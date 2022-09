Kommentar zum FC Bayern München: Ratlosigkeit mit einem Hauch Schönrednerei

Nach dem vierten sieglosen Bundesligaspiel hintereinander verwiesen die Protagonisten des FC Bayern München in erster Linie auf die mangelhafte Chancenverwertung, doch damit machten sie es sich zu einfach. Es entsteht der Eindruck von Ratlosigkeit mit einem Hauch Schönrednerei. Ein Kommentar.

Hasan Salihamidzic zuckte in der Mixed Zone nach beinahe jedem Satz mit seinen Schultern, Julian Nagelsmann lugte während seiner schmallippigen Pressekonferenz gerade noch so über dem bis zum Kinn hochgezogenen Kragen seiner schwarzen Kapuzenjacke hervor: Der Sportvorstand und Trainer des FC Bayern untermalten mit ihren Auftritten nach dem 0:1 beim FC Augsburg optisch die Ratlosigkeit im Klub ganz wunderbar.

Erstmals seit der Regentschaft von Giovanni Trapattoni Mitte der 1990er Jahre blieb der FC Bayern in der Bundesliga viermal in Folge ohne Sieg, erstmals nach 87 Spielen ohne Torerfolg. In der Tabelle liegen die Münchner nach sieben Spielen nur auf Platz vier und könnten am Sonntag weiter abrutschen. Aufgehübscht wird die besorgniserregende Situation lediglich vom starken Start in die Champions League mit zwei Siegen, wobei der am Dienstag gegen den FC Barcelona eher glücklich zustande kam.

Als Hauptgrund für die nächsten Punktverluste in der Bundesliga nannten die Bayern-Protagonisten erneut eine mangelhafte Chancenverwertung. Laut Thomas Müller hätte der FC Bayern "10:2 gewinnen" können, eine Augsburger "Druckwelle" erkannte er nicht. Nagelsmann erklärte: "Wenn ich die Statistik sehe, ist es grundsätzlich so, dass wir das Spiel gewinnen müssen." Damit machten sie es sich aber zu einfach und erregten darüber hinaus den Verdacht der Schönrednerei.

Bayern-Noten: Mané weiter glücklos - Fünfen für zwei Bayern-Stars © imago images 1/16 Der FC Bayern hat in Augsburg seine erste Saisonniederlage einstecken müssen. Beim 0:1 enttäuschten besonders ein Nationalspieler und ein Neuzugang. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/16 MANUEL NEUER: Hatte gegen die frechen Augsburger schon früh in der Partie alle Hände voll zu tun. Auch damit beschäftigt, seine Vorderleute bei Standards zu organisieren. Beim 0:1 dann machtlos (59.). Erzielte beinahe den Ausgleich. Note: 3,5. © getty 3/16 NOUSSAIR MAZRAOUI: Bestätigte seine Leistung aus dem Barça-Spiel nicht. Traute sich zwar mehr nach vorne, aber bei weitem nicht genug. Rettete immerhin einmal wichtig gegen Demirovic (26.). Zu ungenau im Passspiel (75 Prozent). Note: 5. © imago images 4/16 DAYOT UPAMECANO: Aggressiv in den Zweikämpfen und bei Augsburgs Pässen in die Schnittstelle oft aufmerksam. Einen dicken Patzer leistete er sich (mal wieder) dennoch, als er Niederlechner unbedrängt in den Lauf köpfte (24.). Note: 4. © imago images 5/16 MATTHIJS DE LIGT: Hatte Glück, dass seine Unachtsamkeit von Niederlechner nicht bestraft wurde (12.). Zu weit weg von Berisha bei dessen Tor. Immerhin mit der besten Passquote bei den Bayern (Startelf). Note: 4,5. © imago images 6/16 ALPHONSO DAVIES: Im Spiel nach vorne viel aktiver als sein Pendant auf der rechten Seite. Er bereitete drei Torchancen vor - Topwert bei den Bayern. Selbst ebenfalls ein Gefahrenherd. Gewann häufig den Ball. Note: 3,5. © imago images 7/16 JOSHUA KIMMICH: Traf in der ersten Hälfte gegen die anrennenden Gastgeber ungewöhnlich häufig die falsche Entscheidung (9 Fehlpässe). Nach der Pause verbessert. Das Gegentor passierte in seinem Rücken. Note: 4,5. © getty 8/16 LEON GORETZKA: Kam zu einigen Abschlüssen, denen es aber an Genauigkeit fehlte. Ihm fehlte es an Zugriff, was auch an seiner hin und wieder schlechten Positionierung lag. War dafür meist Sieger, wenn er in den Zweikampf kam. Note: 5. © imago images 9/16 THOMAS MÜLLER: Hinter den Spitzen mit deutlich mehr Einfluss als noch wie zuletzt in vorderster Front. Setzte seine Offensiv-Kollegen mehrfach gut in Szene. Baute nach dem Seitenwechsel aber wie viele andere ab. Note: 4. © imago images 10/16 JAMAL MUSIALA: Nicht nur gekonnt am Ball, sondern auch robust im Zweikampf. Half auch hinten viel aus. Verpasste das 1:0 zweimal knapp, kurz vor der Pause aber auch mit zwei schlimmen Ballverlusten. Ordentlich, mehr aber auch nicht. Note: 4. © imago images 11/16 LEROY SANÉ: Wieder ein Aktivposten. Vergab in der Anfangsphase zwei gute Chancen auf die Führung. Vor dem Rückstand jedoch viel zu zaghaft gegen Iago. Hätte den Ausgleich erzielen müssen (72.). Note: 4. © getty 12/16 SADIO MANÉ: Kämpfte um jeden Ball, der auch nur in seine Nähe kam. Sinnbildlich für seine aktuelle Form, dass er Gikiewicz nicht umkurven konnte (13.). Die Selbstverständlichkeit fehlt weiterhin. Glücklos. Note: 4,5. © imago images 13/16 SERGE GNABRY: Kam in der 62. Minute für den leicht angeschlagenen Mazraoui, um die Niederlage abzuwenden. Er trat allerdings kaum in Erscheinung. So wird es nichts mit der Startelf. Note: 4. © imago images 14/16 MARCEL SABITZER: In der 69. Minute für Goretzka eingewechselt. Kurz vor Schluss mit dem ersten gefährlichen Bayern-Abschluss seit langem (89.). Note: 3,5. © imago images 15/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Der einzige Mittelstürmer im Kader kam für Mané (78.) und sollte für frischen Wind sorgen. Zu einer echten Chance reichte es nicht. Ohne Bewertung. © imago images 16/16 JOSIP STANISIC: Mit seiner Einwechslung stellte Nagelsmann wieder auf eine nominelle Viererkette um. Für ihn verließ Musiala das Feld (78.). Am Ergebnis änderte das nichts. Ohne Bewertung.

