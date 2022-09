BVB - Schalke 04 1:0: Derby-Sieg! Moukoko schießt Dortmund nach Reus-Ausfall an die Tabellenspitze

Borussia Dortmund hat das erste Revier-Derby nach dem Wiederaufstieg des FC Schalke 04 mit 1:0 (0:0) gewonnen und sich vorübergehend an die Tabellenspitze geschossen - aber mit Marco Reus fällt wohl der Kapitän längere Zeit aus.

Vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park schoss Youssoufa Moukoko in der 79. Minute das Tor zum Sieg der Dortmunder.

Beim BVB erlitt Kapitän Marco Reus bei einem Zweikampf mit Florian Flick eine offenbar schwere Verletzung musste in der 32. Minute ausgewechselt werden.

Der FC Schalke 04 wartet damit seit dem 23. November 2019 auf einen Auswärtssieg in der Bundesliga.

BVB - Schalke 04: Die Analyse

Edin Terzic löste die defensivere Grundordnung aus dem ManCity-Spiel auf und setzte auf ein 4-3-3 - in dem Wissen, dass der BVB den Ball haben und das Spieltempo bestimmen wird. Aber die Dortmunder haben einmal mehr offenbart, dass sie Probleme haben, Lösungen zu finden, wenn sie das Spiel machen müssen. Sie wussten im ersten Durchgang mit dem Ballbesitz von bis zu 72 Prozent wenig anzufangen. So hatte Stürmer Anthony Modeste wieder nur elf Ballaktionen in den ersten 45 Minuten.

Schalke 04 verzichtete zunächst auf das Offensivspiel, hatte nach 45 Minuten einen Expected-Goal-Wert von 0,0. Bei genau 0 Torschüssen auch keine Überraschung. Auch die wenigen Chancen nach Standards blieben ohne Ertrag. Defensiv arbeitete Schalke dagegen konzentriert, zog gegen den Ball das Zentrum mit elf Spielern in der eigenen Hälfte zu - es war auch kein Platz zwischen den Ketten. So trug der BVB nur drei Prozent (!) seiner Angriffe über den Zentrum vor.

Der BVB suchte sein Heil auf den Außenpositionen, in denen aber selten Flanken kamen, weil der Raum zu war. Die beiden Außenverteidiger Thomas Meunier und Marius Wolf rückten weit auf, beide hatten deutlich mehr Ballaktionen in der gegnerischen Hälfte, aber erst nach den Hereinnahmen von Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi kam auch etwas mehr Tempo in die Aktionen. So fiel auch das Tor.

Schalke 04 verteidigte lange Zeit mit Bravour, doch als die Kräfte nachließen, waren die Zweikämpfe und Raumbesetzungen nicht mehr so intensiv. Dass Schalke müde wurde, war auch klar, weil einfach keine Entlastung kam - auch nicht nach den Hereinnahmen von Kenan Karaman und Co.

