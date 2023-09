RB Leipzig und der FC Bayern München stehen sich heute im Bundesliga-Topspiel gegenüber. SPOX tickert das Duell live mit.

Pokalsieger gegen Meister! In der Bundesliga stehen sich heute zwei der besten Klubs des Landes gegenüber. Der FC Bayern München ist zu Gast bei RB Leipzig. Wer krallt sich die drei Punkte? Oder werden sie geteilt? Bei SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Bundesliga Topspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Topspiel in der Bundesliga! Mit RB Leipzig und dem FC Bayern München stehen sich heute der amtierende DFB-Pokalsieger und der Meister gegenüber. Beide Mannschaften sind aktuell gut in Form. Die Münchner sind weiterhin ungeschlagen und liegen in der Tabelle auf Rang zwei. Leipzig dagegen gewann seine vergangenen vier Ligaspiele.

vor Beginn Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München.