BVB vs. VfL Wolfsburg 6:0: Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Einzelkritiken der Profis von Borussia Dortmund

Der BVB bleibt dran: Dank einer 6:0-Gala zum Abschluss des 31. Spieltags der Bundesliga haben die Westfalen die Verfolgung von Spitzenreiter Bayer München aufgenommen.

Trotz des Torfestivals ragten auch zwei Spieler aus der Dortmunder Defensive heraus. Im Sturm setzten vor allem zwei Helden der vergangenen Wochen ihren beeindruckenden Lauf fort. Die BVB-Spieler in der Einzelkritik.

Einen Elfmeter kläglich vergeben und trotzdem der Held des Spiels - das muss man auch erst einmal schaffen. Zum wiederholten Mal hat der Flügelflitzer im Jahr 2023 seinen großen Wert für Dortmund unter Beweis gestellt. Gegen Wolfsburg glänzte Adeyemi nicht nur als Doppelpacker und Vorlagengeber. Es ist sein unwiderstehlicher Antritt, der dem BVB-Spiel so gut tut und die Westfalen weiter im Titelrennen hält. Dafür gab's nach dem Spiel Sonderapplaus von der Südtribüne.

© getty

Verlierer des Spiels: Marco Reus

Höchststrafe für den Kapitän: Wie schon gegen Frankfurt durfte Reus erst ran, als das Spiel schon auf einem sicheren Gleis war. Da blieb keine Zeit, um sich in den Vordergrund oder in Erinnerung zu spielen. Es sind die anderen, jüngeren Offensivkräfte, die dem BVB aktuell die Chance auf die Meisterschaft erhalten und auch seine Chance, im Herbst der Karriere vielleicht doch noch die Schale in Empfang zu nehmen.