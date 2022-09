BVB: Warum sich die Hass-Frage bei Borussia Dortmund nicht mehr stellt

Borussia Dortmund hat sich beim 1:0 gegen die TSG Hoffenheim den nächsten Sieg erarbeitet und dabei ein in der Vergangenheit oft vermisstes Gesicht gezeigt. Ob der BVB auf diese Weise dem FC Bayern gefährlich werden kann, ist eine andere Frage. Aber: Marco Reus wird sich so einer verhassten Frage nicht mehr stellen müssen.

Es gehört zu den traditionellen Phrasen im Fußball, dass der "Funke zu den Zuschauern überspringen" muss. Man will die Anhänger mitnehmen, sie durch eine impulsive Leistung mit in das Spielgeschehen hineinziehen. Das ist den Profis von Borussia Dortmund am Freitagabend vor 79.300 Zuschauern im nicht ausverkauften Signal-Iduna-Park im wahrsten Sinne gelungen.

Die Dortmunder sind beim 1:0 (1:0) gegen Hoffenheim viel gelaufen - und gleich zwei Flitzer stürmten auf den Platz. Erst ein noch recht junger Fan während des Spiels, der von Jude Bellingham sehr liebevoll vom Platz begleitet wurde. Und dann noch nach dem Schlusspfiff, als ein laufstarker Anhänger quer über den Rasen rannte.

Die Dortmunder Spieler setzten zu 276 Sprints an, liefen knapp 116 Kilometer. "Man hat gesehen, dass wir eine gute Vorbereitung hatten und 90 Minuten gehen können. Es hat sich keiner herausgenommen, aber so soll es ja auch sein", sagte Marco Reus, der das einzige Tor des Abends in der 16. Minute erzielte und so zum Matchwinner wurde.

Marco Reus und die Mentalitätsfrage

Reus selbst war ein Paradebeispiel für die kämpferische und intensive Leistung des BVB: Der Kapitän ging in zwölf Zweikämpfe, erkämpfte sich fünf Bälle vom Gegner und erntete dafür viel Applaus von den Rängen. In der Vergangenheit bekam Reus häufig im Zusammenhang mit seiner Mannschaft die Mentalitätsfrage gestellt und war darüber mächtig sauer.

"Das 2:2 war ein Mentalitäts-Problem? Ist das Euer Ernst? Jede Woche dieselbe Kacke", schimpfte Reus in einem Interview nach einem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt 2019 und löste damit eine Debatte aus, die nach einem Punktverlust oder einer Niederlage des BVB immer wieder mal aufflammt. So wie zuletzt beim 2:3 gegen Werder Bremen, als Dortmund nach der 89. Minute noch eine 2:0-Führung hergegeben hatte.

