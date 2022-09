BVB-Schock: Mahmoud Dahoud muss operiert werden

Mahmoud Dahoud fällt aufgrund einer Schulterverletzung bis November aus und muss operiert werden. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte bei DAZN die Ausfallzeit: "Er wird bis November nicht mehr spielen können."

Da im Winter die WM 2022 stattfindet, ist die Hinrunde für den Mittelfeldspieler so gut wie gelaufen. "Wir und Mo haben in den letzten zwei Wochen alles versucht, aber die Schulter ist bei ihm schon ein zweites Mal rausgesprungen und so geht es nicht. Daher haben wir uns für eine OP entschieden", erklärte Kehl.

Zuvor bestätigte BVB-Trainer Edin Terzic die Verletzung: "An der Schulter war er schon einmal verletzt. Damals wurde es konservativ behandelt. Wir haben versucht, ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen und haben es jetzt fast zwei Wochen konservativ versucht. Heute morgen hat er signalisiert, dass es nicht geht, sodass er leider um eine OP nicht herumkommt. Leider wird er uns in der nächsten Zeit nicht zur Verfügung stehen."