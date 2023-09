Der FC Bayern München ist zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Hier könnt Ihr die Partie live verfolgen.

Gladbach vs. FC Bayern München - Anpfiff: 18.30 Uhr Tore / Aufstellung Borussia Mönchengladbach Aufstellung FC Bayern München Gelbe Karten /

Gladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Der FC Bayern will den guten Start in die neue Bundesliga-Saison heute fortsetzen. Nach Triumphen über Werder Bremen und Augsburg soll heute gegen Gladbach der dritte Sieg im dritten Spiel her. Die Fohlen hingegen haben keinen guten Start erwischt - zuerst trennte man sich gegen Augsburg mit einem 4:4-Unentschieden, daraufhin verlor man gegen Bayer Leverkusen.

vor Beginn Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen und im Borussia-Park in Mönchengladbach ausgetragen.

vor Beginn Willkommen zum Bundesliga-Spiel am 3. Spieltag zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München.

Gladbach vs. FC Bayern München: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Duell wird von Sky übertragen - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream, den man mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW nutzen kann. Gezeigt wird der Kracher bei folgenden Sendern: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Wolff Fuss wird dabei als Kommentator eingesetzt, die Vorberichte beginnen um 17.30 Uhr.

