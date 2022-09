BVB - Thesen zum Sieg gegen Schalke: Modeste? Terzic muss auf Moukoko setzen

Borussia Dortmund verliert mit Marco Reus eine wichtige Konstante, setzt sich aber dennoch gegen kampfstarke Schalker durch. Jetzt muss der BVB aber nachlegen und dafür sollte Edin Terzic im Sturm auf Youssoufa Moukoko setzen. Schalke muss etwas gegen seine Abhängigkeit unternehmen. Die Thesen zum Revierderby.

Der BVB muss trotz Reus-Ausfall die Titelchance nutzen

Die 28. Minute im Revierderby gegen den FC Schalke 04 raubte den Anhängern von Borussia Dortmund - und nicht nur diesen - den Atem. Marco Reus knickte bei einem Zweikampf mit Florian Flick um und musste Minuten lang behandelt werden. Es wurde sehr still im Stadion, bis Reus von lauten, aufmunternden Sprechchören und einigen unschönen "Auf Wiedersehen"-Rufen (von Schalke-Fans) begleitet, vom Platz getragen wurde.

Wie wichtig Reus für den BVB ist, muss man eigentlich nicht an Statistiken ablesen, aber nackte Zahlen helfen oft, den subjektiven Eindruck zu untermauern. Das Revierderby war Reus' 250. Bundesliga-Spiel für Dortmund. In diesen 250 Spielen erzielte der 33-Jährige 111 Tore und lieferte 67 Vorlagen. Bei allem Respekt für Robert Lewandowski und Erling Haaland, die beim BVB überragende Leistungen abriefen, aber Reus ist seit zehn Jahren Dortmunds Dauerbrenner.

Und er ist - wie neulich schon mal an dieser Stelle festgestellt - die Mutter aller Dosenöffner mit 60 Toren, die zum 1:0 des BVB führten. Eine unfassbare Bilanz, die er in dieser Saison in einigen engen Spielen ausbaute und Dortmund sowohl in der Liga als auch international den einen oder anderen Sieg ebnete. Dass Reus nun - wie lange auch immer - ausfällt, wird dem BVB wehtun.

Da ist der Faktor Dosenöffner nochmal erwähnenswert. Es ist kein Trend, sondern Tatsache, dass der BVB Probleme hat, das Spiel machen zu müssen - besonders, wenn der Gegner die Ketten dichtmacht. Reus' Kreativität gepaart mit seiner Erfahrung und einer gewissen Beharrlichkeit ist da nicht selten der Lösungsansatz.

Gegen tapfer, aber altbacken verteidigende Schalker hatte Dortmund permanent den Ball (phasenweise 73 Prozent) und trotz einer optischen Überlegenheit dauerte es bis zur 79. Minute, bis die Schalker müde wurden und Dortmund beim ersten richtigen Fehler zuschlagen konnte. Es war bereits der vierte 1:0-Sieg des BVB in dieser Bundesliga-Saison. Zwar sind Mutmaßungen mit Vorsicht zu genießen, aber es waren Spiele dabei, die Dortmund in den letzten Jahren nicht gewonnen hätte bzw. auch nicht gewann.

