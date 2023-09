BVB: Die Erkenntnisse zu Borussia Dortmund nach dem 1:0-Sieg gegen Wolfsburg

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic will beim Sieg gegen Wolfsburg die beste Saisonleistung gesehen haben. Die von Ramy Bensebaini war es in jedem Fall. Für Niklas Süle kam es zu einem Novum. Die Erkenntnisse zum Heimerfolg des BVB.

© getty BVB ohne spielerische Klasse: Unschön ungeschlagen Es klang schon beinahe überschwänglich, wie Edin Terzic bei Sky den verdienten, aber sehr biederen 1:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg einordnete. Man habe "die Antwort gezeigt" auf die anderen zuletzt sehr biederen Partien, sagte der Trainer von Borussia Dortmund. Auch wurde in seinen Augen der Beweis angetreten, "was in uns steckt, wie gut, klar und ruhig wir Fußball spielen können". Für Terzic war es "in Ballbesitz vielleicht unser bestes Spiel soweit in dieser Saison", auf der anschließenden Pressekonferenz ließ er das "in Ballbesitz" sogar weg. Einen Schritt in die richtige Richtung sah der BVB-Coach und wortgleich stimmten ihm Sportdirektor Sebastian Kehl sowie Siegtorschütze Marco Reus zu. Das sagt schon sehr viel darüber aus, wie die Spielzeit bislang für die Borussen lief und wo sie an diesem frühen Zeitpunkt stehen. Ja, die Dortmunder hatten gegen die enorm schwachen Wölfe zu jederzeit die Spielkontrolle und es half ihnen auch, dass man den Spielaufbau aus der letzten Linie heraus anpasste - statt vier waren nun fünf Spieler daran beteiligt. Dennoch hinkt der BVB auch mit verändertem Personal, Terzic hatte großflächig rotiert, stark den eigenen fußballerischen Ansprüchen hinterher. Gegen einen erneut tief stehenden Gegner gelang es den Westfalen erneut nicht, Überraschungsmomente zu kreieren, eine höhere Präzision im vorderen Drittel an den Tag zu legen und somit zielstrebig Richtung VfL-Tor zu agieren. Dortmunds Spiel bleibt weiterhin viel Stückwerk, wirkt bisweilen zufällig und ist für die Spieler mit schwerer Arbeit verbunden, um zu Torchancen zu gelangen. Schön ist es nicht, was der BVB in dieser Saison bis dato auf den Rasen bringt.

© getty BVB: Marco Reus hört sich wie ein Aufsteiger an Doch, das muss man ebenso klar benennen, es ist zumindest im Ligabetrieb nicht unerfolgreich. Seit bald einem halben Jahr ist die Borussia ohne Niederlage und hat trotz der beiden ärgerlichen Remis gegen Bochum und Heidenheim nur zwei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Angesichts der überschaubaren Leistungen hätte es den BVB da durchaus schlimmer treffen können. "Uns fehlt ein bisschen die Leichtigkeit", hatte Terzic vor der Begegnung gesagt und um Geduld sowie Verständnis geworben. Es werde sich noch alles einpendeln, sowohl die Integration der Neuzugänge, als auch die offenkundige Formschwäche einer Vielzahl an Spielern. "Das geht nicht auf Knopfdruck", sagte der Trainer, der auf die Vorstellung am Samstag "definitiv aufbauen" möchte. Das wird Terzic nur im laufenden Spielbetrieb können, die vollen Trainingswochen sind in nächster Zeit rar gesät. "Die Zeit haben wir nicht, wenn du alle drei, vier Tage spielst", sagte auch Reus auf die Frage, wie viel Geduld man noch mit dem BVB haben muss. Der ehemalige Kapitän forderte die viel zitierten kleinen Schritte, um zu Besserung zu gelangen. Es hörte sich ein bisschen Underdog-artig wie bei einem Aufsteiger an: Man müsse ab Spielbeginn "alles annehmen, hart arbeiten, die Zweikämpfe gewinnen - danach kommt das Spielerische hinzu", empfahl Reus und bilanzierte treffend: "Ich denke, dass es heute in Ordnung, aber natürlich nicht der Maßstab war."

© getty BVB: Ramy Bensebaini macht sein bestes Spiel für Dortmund Schon auf der PK vor dem Spiel gegen Wolfsburg ließ Trainer Terzic zwischen den Zeilen anklingen, dass nun die Zeit für Rotation gekommen sei. Die hatte er bei Ramy Bensebaini in den beiden Pflichtspielen zuvor jedoch schon angewendet. Der Neuzugang blieb am vergangenen Samstag beim 4:2 gegen Freiburg nämlich bereits zur Pause, da stand es aus Sicht der Borussia noch 1:2, in der Kabine. Auch drei Tage später in Paris fiel der Linksverteidiger der taktischen Umstellung zum Opfer und saß 76 Minuten lang draußen. Bensebaini sollte also etwas Frische getankt haben, nachdem er zuvor in allen Partien von Beginn an zum Einsatz kam. Und das sah man ihm gegen den VfL an, der Algerier machte sein mit Abstand bestes Spiel im Dortmunder Trikot. In Zahlen ausgedrückt: Der 28-Jährige hatte mit 123 die meisten Ballaktionen auf dem Feld, spielte die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte (48), gewann über 60 Prozent seiner direkten Duelle und kam auf den geteilten Top-Wert bei den Ballgewinnen (7). Diese defensive Stabilität ist genau das, was der BVB in der momentanen Phase braucht. Bensebaini zeigte zudem viel Gier und einen großen Willen im Spiel gegen den Ball. War er selbst an der Kugel, nahm Bensebaini eine andere Rolle als zuletzt ein - Stichwort Spielaufbau. Terzic ließ diesmal einen 3-plus-2-Aufbau spielen, bei dem Bensebaini in die hintere Dreierlinie einrückte und nicht mehr isoliert ganz links außen agierte. Das tat stattdessen auf der Gegenseite Julian Ryerson, der sehr hoch schob. Diese Umstellung half Dortmund mehr als der vorherige 3-plus-1-Aufbau, um die spielerische Tristesse zu überwinden. Nur offensiv muss Bensebaini noch zulegen, bislang stand nur beim 6:1-Pokalsieg gegen Schott Mainz etwas Zählbares in seiner BVB-Statistik - damals lieferte er eine Vorlage. Doch auch hier scheint Geduld das Gebot der Stunde zu sein: "patience @BVB", schrieb Bensebaini nach seinem 100. Bundesligaspiel bei X.