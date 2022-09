Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 3:0: Fohlen mit Glanzleistung bei Roses Rückkehr

Marco Rose hat bei seiner brisanten Rückkehr in den Borussia-Park die erste Bundesliga-Niederlage mit RB Leipzig einstecken müssen. Im von der "Causa Max Eberl" überlagerten Topspiel unterlag der DFB-Pokalsieger Borussia Mönchengladbach 0:3 (0:2) und verliert die Spitzenplätze nach dem 7. Spieltag zunächst aus den Augen.

Auch die herzliche Umarmung mit seinem ehemaligen Schützling Christoph Kramer nach dem Abpfiff konnte Marco Rose nicht so richtig trösten.

Denn der Chefcoach von RB Leipzig musste an seiner ehemaligen Wirkungsstätte durch das 0:3 (0:2) gegen Borussia Mönchengladbach einen herben Rückschlag hinnehmen.

Die Aufbruchsstimmung bei den Sachsen durch das 3:0 gegen Dortmund vor Wochenfrist hat durch die Niederlagen in der Champions League bei Real Madrid und nun im Borussia-Park einen deutlichen Dämpfer erlitten. Die sichtlich frustrierten RB-Profis verschwanden ganz schnell in der Kabine.

Nationalspieler Jonas Hofmann (10./35.) und Ramy Bensebaini (53.) schossen die eiskalten Gastgeber vor 50.186 Zuschauern zum ersten Sieg nach zuvor drei Spielen ohne Dreier.

Für Rose, der mit Pfiffen und Beleidigungen bei seinem Ex-Klub am Niederrhein empfangen wurde, war es die zweite Niederlage im dritten Spiel als RB-Coach.

"Wir waren nicht so zielstrebig wie Gladbach. Am Ende steht eine klare Niederlage", sagte Rose. "Es war eine sehr intensive Woche, die man richtig einordnen muss. Auf uns wartet eine Menge Arbeit."

Eberl zu Leipzig? "Sind auf der Zielgeraden"

Zufriedenheit herrschte bei den Borussen. "Die Jungs haben eine fantastische Leistung gezeigt", bilanzierte Gladbachs Trainer Daniel Farke. "Unsere erste Hälfte war sehr, sehr dominant. Unser Pressing war sehr intensiv, wir waren fast zu gierig."

Leipzig und Gladbach werden auch nach dem direkten Duell im regen Austausch stehen. In der bevorstehenden Länderspielpause wird eine Einigung über einen Wechsel des langjährigen Gladbacher Sportdirektors Max Eberl zu RB erwartet.

"Es ist nicht mehr ganz so weit, wir sind auf der Zielgeraden", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vor dem Spiel bei Sky. Am Wochenende werde zwar nichts mehr passieren. Aber: "Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen eine finale Entscheidung haben", sagte Mintzlaff.

Üble Beleidigungen gegen Eberl und Rose

Der Gegner sowie die Personalien Eberl und Rose sorgten für reichlich Zündstoff. Die Heim-Zuschauer pfiffen die Gäste bei Ballbesitz in der Anfangsphase mit Trillerpfeifen aus.

Eberl (mit Plakaten) und Rose (mit Gesängen) wurden aufs Übelste beleidigt. Bei einem in der Nordkurve präsentierten Banner gegen den Klub RB wurde über die Stadionmikrofone vor einer Spielunterbrechung durch Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) gewarnt.

Die Gladbacher Spieler konzentrierten sich dagegen auf Fußball, und das erfolgreich. Nico Elvedi prüfte RB-Torhüter Peter Gulacsi per Kopf (9.), kurz darauf wehrte der Ungar auch den Kopfball von Marcus Thuram ab - jedoch genau vor die Füße Hofmanns, der aus kurzer Distanz abstaubte.

Leipzig fing sich schnell und übernahm zunächst die Spielkontrolle. Josko Gvardiol (15.) und Andre Silva (25.) vergaben jedoch gute Gelegenheiten. Die Gladbacher Defensive wackelte etwas.

Hofmann trifft wieder doppelt gegen RB

Die Offensive dagegen funktionierte glänzend. Nach einem Ballverlust von Nationalspieler David Raum spurtete Thuram in Richtung Gäste-Tor und legte im richtigen Moment für den coolen Hofmann auf. Der Nationalspieler hatte bereits beim jüngsten Aufeinandertreffen mit RB im Mai einen Doppelpack erzielt.

Mit Timo Werner, der zunächst als einer von vier RB-Spielern im Vergleich zur 0:2-Niederlage bei Real Madrid aus der Startelf rotiert war, lief RB nach dem Seitenwechsel an. Gefährlich blieb jedoch Gladbach.

Der bärenstarke Hofmann scheiterte noch an Gulacsi (53.). Kurz darauf lupfte Bensebaini aus kürzester Distanz cool über den RB-Schlussmann.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig: Die Daten zum Spiel

Mönchengladbach: Sommer - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl (90.+1 Jantschke), Kone - Hofmann (90.+1 Lainer), Kramer, Stindl (82. Wolf, 86. Herrmann) - Thuram (90.+1 Ngoumou). - Trainer: Farke

Leipzig: Gulacsi - Henrichs (80. Novoa), Orban, Gvardiol, Raum - Haidara (46. Schlager), Kampl - Nkunku, Forsberg (46. Timo Werner), Szoboszlai - Silva (67. Poulsen). - Trainer: Rose

Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Tore: 1:0 Hofmann (10.), 2:0 Hofmann (35.), 3:0 Bensebaini (53.)

Gelbe Karten: Weigl, Stindl - Kampl (2), Henrichs (4)