Marco Reus' Krankenakte: Nicht schon wieder! © getty 1/22 Marco Reus hat es schon wieder erwischt. Im Derby gegen Schalke knickte der BVB-Kapitän böse mit dem Sprunggelenk um. Das ist an sich schon bitter - und im Hinblick auf die in zwei Monaten beginnende WM noch bitterer. © getty 2/22 Noch gibt es keine Diagnose, aber wer die Szene gesehen und Reus' Reaktion erlebt hat, dem schwant nichts Gutes. Wir blicken auf Marco Reus' Verletzungshistorie, leider offenbar eine Neverending Story. © getty 3/22 Juni 2022: Reus zieht sich im Training bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss zu und verpasst damit die Nations-League-Spiele in Ungarn und gegen Italien. © getty 4/22 13. März 2021, Bundesligaspiel gegen Hertha BSC. Vladimir Darida sieht für einen üblen Tritt von hinten gegen Reus glatt Rot. Reus erleidet eine Fußprellung, muss aber die anstehende WM-Quali mit dem DFB-Team absagen. Auch ein Ligaspiel verpasst er. © imago images / team 2 5/22 05. Februar 2020, Pokal-Aus gegen Bremen. Der Beginn der letzten großen Leidenszeit: Beim Aus gegen Werder verletzte sich der Dortmunder Kapitän. Eine Muskelverletzung setzte ihn außer Gefecht, man rechnete mit drei Monaten (!) Pause. © imago images / revierfoto 6/22 Reus sollte sich so schnell aber nicht erholen. Erst später kam heraus, dass er sich eine Sehnenentzündung im Adduktorenbereich zugezogen hatte - weitere dreieinhalb Monate Pause. Am 19. August trainierte er endlich wieder mit dem Team. © imago images / photoarena / Eisenhuth 7/22 18. Dezember 2019, Bundesligaspiel gegen RB Leipzig. Beim umkämpften 3:3 gegen den damaligen Meisterschafts-Konkurrenten spielte Reus zwar durch, anschließend fiel er aber durch einen Muskelfaserriss drei Wochen aus. © imago images / team 2 8/22 Zu Beginn der Spielzeit 2019/20 wurde er mehrfach von muskulären Problemen und einer kleineren Kapsel- sowie Sprunggelenksverletzung außer Gefecht gesetzt. Viele Spiele verpasste Reus aber bis zur Winterpause nicht. © imago images / action pictures 9/22 06. Februar 2019, Pokal-Aus gegen Bremen. Nach mehreren kleineren Verletzungen und einem grippalen Infekt zog er sich bei der bitteren Niederlage gegen Werder im Elfmeterschießen einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu und fiel drei Wochen aus. © getty 10/22 Samstag, 27. Mai 2017, Pokalfinale in Berlin. Reus gewann seinen ersten großen Titel, zog sich aber eine Kreuzbandverletzung zu. Der BVB sprach selbst von einer "monatelangen Pause". Erst im Januar 2018 kehrte er zurück. © getty 11/22 Davor war er immerhin mal sechs Wochen unverletzt geblieben. Davor wiederum zog er sich im Spiel gegen Leverkusen am 23. Spieltag einen Muskelfaserriss zu, der ihn knapp sechs Wochen außer Gefecht setzte. © getty 12/22 Die Verletzung kostete ihn fünf Bundesligaspiele und zwei K.o.-Spiele in der Champions League. © getty 13/22 Zwischen Mai und November 2016 fehlte Reus aufgrund einer Schambeinentzündung, die er sich beim Pokalfinale zuzog. Die EM war damit für ihn futsch, dem BVB fehlte er insgesamt 17 Spiele lang. © getty 14/22 Dabei hielt Reus in Berlin, wenn auch von Krämpfen geschüttelt, über 120 Minuten durch. Selbst den Elfmeter zum 3:3 verwandelte er. © getty 15/22 Ein Bild, an das man sich über die Jahre leider gewöhnen musste: Marco Reus in Zivilkleidung am Rande eines Heimspiels im Signal Iduna Park. © getty 16/22 Da war noch alles gut: Reus beim Bundesligaspiel gegen Hertha BSC Ende August 2015. In dieser Partie zog er sich eine Zehenverletzung zu, fiel zweieinhalb Wochen aus und verpasste die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Schottland. © getty 17/22 Im November 2014 wurde Reus vom Paderborner Marvin Bakalorz vom Feld getreten. Die Folge: Außenbandriss im Sprunggelenk und sieben verpasste Spiele für die Borussia. © getty 18/22 Jener 22. November begann für den BVB allerdings richtig gut: Dortmund führte beim Aufsteiger aus Ostwestfalen 2:0, Reus traf selbst. Anschließend folgte Bakalorz' Foul und der BVB spielte letztlich nur 2:2. © getty 19/22 Das Aus für die WM 2014: Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Armenien knickte Reus nach einem Foul von Artak Jedigarjan unglücklich um. Ein Syndesmosebandanriss bedeutete eine Pause von 66 Tagen. © getty 20/22 Nur wenige Wochen später wurde Deutschland ohne Reus Weltmeister in Brasilien. Seine Teamkollegen erwiesen ihm die Ehre, als es ein Reus-Trikot auf das offizielle Siegerfoto schaffte. © getty 21/22 Reus war keine vier Wochen wieder auf dem Damm, da passierte ausgerechnet im Dortmunder Stadion das: Außenbandanriss im Sprunggelenk während des Länderspiels gegen Schottland - wieder einen Monat Pause und sieben verpasste Spiele in schwarzgelb. © getty 22/22 Besonders bitter: Das Foul des Schotten Charlie Mulgrew geschah in der letzten Spielminute.

Es sind die Spiele, die den Titelkampf entscheiden können. Auch wenn man beim BVB darüber ungern sprechen wird, kristallisiert sich eine Mannschaft heraus, die ernsthaft um die Meisterschaft mitspielen kann. Die trotz heftiger Ausrutscher (Bremen, Leipzig) die Mentalität zu haben scheint, diese engen Nummern mit der nötigen Konzentration für sich zu entscheiden, anstatt ins Verderben zu rennen.

Der BVB muss jetzt die Schwächephase des FC Bayern nutzen und sich für das direkte Duell am 8. Oktober in Stellung bringen.

Es wäre so wichtig, dass Reus dabei ist, wenn Dortmund gegen den Dauermeister versuchen wird, die neunte Niederlage in Serie zu verhindern oder womöglich sogar den ersten Sieg seit dem DFL-Supercup 2019 einzufahren. Als Dosenöffner aber auch als Führungsfigur. "Es geht uns besser, wenn er auf dem Platz steht", sagte Youssoufa Moukoko nach dem Derby. Die Reaktionen der Kollegen nach der Verletzung bestätigen den Eindruck, dass die Mannschaft ihrem Kapitän folgt, ungeachtet der Diskussionen der letzten Tage.

Kompensiert der BVB den Ausfall von Reus einigermaßen, ist der Titelkampf ein Thema in Dortmund. Dass man ohne ihn den Sieg gegen Schalke erzwungen hat, ist schon mal ein erstes gutes Zeichen.