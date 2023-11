FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken der Spieler gegen 1. FC Heidenheim: Kane kanet, Kim patzt sich um seine Zwei, Guerreiro rettet den FCB

Harry Kane verpasst beim 4:2 des FC Bayern München gegen den 1. FC Heidenheim am 11. Spieltag seinen dritten Dreierpack in der Bundesliga in Serie, überragt aber dennoch. Min-Jae Kim baut nach einer sehr guten Stunde ab, ein Comebacker rettet die Münchner. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars.

Abonniere SPOX auf WhatsApp! FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim: 4:2 (2:0) Tore 1:0 Kane (14.), 2:0 Kane (44.), 2:1 Kleindienst (67.), 2:2 Beste (70.), 3:2 Guerreiro (72.), 4:2 Choupo-Moting (84.) Aufstellung München Neuer - Mazraoui, Upamecano (61. Guerreiro), M.-J. Kim, Sarr - Laimer, Pavlovic (75. Davies), L. Sané, T. Müller (61. Tel), Gnabry (61. Choupo-Moting) - Kane Aufstellung Heidenheim Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Gimber (83. Schimmer), Föhrenbach - Maloney (61. Sessa), Theuerkauf (61. Beck), Dinkci (83. Pick), Schöppner, Beste (90. Thomalla) - Kleindienst Gelbe Karten FCB: Mazraoui (3.)

© imago images FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Manuel Neuer Erlebte einen Nachmittag, den Torhüter hassen. Erst kaum bis nichts zu tun, dann zwei Gegentore aus kurzer Distanz innerhalb weniger Minuten. Konnte beide Tore nicht verhindern, weil sie von seinen Vorderleuten unglücklich abgefälscht worden waren. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Noussair Mazraoui Früh im Spiel nach einem recht unnötigen taktischen Foul schon gelbbelastet, biss er sich in der Folge in die Partie und gab einen sehr offensivstarken Rechtsverteidiger. Rückte nach Thomas Tuchels Umstellungen in die Innenverteidigung - wo er beim 1:2 zu spät kam gegen Tim Kleindienst. Der eigentliche und schwerwiegendere Fehler war aber schon davor gemacht. Note: 4.

© imago images FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Dayot Upamecano Wie schon gegen Galatasaray Istanbul erneut ein sehr starker Auftritt des Innenverteidigers. Sah nur einmal etwas langsam aus, als der sehr schnelle Tim Kleindienst ihm in der 20. Minute davonlief. Dabei war Upamecano in Wahrheit nicht langsam, sondern Kleindienst in dieser Szene wirklich sehr schnell gewesen. Da die Szene aber folgenlos blieb und es noch 2:0 stand, als er runterging: Note: 2,5.

© imago images FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Min-Jae Kim Versuchte es in der Anfangsphase mit einem Kopfball, der aber recht deutlich das Tor verfehlte. Gab in der Folge einen Stay-at-Home-Verteidiger. Hielt seinen Strafraum eine Stunde lang mit der Hingabe eines schwäbischen Hausherren beim Rasenstutzen sauber. Durfte bei Tuchels Umstellungen auf dem Platz bleiben, patzte bei beiden Gegentoren: Erst fälschte er den Ball unglücklich ab, dann spielte er vor dem 2:2 erst einen fatalen Fehlpass und fälschte den Ball dann beim Rettungsversuch unhaltbar ab. Eine Stunde lang auf Zweierkurs, dann reichte es nur noch zu einer ... Note: 4.

© imago images FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Bouna Sarr Durfte bei seinem zweiten Bundesligaeinsatz der Saison sogar von Anfang an spielen, wenn auch auf der für ihn falschen linken Seite. Machte seine Sache aber ordentlich, verlor zwar einige Bälle, ging aber resolut in die Zweikämpfe und hätte nach einer schönen Kombination der Münchner Offensivspieler kurz vor der Pause sogar das 2:0 erzielt. Rückte in der zweiten Halbzeit am Ende der Umstellungen auf seine Rechtsverteidigerposition. Note: 3.

