FC Bayern München - Noten beim 2:1 bei Borussia Mönchengladbach: Joshua Kimmich der Boss, Harry Kane fällt nur in der Defensive auf

Die Spieler des FC Bayern München haben beim 2:1 (0:1) bei Borussia Mönchengladbach ganz schön ackern müssen, um den dritten Saisonsieg im dritten Spiel unter Dach und Fach zu bringen. Während Superstar Harry Kane enttäuschte, überzeugte Leroy Sané erneut.

Konrad Laimer überzeugte nach seiner Einwechslung auf einer ungewohnten Rolle. Die Noten und Einzelkritiken der Profis des FC Bayern München beim Sieg bei Borussia Mönchengladbach.

© imago images Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Sven Ulreich Auch wenn er wie angewurzelt stehenblieb: Absolut machtlos beim 0:1, kurz darauf mit einer sehr guten Parade. Note: 3.

© getty Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Noussair Mazraoui Bayerns letzter verbliebener echter Rechtsverbliebener kassierte recht früh schon eine ziemlich unnötige Gelbe Karte. War danach etwas gehemmt, zumal ihm kurz nach der Verwarnung auch noch ein Ball an die Hand sprang. Kein ganz schlechter Auftritt, aber eben auch kein guter. Verlor alle seine vier Zweikämpfe, blieb nach der Pause in der Kabine. Note: 4.

© getty Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Dayot Upamecano Sicherer Auftritt, hervorragende Passquoten in allen Spielfelddritteln. Überzeugend. Note: 2,5.

© imago images Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Min-Jae Kim Verlor das Kopfballduell vor Marvin Friedrichs Lattenkracher in der 26. Minute, gewann kurz darauf in großer Not ein Rückenduell, bei dem der Ball durchaus auch auf die Hand hätte fallen können. Verzichtete dieses Mal auf seine bisweilen sehr riskanten Pässe nach vorne, solide Vorstellung. Note: 3.

© imago Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Alphonso Davies Grundsätzlich sehr dynamischer Auftritt des Linksverteidigers. Schon in der ersten Halbzeit ein belebendes Element, nach dem Seitenwechsel dann kaum mehr in der eigenen Hälfte. Hätte sich ein paar Mal ruhig trauen können, selbst zu schießen, statt den Ball noch mal abzulegen. Note: 2,5.

© getty Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Leon Goretzka Stand beim 0:1 irgendwo im Strafraum, nur nicht am zweiten Pfosten und ermöglichte so maßgeblich Ko Itakuras Treffer mit. Machte das Spiel etwas zu langsam. Durfte in der zweiten Halbzeit ein wenig offensiver ran. Hatte bis zu seiner Auswechslung die meisten Schüsse aller Bayern abgegeben (5), vergab in der 55. Minute per Kopf die Chance zum Ausgleich. Note: 4.

© getty Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Joshua Kimmich "Jo kann nur Jo bleiben", sagte Trainer Thomas Tuchel über seinen Mittelfeldspieler vor der Partie. Und meinte: Kimmich sollte so spielen wie in den Spielen zuvor. Kimmich spielte zunächst eher defensiver. Von Anfang an gut im Spiel, aber zunächst nicht ganz fehlerfrei. Schon zwölf Ballverluste bis zur Pause (18 am Ende). Ließ sich vor dem 0:1 von Maximilian Wöber im Kopfballduell etwas zu einfach wegdrücken, daher auch nicht ganz frei von Schuld am Gegentor. Entschädigte dann aber mit einem herrlichen Chipball vor Sanés Ausgleich und vor allem mit einer Eckballvorlage auf Tel zum Siegtreffer. Der Boss im Mittelfeld. Note: 2,5.

© getty Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Leroy Sané In der Anfangsphase wieder der beweglichste und spielfreudigste Münchner. Hatte mit seinem Aluminiumtreffer nach sehr gutem Antritt Bayerns größte Chance in der ersten Halbzeit. Erzielte nach Kimmichs hervorragendem Pass das 1:1. Thomas Tuchel fordert von ihm, dass er die "Liga dominieren" müsse. Auftritte wie diese helfen dabei. Note: 2.

© getty Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Thomas Müller Startelfdebüt in dieser Saison für den Routinier. Eine überlegte Vorlage auf Sané vor dessen Alutreffer in der ersten Halbzeit, davor ein Fast-Kopfball im Fünfmeterraum nach Kimmichs Flanke, den aber Keeper Moritz Nicolas zuvor wegfaustete und noch eine Vorlage auf Sané: viel mehr war nicht vor der Pause. Rückte nach der Halbzeit nach vorne und agierte als zweite Sturmspitze neben Kane. Hatte in der 56. Minute die große Chance zum Ausgleich, sein Schuss strich aber am Pfosten vorbei. Kein übler Auftritt, aber mit Luft nach oben. Note: 3,5.

© imago images Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Kingsley Coman Blieb auf der linken Seite vor allem im Vergleich zu seinem nominellen Hintermann Davies eher blass. 17 Ballverluste hatte zum Zeitpunkt seiner Auswechslung auch kein anderer Bayer. Note: 4.

© getty Borussia Mönchengladbach - FC Bayern, Noten: Harry Kane Nur zwei Ballaktionen im Strafraum in der ersten Halbzeit, weil seine Mitspieler ihn nicht richtig einsetzten, aber auch, weil sich alle Beteiligten noch nicht an die Laufwege gewöhnt zu haben scheinen. Beim Gegentor versuchte Kane vergeblich, in der Abwehr auszuhelfen. Wenn er positiv auffiel, dann aber trotzdem eher in der eigenen Hälfte als in seinem Stammrevier. Versuchte sich nach dem Wechsel als Gegner-Wegblocker, Vorbereiter und Flankengeber. Stets etwas glücklos. Stieg bei Tels Kopfball zum 2:1 etwas zu spät auf, sonst wäre womöglich er der Torschütze gewesen. Unglücklicher Auftritt. Note: 5.