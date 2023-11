FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken der Spieler gegen den BVB: Dreimal die Eins, keine einzige Vier - Wehe, wenn die FCB-Stars sauer sind

Pünktlich zum Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am zehnten Spieltag der Bundesliga haben die Stars des FC Bayern München beim 4:0 (2:0) ihre bis dato beste Saisonleistung gezeigt. Harry Kane zeigte seine nächste Gala, zwei Rekonvaleszenten machten den Unterschied und ein Youngster machte mächtig Eindruck.

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Manuel Neuer Drittes Spiel seit seiner von allen Beteiligten langersehnten Rückkehr, wurde als Ex-Schalker bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Das dürfte ihn nicht überrascht haben, es war bereits sein 42. Pflichtspiel gegen den BVB. Dass er aber so wenig zu tun bekommen würde, damit dürfte er eher nicht gerechnet haben. Rettete in der 55. Minute grandios bei Marco Reus' Schuss. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Noussair Mazraoui Interpretierte seine Rolle deutlich offensiver als Alphonso Davies auf links, spielte von allen Bayern sowohl die meisten Pässe im letzten Drittel, als auch ins Angriffsdrittel. Verpasste zu Beginn der zweiten Halbzeit das 3:0, als er seinen Schuss in den Dortmunder Himmel jagte. Vernachlässigte aber auch seine Defensivaufgaben nicht, machte viele Tacklings. Beste Leistung seit Langem von ihm. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Dayot Upamecano Keine vier Minuten waren gespielt - und er hatte schon für das 1:0 für seine Mannschaft gesorgt. Upamecano lief knapp drei Wochen nach seiner im Spiel gegen den SC Freiburg erlittenen Muskelverletzung in die gut getretene Ecke von Leroy Sané - und schon hatte sich das Risiko ausgezahlt. Sein Comeback hätte eigentlich erst deutlich später passieren sollen. Man habe aufgrund der Verletztenmisere beim FC Bayern sowohl bei Upamecano, als auch bei Leon Goretzka "beide Augen zugedrückt", sagte Trainer Thomas Tuchel vor Beginn des Spiels bei Sky. Gerade bei Upamecano "überspringen wir auf jeden Fall ein paar Schritte, aber so, dass wir es verantworten können." Machte jedenfalls ein sehr gutes Spiel, gewann zwar bei Weitem nicht alle Zweikämpfe, aber die wichtigen. Durte sich nach rund einer Stunde ausruhen. Note: 2.

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Min-Jae Kim Souveräne und fehlerfreie erste Halbzeit. Drehte in der zweiten Halbzeit auf, als er erst vor Marco Reus rettete und dann Julian Brandt den Ball im Strafraum vom Fuß grätschte. Note: 2.

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Alphonso Davies Hat ja eigentlich einen sehr großen Offensivdrang, aber ließ in Dortmund lieber die Kameraden wirbeln - obwohl sein direkter Gegenspieler der alles andere als starke Marius Wolf war. Verlor jedoch viele seiner Zweikämpfe und generell die meisten Bälle aller Bayern. Seine missglückte Abwehraktion war auch verantwortlich für Dortmunds größte Chance in der ersten Halbzeit kurz vor dem Pausenpfiff. Biss sich in der zweiten Halbzeit aber ins Spiel, gewann dann auch viele Bälle. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Konrad Laimer Orientierte sich eher nach hinten, tauschte die meisten Pässe mit den Innenverteidigern Kim und Upamecano aus. Enorm zweikampfstark, machte aber hin und wieder aber das Spiel auch nach vorne schnell. Es lag auch an ihm, dass der BVB in der ersten Halbzeit so gar nicht stattfand. Note: 2.

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Leon Goretzka Gab trotz gebrochener Mittelhand sein Comeback im zentralen Mittelfeld, machte vor dem 2:0 mit einem vertikalen Pass in den Lauf von Leroy Sané das 2:0 ein. Versuchte es in der 37. Minute mit einem Fallrückzieher, der gar nicht so weit am Tor vorbeiflog. Viel wichtiger aber: Hatte augenscheinlich kein Problem damit, auf seine geschiente Hand zu fliegen. Spielte mit so viel Wucht wie zu seinen besten Zeiten und zeigte ganz oft ganz viel Übersicht. Rückte nach Upamecanos Auswechslung in die Innenverteidigung und hatte dort erst mal allerhand zu tun, weil der BVB danach seine stärkste Phase hatte. Neben Davies der beste Balldieb der Münchner. Note: 1,5

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Kingsley Coman Im Vergleich zu Leroy Sané und Jamal Musiala ein etwas unspektakulärerer Auftritt. Nur rund 30 Prozent der Münchner Angriffe liefen über seine rechte Seite. Seine zwei Schussversuche waren eher nicht der Rede wert. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Jamal Musiala Holte den ersten Eckball heraus, den Leroy Sané passgenau auf den Schädel des heranstürmenden Dayot Upamecanos zwirbelte. Zeigte sich nicht nur enorm spielfreudig, sondern auch deutlich robuster als sonst. Gewann so unerwartet viele Bälle gegen Dortmunds Mittelfeldspieler und setzte dann ansatzlos zu seinen unwiderstehlichen Dribblings an. Hatte kurz nach Wiederanpfiff nach Kanes Pass das 3:0 auf dem Fuß, scheiterte aber, wie auch in der 63. Minute, an Gregor Kobels Extraklasse. Hatte ein bisschen Pech, dass sein Tor zum vermeintlichen 3:0 wegen Abseits nicht gegeben wurde, weil Vorlagengeber Kane knapp im Abseits gestanden hatte. Flankte kurze Zeit später dann halt selbst auf Kane, der das 3:0 machte. Note: 1,5.

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Leroy Sané Zündete in der 9. Minute den Turbo, lief Marcel Sabitzer und Mats Hummels davon und passte sehr schön auf den mitgelaufenen Harry Kane, der zum 2:0 netzte. Bekam wegen eines Revanchefouls die Gelbe Karte, obwohl es angesichts seiner Galaform überhaupt keinen Grund für Revanchefouls gab. Scheiterte später am immer stärker werdenden Gregor Kobel. Note: 2

© getty FC Bayern München, Noten gegen BVB: Harry Kane Kam zu seiner ersten Ballaktion in der 3. Minute, als er sich ins Mittelfeld zurückfallen ließ und den Ball dann elegant in die Spitze hob. Bediente so über Umwege Musiala, der dem FCB die Ecke zum 1:0 bescherte. Stand bei seinem sechsten Ballkontakt nach einem beherzten Lauf genau da, wo ein Mittelstürmer stehen sollte, wenn Leroy Sané schön von der linken Seite passt und machte das 2:0. Hatte ein bisschen Pech, dass er vor seiner Vorlage zum vermeintlichen 3:0 mitten in die BVB-Hochphase hauchdünn im Abseits stand. Machte das 3:0 ein paar Minuten später dann nach Musialas Flanke einfach selbst und in der Nachspielzeit dann auch noch das 4:0. Durfte nach seinem Drierpack also wieder einen Spielball mitnehmen, für den er ein schönes Plätzchen im Hotelzimmer finden muss. Die nächste Gala eines Mannes, der einfach weiß, was er tut. Note: 1.