BVB-Noten: Modeste erneut keine Hilfe - ein Quartett überzeugt © getty 1/17 79 Minuten rannte der BVB gegen Schalke an - bevor Youssoufa Moukkoko Schwarz-Gelb im Revierderby erlöste. Dennoch war vor allem offensiv viel Sand im Getriebe. Die Noten. © getty 2/17 ALEXANDER MEYER: Kleines Abstimmungsproblem mit Hummels kurz vor der Pause, ansonsten so gut wie gar nicht gefordert von den harmlosen Gästen. Erlebte selbst in der Schlussphase ein gemütliches Derby. Note: 3,5 © getty 3/17 THOMAS MEUNIER: Machte nach hinten gut zu. Konnte den offensiven Raum auf der rechten Seite aber überhaupt nicht nutzen. Die Flanken des Belgiers waren viel zu unpräzise, nur sein Pass auf Moukoko war top (66.). Note: 4,5 © getty 4/17 MATS HUMMELS: Hatte Gäste-Stürmer Terodde sicher im Griff. Unterband mit einer starken Grätsche einen viel versprechende Konter der Schalker. Mit den meisten Ballkontakten und Zweikämpfen in ersten Durchgang. Sehr präsent bis zum Schluss. Note: 2,5 © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Stand defensiv sicher, offensiv gleich mit einigen guten Aktionen, nicht nur seinen klassischen Diagonalbällen. Toller Pass auf Wolf (45.), klasse Ball in die Spitze auf Meunier (49.). Note: 3 © getty 6/17 MARIUS WOLF: Rückte für den angeschlagenen Guerreiro ins Team. Startete stark, mit vielen Offensivaktionen. Scheiterte kurz vor der Halbzeit an Schwolow. Nahm sich eine lange Pause, tauchte mit der perfekten Assist zum 1:0 wieder auf. - Note: 2,5 © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Ließ im 100. Auftritt für den BVB die Riesenchance zur 1:0-Führung liegen (33.): Seinen Kopfball fischte Schalke-Keeper Schwolow noch aus dem Eck. Bekam von S04 ordentlich auf die Socken, biss sich immer besser in die Partie. Note: 3 © getty 8/17 SALIH ÖZCAN: Räumte einiges weg im defensiven Mittelfeld, bevor es auch nur ansatzweise gefährlich werden konnte. Sehr wichtig für das Dortmunder Spiel. In der hektischen Schlussphase war der Fighter in seinem Element. Note: 3 © getty 9/17 JULIAN BRANDT: Tat sich unheimlich schwer, Struktur ins Spiel zu bekommen. Kaum Ideen, um das Gäste-Bollwerk zu überwinden. Kein Tempowechsel. Ohne den spielstarken Reus an seiner Seite nur die Hälfte wert. Eine einzige tolle Vorlage (60.). Note: 4,5 © getty 10/17 MARCO REUS: Das sah ganz böse aus. Im 250. Bundesliga-Spiel für Schwarz-Gelb verletzte sich der Kapitän schwer am Sprunggelenk und musste vom Platz getragen werden. Keine Benotung © getty 11/17 DONYELL MALEN: Lange der aktivste Spieler auf dem Platz. Der Holländer zeigte Einsatz und gute Dribblings. Traf früh das Außennetz (7.), starke Flanke auf Bellingham. Tankte sich toll gegen Matriciani durch (47.), im Abschluss aber zu schwach - Note: 2,5 © getty 12/17 ANTHONY MODESTE: Hing wieder komplett in der Luft. Bekam aber auch so gut wie kein vernünftiges Anspiel in die Spitze. Setzte einen Kopfball einen Meter neben das Tor. So ist er keine Hilfe für die Borussia. Note: 5 © getty 13/17 GIO REYNA: Rückte schon in der 33. Minute für den verletzten Reus nach. Hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Pech, dass Bellingham ihm den Ball bei seiner Großchance nicht überließ. Scheiterte mit einem tollen Schlenzer nur knapp (81.). Note: 3,5 © getty 14/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ersetzte in der 64. Minute Modeste. Gleich viel aktiver. Brauchte nicht einmal zwei Minuten für seine erste Chance. Erst zu überhastet im Abschluss, dann der Matchwinner mit seinem Kopfball zum 1:0 - Note: 2,5 © getty 15/17 KARIM ADEYEMI: In den letzten 25 Minuten für den ausgepowerten Malen auf dem Platz. Hatte kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Note: 3,5 © getty 16/17 EMRE CAN: Sollte das knappe 1:0 über die Zeit retten helfen und ersetzte ab der 84. Minute Brandt. Führte sich mit rustikalem Einsatz gegen Zalazar und einer Gelben Karte denkbar schlecht ein. Keine Bewertung © getty 17/17 THORGAN HAZARD: Kurzeinsatz in den letzten sechs Minuten, kam für Reyna. Blieb aber völlig blass. Keine Bewertung

BVB - Schalke 04: Die Aufstellungen

BVB: A. Meyer - Meunier, Hummels, N. Schlotterbeck, M. Wolf - Bellingham, Özcan, Brandt, Reus (32. Reyna), Malen (64. Adeyemi) - Modeste (64. Moukoko)

Schalke: Schwolow - Matriciani, van den Berg, Yoshida, T. Mohr - Krauß, Flick, J. Larsson (58. Karaman), Drexler, Bülter (76. Kral) - Terodde (58. Polter)

BVB - Schalke 04: Die Stimmen zum Spiel

Edin Terzic (Trainer BVB): "Es war ein sehr intensives Derby und nicht leicht. Wir waren sehr aggressiv und klar, auch wenn wir in der ersten Halbzeit nicht so viele Torchancen hatten. Wir sind sehr glücklich. Wir wussten, es würde leidenschaftlich und emotional werden, das haben wir angenommen."

Frank Kramer (Trainer Schalke): "Wir haben einen großen Fight in einer tollen Atmosphäre geliefert. Wir haben wuchtig verteidigt und wenig zugelassen, konnten aber nicht verhindern, dass der Druck größer wurde. In einer Szene haben wir es dann leider nicht präzise genug verteidigt."

BVB - Schalke 04: Die Daten des Spiels

Tor: 1:0 Moukoko (79.)

Edin Terzic ist der erste BVB-Trainer seit Karl-Heinz Feldkamp 1982/83, der seine ersten beiden Revierderbys in der Bundesliga gewinnen konnte.

Marco Reus absolvierte sein 250. Bundesliga-Spiel für den BVB (110 Tore, 67 Vorlagen).

wird geladen

Der Star des Spiels: Marius Wolf

Der Allrounder rückte für den angeschlagenen Raphael Guerreiro in die Startelf und beackerte die linken Seite unermüdlich, hinterlief Malen für Kombinationen immer wieder und hielt auch körperlich gut dagegen. Überragend seine Flanke zum 1:0 durch Moukoko. Wenn man ihn braucht, ist Wolf da. So auch beim Derby.

Der Flop des Spiels: Anthony Modeste

Richtet der BVB sein ganzes Offensivkonzept nicht nach dem Angreifer aus, ist Modeste so gut wie unbrauchbar und so agierte er auch in dieser Partie. Dass er keine Bälle bekommt, ist das eine. Dass man aber nicht auf gut Glück die Bälle in die Box dreschen kann, damit Modeste vielleicht köpfen kann, kann auch nicht erwartet werden.

Der Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

In einem über weite Strecken sehr ruhigen und fairen Derby hatte der Unparteiische überhaupt keine Probleme. Sehr klar in der Kommunikation und hatte bei jeder seiner Gelben Karten absolut recht. Auch als die Schalker Gelb-Rot für Modeste forderten, war es richtig, die Karte stecken zu lassen.