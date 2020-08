FC Bayern - FC Barcelona heute live: Champions League, Viertelfinale im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern trifft heute im Viertelfinale der Champions League auf den FC Barcelona. Wo Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern - FC Barcelona: Datum, Anstoß, Austragungsort

Das CL-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona steigt am heutigen Freitag (15. August) um 21 Uhr. Austragungsort ist das Estadio da Luz, die Heimspielstätte von Benfica. Zuschauer auf den Rängen wird es nicht geben.

Folgendes Schiedsrichtergespann kümmert sich um die Leitung der Partie:

Schiedsrichter: Damir Skomina

Assistenten: Jure Praprotnik & Robert Vukan

4. Offizieller: Artur Dias

VAR: Massimiliano Irrati & Marco Guida

FC Bayern - FC Barcelona heute live: Champions League, Viertelfinale im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für den Viertelfinal-Kracher der Bayern liegen exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender startet seine Übertragung bereits um 19.30 Uhr, dann melden sich Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Erik Meijer live auf Sky Sport 1 HD.

Wolff Fuss übernimmt kurz vor Spielbeginn als Kommentator der Partie am Mikrofon.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky das Spiel auch im Livestream an, hierfür gibt es zwei Optionen. Alle Sky-Kunden mit einem Sport- oder Bundesligapaket haben die Möglichkeit, die Partie via Sky Go zu verfolgen. Alle Nicht-Sky-Kunden können sich das kostenpflichtige Sky Ticket buchen.

FC Bayern - FC Barcelona heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie auf Sky zu verfolgen, ist bei uns bestens aufgehoben. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene. Hier geht's lang!

FC Bayern: Alphonso Davies und Kingsley Coman fit für Barca-Duell

Auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinale hat Hansi Flick bis auf Benjamin Pavard keine Ausfälle zu beklagen. "Alle Spieler, die hier mit dabei sind, sind auch einsatzbereit. Alle sind zu 100 Prozent fit", sagte Flick. Alphonso Davies und Kingsley Coman waren zuletzt angeschlagen.

Die "Vorfreude" bei den Münchenern ist zudem groß. "Sie haben Weltklassespieler in ihren Reihen. Messi, Griezmann, Suarez, ter Stegen. Das wissen wir, und da müssen wir gegenhalten und unsere Qualität bringen. Wir haben einen Plan, und wir hoffen natürlich, dass der morgen auch funktioniert", sagte Flick.

FC Bayern: Thomas Müller könnte Philipp Lahm als Rekordhalter ablösen

Sollte er heute Abend auf dem Platz stehen, wird Thomas Müller Philipp Lahm als Champions-League-Rekordhalter der Münchener ablösen. Gegen Barca würde Müller zum 113. Mal in der Königsklasse auf dem Platz stehen.

"Wir wollen ihnen das Ballbesitzspiel so ungemütlich wie möglich machen. Der offene Schlagabtausch ist nicht das, was wir wollen", sagte der Münchener.

FC Bayern vs. FC Barcelona heute live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piquet, Llenglet, Alba - De Jong, Busquets, Vidal - Griezmann - Messi, Suarez

FC Bayern - FC Barcelona: Die letzten Aufeinandertreffen in der Champions League