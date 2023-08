Wechselwilliger Benjamin Pavard fehlt gegen Augsburg im Kader des FC Bayern - offiziell wegen Rücken

Der wechselwillige Abwehrspieler Benjamin Pavard steht nicht im Kader des FC Bayern München für das Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Sonntag. Nach Angaben des Rekordmeisters sind Rückenprobleme der Grund für Pavards Fehlen.

Wegen jener Rückenprobleme soll der Franzose zuletzt auch im Training gefehlt haben. Da Pavard bekanntlich einen Wechsel zu Inter Mailand anstrebt, entstand im Zuge dessen der Verdacht, dass sich der 27-Jährige den Transfer erstreiken wolle.

Pavards Fehlen gegen Augsburg hat damit aber wohl tatsächlich nichts zu tun. Laut der Bild klagt der Weltmeister von 2018 neben den Rückenbeschwerden auch über Übelkeit.

© getty

FC Bayern: Benjamin Pavard fehlt gegen Augsburg wohl auch wegen Übelkeit

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte Pavards Wechselwunsch auf der Pressekonferenz am Freitag bestätigt. Er betonte allerdings auch, dass man ihn nach aktuellem Stand nicht so leicht ziehen lassen könne: "Es gibt die eine Seite, den Verein wechseln zu wollen. Es gibt aber auch noch die Seite des Timings. Es muss ein akzeptables Angebot da sein. Und es muss Ersatz da sein, der sportlich Sinn macht. Wir sind sehr spät dran. Das Angebot kam sehr spät, der Wunsch kam sehr spät an mich. Das macht es nicht leichter", so Tuchel.

Pavard steht noch bis 2024 bei Bayern unter Vertrag. Schon beim Bundesliga-Auftakt in Bremen kam er nicht zum Einsatz, tags darauf legte er bei einem Freundschaftsspiel gegen eine Fan-Auswahl einen fragwürdigen Auftritt hin.