wichtigen Punkt heraus: "Real Madrid ist gut in Form und sie haben viel Erfahrung. Wenn jemand weiß, wie man die Champions League gewinnt, dann ist es Real Madrid."