BVB-Einzelkritik: Zweimal die Note 2 - einer fällt ab © imago images 1/16 Borussia Dortmund schlägt die TSG Hoffenheim mit 1:0 und ließ dabei defensiv nur wenig zu - was aber auch an vielen Ungenauigkeiten der Hoffenheimer lag. Der BVB geht damit zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze. Die Noten der BVB-Profis. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Dortmunds bester Spieler der letzten Wochen war gegen die harmlosen Gäste komplett unterfordert. Klitzekleine Unsicherheit nach der Pause bei einer hohen Flanke. Über die dritte weiße Weste in der Liga durfte er sich freuen. Note: 3,5. © imago images 3/16 THOMAS MEUNIER: Stand in der Defensive sicher und hatte den agilen Angeliño gut im Griff. Mit vielen Ballaktionen, auch nach vorne einige Male mit gutem Auge. Starke Flanken auf Hazard und Bellingham (67. + 68.) Note: 3. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Unspektakulärer, aber guter Auftritt des Abwehrchefs. Stopfte einige Löcher in der BVB-Abwehr. Stärkster BVB-Zweikämpfer. Note: 3. © imago images 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Stand sicher gegen Hoffenheims Rutter und konnte einige seiner charakteristischen Grätschen anbringen. Starke Passquote! (92%). Hatte es gegen den schwachen TSG-Sturm aber auch leicht. Note: 3. © imago images 6/16 MARIUS WOLF: Aushilfe auf der linken Abwehrseite für den verletzten Guerreiro. Mit einer sehr offensiven Interpretation, weil Skov und Kabak ihm viel Platz ließen. Starke Flanke auf Modeste, die ein Tor verdient hätte (19.). Note: 2. © imago images 7/16 SALIH ÖZCAN: Leistete wichtige Arbeit im defensiven Mittelfeld, der unsichtbare Held in der Schaltzentrale des BVB. Zwölf Balleroberungen. Immer anspielbar, gute Körpersprache. Note: 3. © imago images 8/16 JUDE BELLINGHAM: In seinem Drang zum Tor kaum zu bremsen. Immer wieder im Hoffenheimer Strafraum zu finden. Scheiterte nur knapp an TSG-Keeper Baumann (45.). Kümmerte sich um alles, sogar um einen Mini-Flitzer auf dem Feld. Note: 2,5. © imago images 9/16 JULIAN BRANDT: Szenenapplaus für Defensivarbeit (29.) - wann hat es das mal gegeben? Mit dem klasse Pass zum frühen 1:0 (16.). Brandt sprühte nur so vor Spielfreude und brachte immer wieder gefährliche Aktionen auf den Weg. Note: 2,5. © imago images 10/16 MARCO REUS: Sehr emsig, überall zu finden, zur Not auch als Notnagel in der eigenen Abwehr. Glänzte mehrfach mit sehenswerten Kombinationen mit Brandt und Bellingham. Guter Instinkt als Torjäger (16.). Mal wieder Dortmunds Matchwinner. Note: 2. © imago images 11/16 JAMIE BYNOE-GITTENS: Starker Auftritt des Youngsters bis zur frühen, verletzungsbedingten Auswechslung. Sorgte für viel Schwung über die linke Seite des BVB und war auch Ausgangspunkt des 1:0. Hatte das zweite Dortmunder Tor auf dem Fuß. Note: 2,5. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Findet sich langsam im BVB-Spiel zurecht. Deutlich besser in die Angriffe eingebunden als bei seinem Start für Schwarz-Gelb. Mit der Großchance, per Flugkopfball auf 2:0 zu erhöhen. Im zweiten Durchgang tauchte er etwas ab. Note: 3. © imago images 13/16 THORGAN HAZARD: Ab der 44. Minute für Pechvogel Bynoe-Gittens auf dem Feld. Konnte sich nicht einbringen. Das Spiel lief an ihm vorbei. Vergab frei vor Baumann (67.). Ein einziger schöner Pass auf Modeste (85.). Note: 4,5. © imago images 14/16 NIKLAS SÜLE: Kurzeinsatz ab der 83. Minute für den ausgepowerten Wolf. Ohne Fehler. Keine Bewertung. © imago images 15/16 GIO REYNA: In den letzten sieben Minuten für Brandt auf dem Platz. Konnte keine Akzente mehr setzen. Keine Bewertung. © imago images 16/16 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ersetzte in der Nachspielzeit Kapitän Reus, um dem Schlusspfiff noch ein paar Sekunden näher zu kommen und das knappe Ergebnis erfolgreich über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung.

Die Mentalität stimmte beim BVB gegen Hoffenheim erneut - im fünften Spiel der Saison gab es nach den Partien gegen Bayer Leverkusen und Hertha BSC das dritte 1:0 in dieser Saison. Nicht immer schön, nicht immer ansehnlich, aber kämpferisch, intensiv und fokussiert auf den Sieg.

