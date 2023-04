BVB: Hans-Joachim Watzke über die Niederlage des FC Bayern, Markus Söder und die Zukunft von Marco Reus

Vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt hat Hans-Joachim Watzke über die Niederlage des FC Bayern München, Markus Söder und die Zukunft von Marco Reus gesprochen.

Bezuglich eines neuen Vertrags von Reus kündigte Watke eine zeitnahe Entscheidung an. Zuletzt hatte der Berater des BVB-Kapitäns, Dirk Hebel, die Berichte dementiert, wonach bereits eine Einigung bestehen würde.

BVB: Hans-Joachim Watzke über ...

... die Reaktion nach der Stuttgart-Niederlage: "Im ersten Moment so wie alle wahrscheinlich, aber spätestens am zweiten Tag sollte ich in meiner Position dann auch wieder anfangen, analytisch zu werden. Wenn man drei Gegentore kassiert, dann ist das das Eine. Wenn ich aber alle drei Gegentore kassiere und weiß, dass ich alle drei Innenverteidiger, die ich habe, und wir haben drei gute Innenverteidiger, nicht auf dem Platz habe, muss man das zumindest für sich selbst nicht als Alibi, aber als Analyse schon auch mit einrechnen. Heute haben wir sie da."

... die Bayern-Niederlage und ob er das vorher geglaubt hätte: "Hätte mich jetzt nicht komplett umgehauen, das habe ich schon auf dem Schirm gehabt. Ich weiß ja, dass es für die Bayern heute ein schweres Spiel war. Sie haben am Mittwoch ein schweres Spiel gehabt gegen City, da weißt du, was das mental auslöst, was das physisch auslöst und ich weiß, dass Mainz sehr, sehr stark ist zu Hause. Also komplett war nicht damit zu rechnen, in der Halbzeit hatte ich auch das Gefühl, sie schaukeln es nach Hause."

... die Emotionen, die Bayern bei ihm auslöst: "Löst bei mir überhaupt nichts aus. Meine Aufgabe ist Borussia Dortmund. Natürlich ist das auch ein wenig abhängig von Bayern München. Wenn es Bayern München nicht gäbe, wären wir die letzten zehn Jahre siebenmal Meister geworden. Aber nichtsdestotrotz ist BVB mein Thema und nicht FC Bayern."

... die Emotionen, die die Tabellensituation in ihm auslöst: "In mir löst das alles aus, aber die Frage war ja, was löst Bayern München bei mir aus. Aber dass ich momentan mehr Druck verspüre, als ich sowieso schon immer verspüre, das ist klar. Wir haben diese Woche auch eine ganze Menge gemeinsam gemacht, zusammen gesprochen, am Montag haben wir uns getroffen. Sebastian, Edin und ich haben überlegt, was machen wir diese Woche vielleicht mal etwas anders als sonst. Wir haben einiges gemacht. Was, brauchen wir jetzt nicht erzählen."

... Markus Söder und ob er seine Nummer hat: "Die habe ich. Ich weiß ja, worauf Sie jetzt hinaus wollen und ich vergesse auch nicht, dass Markus Söder einer derjenigen war, der uns hier und der Liga in den Coronazeiten sehr geholfen hat. Ich habe ja auch etwas dazu gesagt, das war aber relativ wertneutral. Dass das aber gewisse Assoziationen ausgelöst hat, das war auch deutlich gewollt, klar."

... ein Gespräch nach dem 3:3 in Stuttgart: "Wir haben am Montag zusammengesessen und gesagt, jetzt ist genau der Punkt, wo wir sagen, wir wollten schon die ganze Zeit Deutscher Meister werden, aber jetzt sagen wir es auch. Das haben wir so besprochen und danach haben wir es so umgesetzt."

... Marco Reus und eine Entscheidung: "Ich denke mal kurzfristig. Ich denke mal, eine Woche, zehn Tage. Ich gebe keine Tendenzen, keine Wasserstandsmeldungen. Extrem verdienter Spieler beim BVB. Auch da bin ich immer ziemlich antizyklisch. Wenn viele auf einen einprügeln, dann versuche ich immer, ein bisschen eine andere Position einzunehmen."