BVB feiert nächsten 1:0-Sieg und neue Tugenden: "Kein Gegentor gefressen"

Der BVB schlägt die TSG Hoffenheim mit 1:0 und zeigt damit die Qualität, auch enge Spiele über die Zeit bringen zu können. Es war im fünften Saisonspiel bereits der dritte Sieg mit dem gleichen Resultat. Der Schock der Blamage gegen Werder Bremen scheint endgültig überwunden. Die wichtigsten Stimmen zum Spiel im Überblick.

"Es war sehr wichtig, dass wir kein Gegentor gefressen haben", analysierte Julian Brandt nach der Partie bei DAZN: "Gott sei Dank haben wir es uns angeeignet, auch solche Spiele über die Zeit zu bringen und zu gewinnen."

Das einzige Manko sei es gewesen, dass die Schwarz-Gelben nicht noch mehr Tore erzielt hätten. Chancen gab es dazu genug. "Dortmund ist der gerechte Sieger", sagte auch Hoffenheim-Coach André Breitenreiter, der seine Mannschaft für die durchwachsene Leistung jetzt aber "nicht vernichten" wolle.

Edin Terzic sah zwei verschiedene Durchgänge des BVB. "Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein überragendes Spiel gemacht", zeigte sich der BVB-Trainer zufrieden: "In der zweiten Halbzeit hat es nicht ganz so funktioniert." Kapitän Marco Reus sah das ähnlich und verwies darauf, dass die Kraft mit zunehmender Spieldauer etwas verloren gegangen sei. Trotzdem habe man gesehen, "dass wir eine gute Vorbereitung hatten und 90 Minuten gehen können."

Angesprochen auf mögliche Kraftprobleme erwiderte Terzic: "Wir sind dafür zuständig, wie viel Kraft wir behalten. In der ersten Halbzeit hatten wir ein sehr gutes Passspiel, ein gutes Positionsspiel." Anschließend wurde es dem Trainer "zu eng" und zu ungenau, weshalb der BVB einigen Ballverlusten hinterhersprinten musste.

BVB-Noten: Die Mannschaft ist der Star - Bestnote für Matchwinner und Notnagel © imago images 1/16 Borussia Dortmund schlägt die TSG Hoffenheim mit 1:0 und ließ dabei defensiv nur wenig zu - was aber auch an vielen Ungenauigkeiten der Hoffenheimer lag. Der BVB geht damit zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze. Die Noten der BVB-Profis. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Dortmunds bester Spieler der letzten Wochen war gegen die harmlosen Gäste komplett unterfordert. Klitzekleine Unsicherheit nach der Pause bei einer hohen Flanke. Über die dritte weiße Weste in der Liga durfte er sich freuen. Note: 3,5. © imago images 3/16 THOMAS MEUNIER: Stand in der Defensive sicher und hatte den agilen Angeliño gut im Griff. Mit vielen Ballaktionen, auch nach vorne einige Male mit gutem Auge. Starke Flanken auf Hazard und Bellingham (67. + 68.) Note: 3. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Unspektakulärer, aber guter Auftritt des Abwehrchefs. Stopfte einige Löcher in der BVB-Abwehr. Stärkster BVB-Zweikämpfer. Note: 3. © imago images 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Stand sicher gegen Hoffenheims Rutter und konnte einige seiner charakteristischen Grätschen anbringen. Starke Passquote! (92%). Hatte es gegen den schwachen TSG-Sturm aber auch leicht. Note: 3. © imago images 6/16 MARIUS WOLF: Aushilfe auf der linken Abwehrseite für den verletzten Guerreiro. Mit einer sehr offensiven Interpretation, weil Skov und Kabak ihm viel Platz ließen. Starke Flanke auf Modeste, die ein Tor verdient hätte (19.). Note: 2. © imago images 7/16 SALIH ÖZCAN: Leistete wichtige Arbeit im defensiven Mittelfeld, der unsichtbare Held in der Schaltzentrale des BVB. Zwölf Balleroberungen. Immer anspielbar, gute Körpersprache. Note: 3. © imago images 8/16 JUDE BELLINGHAM: In seinem Drang zum Tor kaum zu bremsen. Immer wieder im Hoffenheimer Strafraum zu finden. Scheiterte nur knapp an TSG-Keeper Baumann (45.). Kümmerte sich um alles, sogar um einen Mini-Flitzer auf dem Feld. Note: 2,5. © imago images 9/16 JULIAN BRANDT: Szenenapplaus für Defensivarbeit (29.) - wann hat es das mal gegeben? Mit dem klasse Pass zum frühen 1:0 (16.). Brandt sprühte nur so vor Spielfreude und brachte immer wieder gefährliche Aktionen auf den Weg. Note: 2,5. © imago images 10/16 MARCO REUS: Sehr emsig, überall zu finden, zur Not auch als Notnagel in der eigenen Abwehr. Glänzte mehrfach mit sehenswerten Kombinationen mit Brandt und Bellingham. Guter Instinkt als Torjäger (16.). Mal wieder Dortmunds Matchwinner. Note: 2. © imago images 11/16 JAMIE BYNOE-GITTENS: Starker Auftritt des Youngsters bis zur frühen, verletzungsbedingten Auswechslung. Sorgte für viel Schwung über die linke Seite des BVB und war auch Ausgangspunkt des 1:0. Hatte das zweite Dortmunder Tor auf dem Fuß. Note: 2,5. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Findet sich langsam im BVB-Spiel zurecht. Deutlich besser in die Angriffe eingebunden als bei seinem Start für Schwarz-Gelb. Mit der Großchance, per Flugkopfball auf 2:0 zu erhöhen. Im zweiten Durchgang tauchte er etwas ab. Note: 3. © imago images 13/16 THORGAN HAZARD: Ab der 44. Minute für Pechvogel Bynoe-Gittens auf dem Feld. Konnte sich nicht einbringen. Das Spiel lief an ihm vorbei. Vergab frei vor Baumann (67.). Ein einziger schöner Pass auf Modeste (85.). Note: 4,5. © imago images 14/16 NIKLAS SÜLE: Kurzeinsatz ab der 83. Minute für den ausgepowerten Wolf. Ohne Fehler. Keine Bewertung. © imago images 15/16 GIO REYNA: In den letzten sieben Minuten für Brandt auf dem Platz. Konnte keine Akzente mehr setzen. Keine Bewertung. © imago images 16/16 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ersetzte in der Nachspielzeit Kapitän Reus, um dem Schlusspfiff noch ein paar Sekunden näher zu kommen und das knappe Ergebnis erfolgreich über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung.

Der BVB klettert mit dem Sieg über Nacht an die Tabellenspitze. "Das ist das, was wir beeinflussen konnten", sagte Terzic nüchtern. Der FC Bayern München kann am Samstag bei Union Berlin nachziehen und sich wieder mit einem Punkt Vorsprung vor die Dortmunder setzen. Am Dienstag geht es für die Schwarz-Gelben weiter in der Champions League. Dann ist der FC Kopenhagen zu Gast. Am kommenden Samstag reist der BVB nach Leipzig.