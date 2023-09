RB Leipzig - FC Bayern München 2:2: Trotz Comeback nach irregulärem Gegentor - FCB verliert Tabellenführung

Wildes Spitzenspiel! Der FC Bayern ist am 6. Spieltag der Bundesliga bei RB Leipzig nach einem 0:2-Pausenrückstand zwar noch zu einem 2:2 gekommen - hat aber dennoch die Tabellenführung verloren. Außer dem neuen Spitzenreiter Bayer Leverkusen zog auch der VfB Stuttgart vorbei.

Lois Openda (20.) und - nach einer unberechtigten Ecke - Castello Lukeba (26.) brachten RB Leipzig in der ersten Halbzeit in Führung. Nach dem Seitenwechsel besorgten Harry Kane (56., Handelfmeter) und Leroy Sané (70.) den Ausgleich.

Nachdem Thomas Tuchel beim DFB-Pokalspiel gegen Preußen Münster (4:0) mit einer Rumpftruppe auskommen musste, stand dem Trainer des FC Bayern in Leipzig ein größeres Aufgebot zur Verfügung. In der Startelf gab es fünf Wechsel: Die zuletzt angeschlagenen Min-Jae Kim und Dayot Upamecano kehrten in die Innenverteidigung zurück, auch Sven Ulreich, Leroy Sané und Harry Kane begannen wieder. Leipzig-Trainer Marco Rose änderte seine siegreiche Startelf vom DFB-Pokalspiel gegen Wehen Wiesbaden auf sechs Positionen.

Unter der Woche treten beide Klubs in der Champions League an: Der FC Bayern ist am Dienstag beim FC Kopenhagen zu Gast, Leipzig empfängt am Mittwoch Manchester City.

RB Leipzig - FC Bayern München: Die Analyse

RB Leipzig und der FC Bayern lieferten sich zunächst einen wilden Schlagabtausch: Beide Mannschaften standen und pressten hoch, griffen vertikal an - und boten dem Gegner mit einfachen Fehlern Möglichkeiten. Jamal Musiala vergab, nachdem Leipzig einen schnell ausgeführten Freistoß verschlafen hatte (3.). Emil Forsberg nutzte einen bösen Doppel-Schnitzer von Konrad Laimer und Sven Ulreich nicht aus (12.).

Während die Fehlerquote bei Leipzig aber bald abnahm, war es bei den Münchnern eher umgekehrt: Vor dem 1:0 ließ Min-Jae Kim den Torschützen Lois Openda entwischen, vor dem 2:0 segelte Ulreich unter einer Ecke hindurch. Eine Ecke, die es aber nicht hätte geben dürfen. Trotz deutlich mehr Ballbesitz schaffte es der FC Bayern nicht, sein gewohnt dominantes Spiel aufzuziehen.

Erst als sich Leipzig in Folge des 2:0 etwas zurückzog, gelangen den Münchnern längere Passstafetten. Bei eigenem Ballbesitz rückte Alphonso Davies sehr weit auf, die beiden Innenverteidiger bildeten mit Rechtsverteidiger Laimer einen Dreieraufbau, Kingsley Coman schob in die Mitte. Zu zwingenden Chancen kam der FC Bayern aber nicht, weil Ideen fehlten und Leipzig die Räume mit zwei Viererketten gekonnt zustellte. Thomas Tuchel wütete an der Seitenlinie, Marco Roses Matchplan ging perfekt auf.

Tuchel brachte zur Pause Raphael Guerreiro und Mathys Tel für Leon Goretzka und Coman und ging damit Risiko. Guerreiro agierte offensiver als sein Vorgänger, Joshua Kimmich gab fortan einen Solosechser. Die Münchner spielten nun etwas gefälliger, der zuvor abgemeldete Harry Kane verwandelte einen Handelfmeter zum Anschluss.

Anschließend drängte der FC Bayern druckvoll auf den Ausgleich, die zu passiven Leipziger konnte sich phasenweise kaum mehr befreien. Das 2:2 war zwar folgerichtig, resultierte überraschenderweise aber aus einem Konter. In der Nachspielzeit vergaben beide Mannschaften noch große Chancen.

RB Leipzig - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Leipzig: Blaswich - Henrichs (86. Carvalho), Simakan, Lukeba, Raum - Schlager, Kampl (64. Seiwald), Simons, Forsberg (72. Baumgartner) - Openda (86. Klostermann), Poulsen (72. Sesko).

FC Bayern: Ulreich - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka (46. Guerreiro), Kimmich - Sane, Musiala (87. Choupo-Moting), Coman (46. Tel) - Kane.

RB Leipzig - FC Bayern München: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Openda (20.), 2:0 Lukeba (26.), 2:1 Kane (57., Handelfmeter), 2:2 Sané (70.)

Der Star des Spiels: Lois Openda (RB Leipzig)

In der ersten Halbzeit war Lois Openda ein steter Unruheherd: Das 1:0 erzielte der Leipziger Stürmer selbst, das 2:0 bereitete er vor.

Der Flop des Spiels: Sven Ulreich (FC Bayern)

In der Anfangsphase unterlief Sven Ulreich ein übler Fehlpass, vor dem 0:2 segelte er unter einer Ecke hindurch, beide Schüsse aufs Tor waren drin. Wegen Reklamierens sah der Keeper des FC Bayern außerdem die Gebe Karte. In der Nachspielzeit gelang Ulreich ein hochriskantes, aber letztlich erfolgreiches Klärungsmanöver.

Der Schiedsrichter: Marco Fritz

Vor dem 2:0 unterlief Marco Fritz ein schwerer Fehler: Statt Dayot Upamecano lenkte Openda den Ball ins Toraus - die folgenschwere Ecke hätte es nicht geben dürfen. Aufgrund der Regularien hatte der VAR keine Handhabe. Zurecht entschied Fritz nach Ansicht der Wiederholung bei Benjamin Henrichs' Handspiel auf Elfmeter für den FC Bayern.