BVB: Die Noten der Spieler von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg

Ein Sieg gegen die Selbstzweifel, aber mehr erst einmal nicht: Borussia Dortmund müht sich zum Heimsieg über den VfL Wolfsburg mit 1:0 (0:0) und lässt wieder viele Wünsche offen.

Hatte seine rechte Abwehrseite gut im Griff. Mit einigen Ausflügen auch in die Spitze, aber eine verwertbare Vorlage wollte dem Norweger nicht gelingen. Note: 3,5.

Ohne großen Fehler in der ersten Hälfte. Viele Ballaktionen, davon aber im Gegensatz zu sonst nur wenige in Richtung gegnerisches Tor. Konzentrierte sich stark auf die Defensive. Beim Konter über Tiago Tomas gerade noch rechtzeitig zur Stelle. Note: 3.

Hatte Wolfsburgs Außen Cerny gut im Griff. Immer wieder mit wichtigen Ballgewinnen. Schaltete sich oft in die Angriffe mit ein, aber manchmal nicht konsequent genug: Machte etwa einen viel versprechenden Konter zunichte, weil er reklamierte, anstatt dem Ball nachzusetzen. Note: 2,5.

Sein Ballverlust in der Gefahrenzone leitete den gefährlichsten Gäste-Konter der ersten Halbzeit ein. Ansonsten aber ein guter Vertreter von Emre Can. Özcan ordnete das defensive Mittelfeld deutlich höher stehend als der Kapitän, das tat dem BVB gut. Starker Lupfer auf Brandt kurz nach dem Wechsel. Note: 3.

© getty

BVB vs. VfL Wolfsburg - Noten: Felix Nmecha

Nur vier Tage nach seinem desaströsen Auftritt in der Champions League in Paris bekam Nmecha als Startelf-Spieler die Möglichkeit, sich direkt zu rehabilitieren. Das klappte aber eher mäßig. Kaum Bindung zum Spiel. Offensiv ohne Einfluss. Es bleibt ein schwieriger Weg für den Neuen in der Dortmunder Schaltzentrale. Note: 4,5.