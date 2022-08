BVB - Bayer Leverkusen 1:0: Borussia Dortmund gelingt Saisonauftakt dank Marco Reus

Borussia Dortmund ist der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison gelungen. Der BVB gewann sein Heimspiel am 1. Spieltag gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 (1:0).

Kapitän Marco Reus erzielte nach neun Minuten das Tor des Tages für den BVB.

Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky sah in der Nachspielzeit die Rote Karte, weil er einen Ball außerhalb des Strafraums in die Hand nahm.

Karim Adeyemi war zwar entscheidend am 1:0 beteiligt, musste wenig später jedoch verletzt ausgewechselt werden.

BVB - Bayer Leverkusen: Die Analyse

Hart umkämpfte erste Hälfte mit vielen Zweikämpfen und auch Fouls, die phasenweise etwas den Spielfluss unterbrachen. Dortmund blieb beim im Pokal erfolgreichen 4-2-3-1 mit Moukoko als Stoßstürmer, wenngleich auch Malen immer wieder von der linken Seite ins Zentrum zog. Der BVB war besonders gegen den Ball stark. Der ballführende Leverkusener wurde meist von gleich zwei Männern umzingelt, phasenweise stand man auch mal etwas tiefer.

Das nahm Bayer in Ballbesitz gerade über die Flügel den Tiefgang, dort war kein Durchkommen. Die Gäste wurden meist nur dann im Ansatz gefährlich, wenn sie nach Dortmunder Ballverlust die Räume hinter den hoch aufgerückten Außenverteidigern Guerreiro und Meunier attackierten und die Restverteidigung der Borussia nicht passte. Allerdings, das galt für beide Teams, waren hochkarätige Torchancen Mangelware - auch wenn Reus nach seinem Führungstor den zweiten Treffer auf dem Fuß hatte (20.).

An der Intensität änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts. Leverkusen wechselte offensiv und blieb im Spiel, trotz der frühen Großchance von Hazard (49.) mangelte es Dortmund mit zunehmender Spieldauer an Entlastung. Bayer wurde immer präsenter im letzten Drittel, bekam die Flügel besser besetzt und schaffte es einige Male in den Rücken der Dortmunder Abwehr - BVB-Torwart Kobel reagierte aber zweimal bärenstark.

Die Gäste warfen in der Schlussviertelstunde alles nach vorne und erhöhten den Druck merklich, Dortmund reagierte nur noch und stellte in den letzten paar Minuten auf eine Dreierkette um. Die Räume für Konter des BVB wurden größer, brachten allerdings nichts ein. So retteten die Hausherren das knappe Ergebnis über die Zeit.

BVB - Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro (84. Wolf) - Dahoud, Bellingham - Adeyemi (23. Hazard), Reus, Malen (84. Can) - Moukoko (69. Brandt).

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie (78. Bakker)- Andrich (13. Aranguiz), Palacios (78. Amiri) - Bellarabi (46. Hlozek), Demirbay (66. Azmoun), Diaby - Schick.

BVB - Bayer Leverkusen: Die Daten des Spiels

Tor: 1:0 Reus (9.)

Rote Karte: Hradecky (90.+3/Leverkusen)

Dortmund gewann in jeder der letzten acht Bundesliga-Spielzeiten sein Spiel am ersten Spieltag - neuer Bundesliga-Rekord.

Edin Terzic hat als Trainer nun acht Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Das gelang sonst nur Jürgen Klopp in der Saison 2011/12.

Der Star des Spiels: Jude Bellingham (BVB)

Spulte ein irres Pensum ab und war fast überall auf dem Platz zu finden. Ohne seinen Ballgewinn wäre das 1:0 nicht entstanden. Eroberte dutzendfach den Ball. Der absolute Boss des Dortmunder Spiels.

Der Flop des Spiels: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen)

Fand kaum ins Spiel. In der ersten Hälfte mit den wenigsten Ballkontakten (17), in den Zweikämpfen ohne Durchschlagskraft. Zur Pause ausgewechselt.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Ordentliche Spielleitung. Bei den persönlichen Strafen nicht immer mit derselben Linie, aber ohne Patzer. Verweigerte dem BVB einen frühen Eckball (7.). Der gelbverwarnte Palacios kam nach seinem Foul an Moukoko hauchdünn um eine Rote Karte herum (36.). Richtige Entscheidung, das vermeintliche 1:1 der Gäste durch Palacios wegen Abseits abzuerkennen (52.) - ebenso wie beim Eigentor von Schlotterbeck, als zuvor Azmoun zu weit vorn stand (80.). Der Platzverweis gegen Hradecky war unstrittig.