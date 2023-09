Der BVB empfängt den VfL Wolfsburg am 5. Spieltag der Bundesliga. Hier könnt Ihr das ganze Spiel im Liveticker verfolgen.

Erfährt der BVB gegen Wolfsburg den nächsten Rückschlag? Verfolgt das gesamte Spiel hier im Liveticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

BVB vs. VfL Wolfsburg: Borussia Dortmund heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der BVB ist zwar noch ungeschlagen nach vier Spieltagen, über ihre Unentschieden gegen Heidenheim und Bochum ärgern sich die Borussen jedoch wohl noch immer. Viel Zeit zum Ärgern über ihre 0:2-Niederlage gegen PSG in der Champions League am vergangenen Dienstag hatten sie nicht, denn mit dem VfL Wolfsburg wartet ein starker Gegner in der Bundesliga. Die Wölfe ließen bisher nur beim 1:3 gegen Hoffenheim Anfang September Punkte liegen.

Vor Beginn: Das Spiel am heutigen Samstagnachmittag (23. September) wird um 15.30 Uhr angepfiffen im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker BVB vs. VfL Wolfsburg!