Thomas Müller: "Kann keine schlauen Antworten geben"

Ein solch überwältigendes Plus an Großchancen wie diese Aussagen vermuten lassen, hatte der FC Bayern trotz eines Torschuss-Verhältnisses von 19:11 und deutlich mehr Ballbesitz nämlich nicht. "Wir hatten noch nie so viele Chancen gegen Bayern München", fand Augsburg-Manager Stefan Reuter. Stattdessen sollten beim FC Bayern andere Statistiken Sorgen bereiten: Augsburg lief mehr, absolvierte mehr Sprints und gewann mehr Zweikämpfe als der FC Bayern. Die Passquote lag wie schon gegen Barcelona bei für Münchner Verhältnisse schwachen 83 Prozent.

Das Remis gegen Borussia Mönchengladbach vor drei Wochen konnte man noch mit jedem Recht auf die Chancenverwertung schieben, mittlerweile gehen die Probleme des FC Bayern aber darüber hinaus. Trotz der Taktik-Umstellung von 4-2-3-1 zu 4-2-2-2 fand Star-Neuzugang Sadio Mané erneut keine Bindung zum Spiel, seine Formkrise ist alarmierend. Die Leichtigkeit vom überragenden Saisonstart ist längst verflogen, der neuen flexiblen Offensive fehlt aktuell die Durchschlagskraft. In allen Mannschaftsteilen leistet sich der FC Bayern viel zu viele völlig unnötige Fehlpässe und Ballverluste.

Salihamidzic diagnostizierte darüber hinaus ein Einstellungs-Problem. Ein gerne bedienter Aspekt, wenn man nicht weiter weiß. Die Mannschaft habe gegen körperbetonte Gegner "brutale Probleme" und lasse die "nötige Gier" vermissen: "Ich habe das Gefühl, dass wir uns darauf verlassen, dass wir Top-Qualität haben." Besorgniserregende Aussagen über diese im Sommer teuer und hochkarätig verstärkte Mannschaft. Mit Blick auf die Ergebnisse wirkt es aktuell, als würde sie die letzten Prozente nur in der ruhmreichen Königsklasse aus sich herauskitzeln.

"Wir können uns nicht wirklich argumentativ verteidigen", sagte Müller abschließend. "Ich kann euch keine schlauen Antworten geben." So hört sich Ratlosigkeit an.