FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim: Bundesliga JETZT im Liveticker - 1. Halbzeit

Der FC Bayern München kriegt es mit dem 1. FC Heidenheim zu tun. Hier wird das Duell live getickert.

vor Beginn Satte fünf Wechsel gibt es bei Thomas Tuchel nach dem 2:1-Erfolg gegen Galatasaray in der Champions League: Joshua Kimmich (Rotsperre), Leon Goretzka (muskuläre Probleme) und Jamal Musiala (Oberschenkelverletzung) fallen aus, dafür starten Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic und Thomas Müller. Zudem rücken Bouna Sarr und Serge Gnabry für Alphonso Davies und Kingsley Coman in die Mannschaft.

3. Früh in der Partie gibt es die erste Gelbe Karte für Mazraoui, weil er bei einem Konter Beste mit dem Knie an der Hacke trifft. Das ist dann ein taktisches Foul.

4. Der anschließende Freistoß von der linken Seite ist nicht ungefährlich! Die Hereingabe von Beste wird am langen Pfosten zurück zu Schöppner gespielt, der mit seinem Schuss nicht durchkommt.

7. Die Bayern haben in dieser Anfangsphase durchaus ihre Probleme, Heidenheim agiert mutig im Spiel nach vorne. Eine Offensivaktion der Münchner gibt es so noch nicht.

FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim: Bundesliga im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Zu guter Letzt blicken wir noch auf das Schiedsrichtergespann, das heute von Harm Osmers geleitet wird. Seine Assistenten an den Linien sind Robert Kempter und Thorben Siewer, Robin Braun ist der vierte Offizielle. Im Keller in Köln sitzen Johann Pfeiffer und Henrik Bramlage.

vor Beginn Ein Pflichtspielduell zwischen diesen beiden Teams gab es bereits, und zwar im Viertelfinale des DFB-Pokals 2018/19. Es war eine spektakuläre Partie, in der die Bayern zwischenzeitlich in Unterzahl sogar 1:2 zurücklagen. Die Münchner stellten dann aber auf 4:2, Heidenheim kam als Zweitligist jedoch überraschend zum Ausgleich (Robert Glatzel traf dreimal). Erst kurz vor Schluss gewannen die Bayern mit 5:4.

vor Beginn Solche Rekorde kann Heidenheim in der ersten Bundesligasaison nicht bieten, dennoch ist man beim Aufsteiger bislang völlig zufrieden. Zwar gab es zwischenzeitlich drei Niederlagen in Folge, mit dem 2:0 gegen Stuttgart endete aber diese Negativserie, wodurch Heidenheim weiterhin nicht unten hineinrutscht. Lediglich auswärts läuft es noch nicht: Auf fremden Plätzen gab es erst einen Punkt (2:2 in Dortmund).

vor Beginn Ein Grund für die starke Ligasaison ist sicherlich Neuzugang Harry Kane. Der Engländer kommt bereits auf 15 Saisontore, nur Gerd Müller erzielte in seinen ersten zehn Bundesligaspielen 1968/69 ebenfalls 15 Treffer. Zuletzt gab es zwei Dreierpacks in Folge, schießt er auch heute wieder drei Tore, stellt Kane einen neuen Rekord auf. Bei den Bayern schafften nur Roy Makaay (2005) und Mario Gomez (2011) zwei Dreierpacks in Serie.

vor Beginn Da spielt der FC Bayern die beste Saison seit acht Jahren und trotzdem reicht es nicht für die Tabellenführung. Bayer Leverkusen liegt weiterhin zwei Punkte vor den Bayern, auf Platz 3 hat der Rekordmeister aber bereits fünf Punkte Vorsprung. Das 4:0 bei Dortmund sorgte dabei für klare Verhältnisse. Heidenheim befindet sich aktuell auf Platz 13 und hat sich ein Polster von vier Zählern auf die Abstiegszone erarbeitet.

vor Beginn Auf der anderen Seite sieht Trainer Franck Schmidt nur wenige Gründe, seine Startelf im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen Stuttgart zu verändern. Lediglich Jonas Föhrenbach startet für Adrian Beck.

FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim: Die Aufstellungen

vor Beginn Die Aufstellungen sind da! So geht's in die Partie:

FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Sarr - Laimer, Pavlovic, L. Sané, T. Müller, Gnabry - Kane

Neuer - Mazraoui, Upamecano, M.-J. Kim, Sarr - Laimer, Pavlovic, L. Sané, T. Müller, Gnabry - Kane 1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Traoré, P. Mainka, Gimber, Föhrenbach - Maloney, Theuerkauf, Dinkci, Schöppner, Beste - Kleindienst

vor Beginn Nur wenige Tage nach dem 2:1-Sieg gegen Galatasaray Istanbul in der Champions League ist der FC Bayern wieder in der Bundesliga im Einsatz. Gegner im elften Spiel der Saison ist Aufsteiger Heidenheim.

vor Beginn Das Duell wird um 15.30 Uhr angepfiffen, gespielt wird in der Allianz Arena in München.

vor Beginn Willkommen zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Heidenheim.