Das musste selbst der Gegner anerkennen. Grischa Prömel, ein geborener Kämpfer aus der Union-Schule lobte die Dortmunder, die nicht nur aus seiner Sicht "extrem giftig, extrem gut in den Zweikämpfen" waren. Jahrelang schien es ein BVB-Phänomen zu sein, dass man aufregenden Offensivfußball spielte und dann zu oft in Schönheit starb.

Andre Breitenreiter bringt den BVB ins Grübeln

Dem BVB muss man zugutehalten, dass man auch gegen Hoffenheim 45 Minuten lang ansehnlich spielte. "Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein überragendes Spiel gemacht", lobte Trainer Edin Terzic: "In der Offensive haben wir uns viele Torchancen herausgespielt, den Gegner gut laufen lassen und die Räume immer wieder großgezogen."

Als Hoffenheims Trainer Andre Breitenreiter in der Pause drei Wechsel vornahm, Sebastian Rudy als klassischen Sechser aufbot, Andrej Kramaric auf die Acht zurückzog und Muhammed Damar davor als spielstarken Zehner brachte, kamen die Gäste besser zur Geltung und Dortmund etwas aus dem Konzept.

Hätte Hoffenheim die Ballbesitz-Phasen besser ausgespielt, wäre es nochmal spannend geworden. Wenn man dem BVB einen Vorwurf machen möchte, könnte man die Chancenverwertung nennen, die auch schon in Berlin ein Manko war und den Gegner am Leben hielt. Aber die Dortmunder haben gelernt, das Ergebnis zu verteidigen, auch weil man im Mittelfeld nun deutlich mehr Intensität durch die reine Aufstellung bekommt.

Jude Bellingham hat mit Salih Özcan einen Partner bekommen, der den Dortmundern guttut. Nach der guten Vorstellung in Berlin folgte die nächste Top-Vorstellung gegen Hoffenheim. "Die beiden haben es letzte Woche richtig gut gemacht, diese Woche haben sie es noch besser gemacht. Die Abstände waren viel kleiner, sie haben gemeinsam verteidigt, sich gegenseitig abgesichert. Jude hat etwa weiter vorne den Gegner so unter Druck gesetzt, dass Salih die zweiten Bälle erobern konnte. Das war richtig gut", sagte Terzic.

© Getty

BVB: Das Verletzungspech ist wieder da

Und dennoch ist die Aufstellung der beiden nicht in Stein gemeißelt, Terzic will es sich "offenlassen", auch mal mit einer anderen Formation zu spielen: "Je nachdem, was benötigt wird." Denn ganz aufgeben will man den ansehnlichen Fußball ja nicht. Dafür ist der Kader auch viel zu talentiert. Der BVB kann und will sich nicht nur über Kampf und Intensität definieren.

So oder so. Der BVB grüßt zumindest bis Samstagnachmittag als Tabellenführer. Die Borussen hätten freilich nichts dagegen, auch am Saisonende ganz oben zu stehen. Klar ist, dass der BVB mit seiner pragmatischen Spielweise seine Siegchancen gegen die meisten Gegner erhöht. Ob es gelingt, dies so lange durchzuziehen, um selbst dem FC Bayern gefährlich zu werden, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen.

Denn eine Sache ist aus der Vergangenheit geblieben: die vielen Verletzungssorgen. Gegen Hoffenheim fehlten Karim Adeyemi (Zehenverletzung), Raphael Guerreiro (krank) und Mahmoud Dahoud, der an der Schulter operiert wird und für den wohl das Fußball-Jahr 2022 beendet ist. Zu ihnen gesellte sich gegen Hoffenheim Jamie Bynoe-Gittens, der sich die Schulter auskugelte. Die Ausfallzeit ist noch unklar.

Besonders in den intensiven Wochen mit dem Mammut-Programm bis zur WM 2022 ist der BVB - wie jedes andere Team auch - darauf angewiesen, hier und da zu rotieren und möglichst alle Spieler fit zu bekommen. Wenn es mal Engpässe geben sollte - der zweite Flitzer war am Freitag ganz schön schnell unterwegs...

