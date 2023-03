BVB - Borussia Dortmund und die magere Torausbeute der Offensivreihe: Die 96-Millionen-Euro-Flaute

Borussia Dortmund hat zuletzt viel Geld für Spieler ausgegeben, die für das Toreschießen zuständig sind. Diese sind aus unterschiedlichen Gründen jedoch weit weg von einer überzeugenden Trefferquote beim BVB.

BVB und die Crux im Angriff

Die Crux im Angriff ist jedoch, dass die Spieler, die der BVB zuletzt für das Toreschießen einkaufte, allesamt aus unterschiedlichen Gründen weit weg von einer überzeugenden Trefferquote sind. Knapp über 96 Millionen Euro hat Dortmund seit Sommer 2021 in Donyell Malen (30 Mio.), Haller (31 Mio.), Karim Adeyemi (30 Mio.) und Anthony Modeste (5,1 Mio.) investiert - die meisten Buden in dieser Saison machten bislang mit Jude Bellingham (10) und Julian Brandt (9) aber zwei waschechte Mittelfeldspieler.

Danach folgt mit Youssoufa Moukoko der erste Stürmer, wie Kapitän Marco Reus kommt er auf sechs Pflichtspieltreffer - die hat auch, immerhin, Neuzugang Adeyemi. Modeste und Malen trafen zweimal, der lange außer Gefecht gesetzte Haller hat bisher ein Tor erzielt.

"In der Tabellenregion, in der wir uns gerade befinden, befindet man sich eigentlich nur, wenn man einen Stürmer hat, der schon 15 oder 20 Tore auf dem Konto hat", sagte Terzic. "Das haben wir halt nicht. Das beschäftigt uns auch, weil wir ganz genau wissen: Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, brauchen wir Tore. Das ist das, was uns auch in London gefehlt hat."

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl: "Das braucht ein Stürmer"

Bei Haller stellt sich ohnehin die Frage: Darf man bereits jetzt an einem Spieler Kritik üben, der aufgrund seiner Hodenkrebs-Diagnose zwei Operationen, eine Chemotherapie und dutzende Behandlungen hinter sich hat? Dessen mit Abstand größte Leistung eigentlich darin besteht, dass er sich überhaupt in die Lage brachte, in dieser Saison so schnell wieder zur Verfügung zu stehen?

"Den Prozess mit Sébastien haben wir alle in den letzten Wochen und Monaten gesehen und beschrieben", sagte Kehl über den Ivorer. "Trotzdem werden wir ihn weiter nutzen wollen - und dafür braucht er sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal eine präzisere Flanke. Wir müssen noch an ein paar Abläufen arbeiten. Ich hoffe auch, dass ihm bald mal wieder ein Tor gelingt. Das braucht ein Stürmer."

Damit liegt Kehl zweifelsfrei richtig und es wäre auch korrekt, Haller zu attestieren, noch ein gutes Stück von der Kraft und Energie entfernt zu sein, die es für 90 Minuten braucht. Allerdings ist augenscheinlich, dass Haller dem Spiel des BVB auch trotz der momentan noch mageren Torausbeute sehr viel gibt.