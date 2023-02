Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Gewinner des Spiels, Noten und Einzelkritik der FCB-Profis

Das 2:3 des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach macht die Bundesliga wieder spannend. Trotz der Niederlage verdienten sich einige Münchner ganz anständige Noten. Ein deutscher Nationalspieler enttäuschte dagegen. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

Hatte an allen Gladbacher Treffern entscheidenden Anteil: Das 1:0 bereitete Hofmann mit seinem klugen Freistoß vor, das 2:1 erzielte er selbst. Thurams 3:1 bereitete er mit einem kurzen Pass erneut vor. Sehr erwachsene und effektive Vorstellung des Nationalspielers. Note: 2.

Weder als rechter Außenbahnspieler noch im Zentrum war er ein Faktor im Spiel des FC Bayern. Verlor zudem viele Bälle und Zweikämpfe und ließ das Spiel irgendwie an sich vorbeirauschen. Zur Pause blieb er anstelle von Leroy Sané draußen. Note: 4,5.

Yann Sommer: Wurde bei seiner Rückkehr an seine langjährige Wirkungsstätte von Fans, ehemaligen Mitspielern, Ex-Trainern und Klub-Bossen überaus freundlich empfangen und sogar noch offiziell verabschiedet. Hielt sich während des Spiels schadlos und war bei allen drei Gegentreffern machtlos, zeichnete sich aber auch nicht durch Superparaden aus. Note: 3,5.

Daley Blind: Der Winterzugang zeigte bei seinem Startelfdebüt für den deutschen Rekordmeister eine äußerst unauffällige Vorstellung. War in der etwas ungewohnten zentralen Abwehrposition, die er nach Upamecanos Herausstellung in der dann eingerichteten Viererkette einnehmen musste, vor allem auf Sicherheit aus. Nagelsmann stellte nach der Pause wieder auf Dreierkette um, als rechtes Glied dieser Kette blieb Blind aber weiter unauffällig. Note: 4.

Dayot Upamecano : Sah bereits nach nicht mal acht Spielminuten wegen einer vermeintlichen Notbremse gegen Alassane Pléa Rot. "Vermeintlich", weil auch in der x-ten Wiederholung und auch bei der x-ten Kameraeinstellung kaum eine Berührung zwischen den beiden Spielern zu erkennen war. Schiedsrichter Tobias Welz blieb trotzdem bei seinem ursprünglichem, maximal hartem Urteil. Ohne Bewertung

Benjamin Pavard: 99 Ballaktionen als Innenverteidiger muss man erst mal schaffen - zeigt aber auch, wie sehr die Bayern zeitweise unter Druck standen. An Pavard lag die Niederlage eher nicht. Note: 3,5.

Alphonso Davies : Seine Ballberührung mit dem Unterarm führte zum Gladbacher Freistoß-Trick zum 1:0 keine zwei Minuten nach Upamecanos Herausstellung. Bereitete dann dafür nach einem unwiderstehlichem Laufduell gegen Konrad Lainer das 1:1 vor. Stets unter Dampf und bayerischer Aktivposten. Bereitete dann noch klug das 2:3 in der Schlussphase vor. An ihm lag die Niederlage nicht. Note: 2.

Joshua Kimmich: Bekleidete im Lauf des Spiels drei verschiedene Positionen: Begann als zentrale Absicherung vor der Dreierkette, bildete dann nach Upamecanos Roter Karte eine Doppelsechs mit Leon Goretzka und rückte nach der Pause nach neuerlicher Umstellung auf Dreierkette bei eigenem Ballbesitz in die zentrale Abwehrposition. Konnte da das 1:2 auch nicht verhindern, zeigte aber ansonsten eine sehr ansprechende Leistung. Spielte trotz seiner sehr defensiven Position die zweitmeisten Pässe der Bayern im letzten Drittel. Note: 2,5.

Serge Gnabry : Begann als Alphonso Davies' Gegenpart auf der rechten Schiene, verlor dort im Verlauf der ersten Halbzeit aber häufig den Ball (achtmal) und gewann nur zwei seiner acht Zweikämpfe. Nach vorne zwar durchaus bemüht, aber uneffektiv. Blieb in der Pause in der Kabine. Note: 4,5.

© Getty Eric Maxim Choupo-Moting (re.) und Alphonso Davies bejubeln ihre Co-Produtkion zum 1:1 des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach.

FC Bayern München: Angreifer

Thomas Müller: Stand wieder in der Startelf, nachdem er gegen Paris Saint-Germain in der Champions League nur auf der Bank saß. "Wir wollen bisschen mehr Präsenz haben im gegnerischen Sechzehner mit Choupo (Eric Maxim Choupo-Moting, die Red.) und ihm", begründete Trainer Julian Nagelsmann vor dem Anpfiff bei Sky. Nach Upamecanos frühem Rot opferte der Coach aber den Kapitän - und nicht beispielsweise Ryan Gravenberch oder Choupo-Moting. Der Routinier scheint in der Hierarchie immer weiter abzurutschen. Ohne Bewertung.

Eric Maxim Choupo-Moting: Nagelsmann setzte nach dem Platzverweis auf ihn statt auf Müller im Angriff. Lohnte sich: Traf eiskalt per Abstauber zum 1:1 (35.), hatte kurz vor dem Pausenpfiff Pech, dass Goretzka sein wunderbares Zuspiel nicht zum Führungstreffer verwerten konnte. In der zweiten Halbzeit bis zu seiner Auswechslung nach etwas mehr als einer Stunde unauffällig. Note: 3,5.