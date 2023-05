BVB: Die beste Mannschaft in der Geschichte von Borussia Dortmund laut ChatGPT

Die Künstliche Intelligenz hat eine Entscheidung getroffen. SPOX hat ChatGPT nach den besten Spielern der Geschichte von Borussia Dortmund gefragt - das kam dabei heraus.

Zitat: "Ich würde die beste Mannschaft von Borussia Dortmund in der Geschichte im 4-2-3-1-System aufstellen. Im Tor steht einer der besten deutschen Torhüter aller Zeiten, gefolgt von einer starken Abwehr, einem dominanten Mittelfeld und einem explosiven Sturm."

Aber ok, wir haben ja nach der besten Elf in der Geschichte von Borussia Dortmund von ChatGPT gefragt.

Laut ChatGPT hätte Stefan Reuter in der Innenverteidigung spielen sollen - und Abwehrkettenhund Jürgen Kohler rechts in einer Viererkette. Aber wieso Matthias Sammer oder Erling Haaland nicht mal bei den Honorable Mentions auftauchen, kann vielleicht nicht mal ein künstliches Gehirn erklären. Oder?

Kohler ist einer der besten Verteidiger in der Geschichte des deutschen Fußballs und ein wichtiger Teil der erfolgreichen BVB-Mannschaft, die 1997 die Champions League gewann. Er war bekannt für seine hervorragende Abwehrarbeit und seine Führungsqualitäten auf dem Platz.

Der brasilianische Linksverteidiger Dede war ein Publikumsliebling in Dortmund. Er war bekannt für seine kraftvollen Vorstöße und seine Fähigkeit, sowohl offensiv als auch defensiv zu spielen. Er war ein wichtiger Bestandteil des Teams, das 2002 das Double gewann.

Sahin war der jüngste Kapitän in der Geschichte der Bundesliga und ein wichtiger Bestandteil des BVB-Teams, das 2011 und 2012 die Meisterschaft gewann. Er war ein exzellenter Passgeber mit einer unglaublichen Technik und ein wichtiger Teil des Mittelfelds.

Reus ist ein weiterer Offensivspieler, der für seine Schnelligkeit, Dribbling und Schusstechnik bekannt ist. Er war ein wichtiger Bestandteil des BVB-Teams, das 2012 das Double gewann und wurde in der Saison 2011/12 zum Spieler des Jahres der Bundesliga gewählt.

Lewandowski ist einer der besten Stürmer der Welt und ein wichtiges Mitglied der BVB-Mannschaft, die 2012 das Double gewann. Er erzielte in der Saison 2012/13 36 Tore in allen Wettbewerben und wurde Torschützenkönig der Bundesliga. Seine Schnelligkeit, technischen Fähigkeiten und Torinstinkt machen ihn zu einem der besten Stürmer der Welt.

© getty

Honorable Mentions

Pierre-Emerick Aubameyang - Aubameyang war ein Torjäger für den BVB, der in der Saison 2016/17 Torschützenkönig der Bundesliga wurde. Er war bekannt für seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, Tore aus schwierigen Winkeln zu erzielen. Insgesamt erzielte er in 144 Spielen für den BVB 98 Tore.

Jan Koller - Koller war ein wichtiger Spieler für den BVB in den späten 90er und frühen 2000er Jahren. Der tschechische Stürmer war bekannt für seine Größe, Kopfballstärke und seine Fähigkeit, Tore aus schwierigen Positionen zu erzielen. In seiner Zeit beim BVB erzielte er 74 Tore in 177 Spielen.

Marc Bartra - Bartra spielte von 2016 bis 2018 für den BVB und war ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft in dieser Zeit. Der spanische Innenverteidiger war bekannt für seine technischen Fähigkeiten und seine Fähigkeit, das Spiel von hinten heraus aufzubauen.