© imago images FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Konrad Laimer Gab nominell den etwas offensiveren Part im zentralen Mittelfeld des FC Bayern, war deutlich seltener am Ball als Aleksandar Pavlovic, hatte neben Thomas Müller die schlechteste Passquote aller Bayern. Das wäre alles noch nicht tragisch, wenn im Spielaufbau laufend Impulse von ihm gekommen wären. Dem war aber nicht - oder zu selten - so. Rückte nach den Umstellungen auf die Rechtsverteidigerposition, erlebte dort als Unbeteiligter beide Gegentore. Durfte nach Davies`Hereinnahme wieder in die Zentrale. Note: 4.

© getty FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Aleksandar Pavlovic Stand in seinem dritten Bundesligaspiel zum ersten Mal in der Startelf. Beinahe unwirklich, wie ruhig und abgeklärt er mit seinen 19 Jahren die Rolle des defensiven Mittelfeldspielers interpretiert Kein spektakulärer Spieler, bevorzugt im Zweifel immer den einfachen, klaren Pass. Aber gab dem Spiel so Sicherheit und Struktur. Enorm oft am Ball, gewann auch deutlich mehr Bälle, als sie zu verlieren. Note: 2,5.

© imago images FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Leroy Sané Vergab die erste Chance in der 11. Minute, jedoch war Müllers Vorlage auch etwas zu spät durch den Strafraum gesegelt. Passte aber dann umso pünktlicher von der rechten Seite auf Harry Kane, der aus der Drehung das 1:0 erzielte. Präsentierte sich wieder sehr spielfreudig, vergab etwas leichtfertig die Chance zum 2:0 nach einem schönen Solosprint. Seine passgenaue Ecke auf Harry Kanes Schädel im Rückraum des Strafraums führte noch vor der Pause zum 2:0. Es bleibt dabei: Profitiert ernorm von Harry Kane, genauso wie Kane enorm von ihm profitiert. Note: 2.

© getty FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Thomas Müller Begann anstelle des am Muskel verletzten Jamal Musiala hinter Harry Kane. Ist natürlich mehr Angreifer als Spielmacher, kann mit seinem rechten Fuß aber dennoch zauberhafte Pässe spielen, wie bei seiner Vorlage auf Leroy Sané vor dessen Sololauf, der fast das 2:0 brachte. Gewohnt viel in Bewegung, elf Ballverluste. Note: 3.

© imago images FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Serge Gnabry Feierte nach seinem Unterarmbruch sein Comeback in der Startelf, wirkte von Beginn an äußerst bemüht, eine bedeutende Rolle in diesem Spiel zu übernehmen, jedoch fehlte vielen seiner Aktionen der letzte Zwang. Hatte seinen glanzvollsten Auftritt in der ersten Halbzeit, als er kurz vor dem Ende schön auf Thomas Müller ablegte, der mit einem Heber auf Leroy Sané die Großchance von Bouna Sarr einleitete. Durfte nach rund einer Stunde durchschnaufen. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen 1. FC Heidenheim: Harry Kane Eine Ballannahme, eine Drehung, ein Schuss - und während der Ball gerade losfliegt, murmelt der Reporter "Tor". Der Mann erzielt mit einer so traumwandlerischer Sicherheit Tore, man sollte das Verb "kanen" für solche Treffer erfinden. Kane kanet. Stellte noch vor der Pause nach Sanés Ecke per Kopf aus dem Rückraum des Sechzehners auf 2:0. Hat nun nach elf Bundesligaspieltagen schon ein Tor mehr erzielt als Christopher Nkunku und Niclas Füllkrug in der gesamten vergangenen Saison, bei denen nach 16 Toren Schluss war. Hätte Chancen genug gehabt, um seinen dritten Bundesliga-Dreierpack zu erzielen, beließ es aber beim Doppelpack. Note: 1,5.