RB Leipzig vs. FC Bayen München, Noten und Einzelkritiken der Spieler des FCB: Dreimal die Fünf! Vogelwilde Abwehr

Der FC Bayern München hat dank einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte eine Niederlage gegen RB Leipzig abgewendet. Die Abwehr bekleckerte sich beim 2:2 (2:0) dennoch nicht mit Ruhm. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler.

© getty FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Sven Ulreich Im Glück, dass sein missglückter Klärungsversuch von Emil Forsberg ungenutzt blieb, auch wenn die Szene erst durch Laimers Bock heiß wurde (13.). Beim Tor von Loïs Openda dann machtlos (20.). Das zweite Gegentor ging dafür klar auf seine Kappe, weil er sich beim Eckball völlig überschätzte und seinen Kasten somit unbewacht zurückließ. Am Ende immerhin noch mit einer wichtigen Rettungstat gegen Benjamin Sesko, bei der er alles riskierte und so für ein wenig Wiedergutmachung sorgte. Note: 5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Konrad Laimer Bekam hinten rechts erneut den Vorzug vor Noussair Mazraoui und blieb dort bei eigenem Ballbesitz auch, um Davies auf der anderen Seite die für Tuchels Spielidee notwendigen Freiheiten im Spiel nach vorne zu lassen. Der Österreicher kam jedoch nicht wirklich mit dem Pressing seiner Ex-Teamkollegen zurecht, vor allem Forsberg zeigte ihm mehrfach seine Grenzen auf. Dazu kam sein schlampiger Pass, der Ulreich vor dessen Fehler in die Bredouille brachte. Dass sich Leipzig nach dem 1:2 weit zurückzog, kam ihm zugute. Dennoch mit weiteren Unsicherheiten und Fehlentscheidungen. Kein guter Auftritt von ihm, den Tuchel mit Blick auf Mazraoui registriert haben dürfte. Note: 5.

© imago images FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Dayot Upamecano Genau wie Kim zurück in der Mannschaft, nachdem er zuletzt angeschlagen gefehlt hatte. War der zentrale Mann in Bayerns Spieleröffnung. Allerdings mit der ein oder anderen Unsicherheit gegen Leipzigs quirlige Angreifer. Irrte beim 0:1 umher, weshalb er Kim nicht unterstützen konnte. Hatte Pech, dass Schiedsrichter Marco Fritz nach seinem Zweikampf mit Openda vor dem 0:2 fälschlicherweise auf Eckball entschied. Note: 4,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Min-Jae Kim Versuchte sich an einigen Diagonalbällen und raumöffnenden Pässen, denen es aber hin und wieder an Genauigkeit fehlte. Auf dem kurzen Weg dafür meist sicher. Ganz anders beim 0:1, als er erst Yussuf Poulsen die Szene nach einen Einwurf unbedrängt einleiten ließ und dann gegen Torschütze Openda im Laufduell den Kürzeren zog - dabei war sein Tempo einer der Gründe für seine Verpflichtung. Zu allem Überfluss fälschte er den Ball auch noch unhaltbar ab. Beim 0:2 reagierte er außerdem sehr spät gegen Castella Lukeba. Nach der Pause mit einer weiteren Unsicherheit. Note: 5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Alphonso Davies Stand in Ballbesitz extrem weit vorne auf dem linken Flügel, weshalb die Münchner hinten auf einen Dreier-Aufbau setzten. Obwohl er so hoch positioniert war, gelang ihm in der Offensive aber nicht viel. Defensiv dafür oft auf der Höhe, Xavi Simons hatte schon entspanntere Abende. Noch einer der besseren Bayern-Spieler. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Joshua Kimmich Setzte früh in der Partie ein Zeichen, als er Überflieger Xavi Simons den Ball abnahm. Musste danach mit anschauen, wie seine Hinterleute Leipzig zwei Tore schenkten und wurde anschließend selbst etwas passiver. Auch von seinen gefürchteten Chipbällen war wenig zu sehen. Gab nach Goretzkas Herausnahme den alleinigen Sechser und sorgte endlich für Kontrolle in eigenem Ballbesitz. Mischte auch offensiv deutlich mehr mit. Note: 3,5.

© imago images FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Leon Goretzka Nach seinem Ausflug in die Innenverteidigung im DFB-Pokal wieder im zentralen Mittelfeld gefragt. Tauchte in der Phase, als das Spiel zugunsten der Leipziger kippte, jedoch völlig ab. Immerhin mit einer wichtigen Rettungstat kurz vor dem Halbzeitpfiff (40.). Blieb zur Pause für Raphaël Guerreiro in der Kabine. Note: 4,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Leroy Sané Kam im Vergleich zu den vergangenen Wochen ganz schlecht in die Partie. Abgesehen von zwei haarsträubenden Fehlpässen und einem Abschluss trat er in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht in Erscheinung. Holte nach dem Seitenwechsel mit seinem Freistoß den Elfmeter heraus (55.) und drehte allmählich auf. Mit einigen guten Einzelaktionen und bei seinem Treffer zum 2:2 dann eiskalt. Eine deutliche Leistungssteigerung. Note: 3.

© imago images FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Jamal Musiala Hätte nach tollem Laufweg das 1:0 machen können (oder fast schon müssen), scheiterte aber am glänzend reagierenden RB-Keeper Janis Blaswich (3.). Nahm sich danach eine Auszeit, die zunächst nicht enden wollte. Er blieb bis zur Pause ohne weitere Offensivaktion. Im Anschluss mehr ins Spiel eingebunden und mit gutem Zuspiel auf Sané vor dessen Ausgleichstreffer. Note: 3.

© getty FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Kingsley Coman Hatte überhaupt keinen Einfluss auf das Spielgeschehen. Sogar noch unauffälliger als seine blassen Teamkollegen in der Offensive. Deshalb war für ihn zur Halbzeit Schluss. Note: 5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen RB Leipzig: Harry Kane Bewies mit seinem Steckpass vor Musialas Großchance in der 3. Minute eindrucksvoll, dass er mehr als nur ein Vollstrecker ist. In der ersten Hälfte jedoch mit nur zehn mickrigen Ballaktionen. Mit seinem 13. Ballkontakt traf er nicht ganz so sicher wie gewohnt vom Punkt zum 1:2. Der Engländer war danach deutlich mehr eingebunden und leitete das 2:2 obendrein mit einer Kopfballabwehr ein. Note. 3.