Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 3:2: Patzer nach umtrittenem Upa-Rot! FCB droht Sturz von Platz 1

Der FC Bayern München droht die Tabellenführung in der Bundesliga zu verlieren: Nach einer 2:3 (1:1)-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach am 21. Spieltag könnte Union Berlin am Sonntag mit einem Sieg gegen den FC Schalke 04 vorbeiziehen.

Lars Stindl (13.), Jonas Hofmann (56.) und Marcus Thuram (84.) trafen für Gladbach. Eric Maxim Choupo-Moting egalisierte in der 35. zwischenzeitlich. Den Endstand zum 2:3 markierte Mathys Tel (90.+3)

Der Aufreger des Spiels war der Platzverweis für Dayot Upamecano: Schiedsrichter Tobias Welz stellte den Verteidiger des FC Bayern wegen einer vermeintlichen Notbremse in der 8. Minute zu Unrecht vom Platz.

Der FC Bayern hat zum fünften Mal in Folge nicht gegen Gladbach gewonnen.

Im Vorfeld des Spiels äußerte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic über Gerüchte, wonach Leroy Sané ein Pünktlichkeits-Problem hätte. Hier geht es zur Meldung.

Borussia M'Gladbach - FC Bayern München: Die Analyse

Julian Nagelsmann rotierte nach dem 1:0-Sieg bei Paris Saint-Germain am Dienstag auf fünf Positionen, unter anderem feierte Daley Blind sein Startelfdebüt. In einem 3-1-4-2-System begannen die Gäste dominant und kombinationsfreudig, erlitten dann aber innerhalb kürzester Zeit zwei Nackenschläge: den umstrittenen Platzverweis von Dayot Upamecano sowie Lars Stindls 0:1.

Nagelsmann reagierte, brachte Joao Cancelo für den Startelf-Rückkehrer Thomas Müller und stellte auf eine Abwehr-Viererkette um. Trotz Heimspiel und Überzahl lauerte Gladbach weiterhin hauptsächlich auf Konter und überließ dem FC Bayern viel Ballbesitz. Münchner Gefahr resultierte daraus zunächst aber keine, auf der anderen Seite hatte Stindl die große Chance auf das 2:0 (24.).

Weil die beiden Münchner Außenverteidiger nun defensiv mehr absichern mussten und sich alle anderen Spieler im Zentrum aufhielten, blieben die offensiven Außenbahnen des FC Bayern oftmals unbesetzt. Nicht so aber im Vorfeld des 1:1: Davies stürmte nach vorne und bediente im Zentrum den Torschützen Eric Maxim Choupo-Moting.

Zur Pause brachte Nagelsmann Jamal Musiala und Leroy Sané für Serge Gnabry und Ryan Gravenberch - und kehrte zu einer Dreierkette zurück. Den Part als zentrales Glied übernahm überraschend Joshua Kimmich, Davies und Cancelo hatten auf den Außenbahnen dadurch mehr offensive Freiheiten. Der FC Bayern dominierte mit dieser Ausrichtung zunächst weiter - bis Jonas Hofmann zur neuerlichen Gladbacher Führung traf.

Daraufhin übernahmen die Gastgeber das Kommando, hielten den Ball jetzt auch mal länger in den eigenen Reihen und erspielten sich Chancen. Ramy Bensebaini scheiterte an der Latte (57.). Die nun schon lange dezimierten Münchner - ab der 62. mit dem eingewechselten Matthijs de Ligt statt Kimmich als zentralem Innenverteidiger - wirkten immer müder.

Ein Sturmlauf auf den Ausgleich blieb aus, stattdessen traf der eingewechselte Marcus Thuram zum 3:1. Das Anschlusstor von Mathys Tel kam zu spät.

Borussia M'Gladbach - FC Bayern München: Die Daten zum Spiel

wird geladen

Tore: 1:0 Stindl (13.), 1:1 Choupo-Moting (35.), 2:1 Hofmann (56.), 3:1 Thuram (84.), 3:2 Tel (90.+3)

Rote Karte: Upamecano (8., FC Bayern)

Borussia M'Gladbach - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Mönchengladbach: Omlin - Lainer, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer (56. Weigl, 90. Jantschke) , Kone - Wolf (90. Herrmann), Hofmann, Stindl (74. Thuram) - Plea (74. Neuhaus). - Trainer: Farke

Omlin - Lainer, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer (56. Weigl, 90. Jantschke) , Kone - Wolf (90. Herrmann), Hofmann, Stindl (74. Thuram) - Plea (74. Neuhaus). - Trainer: Farke München: Sommer - Pavard, Upamecano, Blind - Kimmich - Gnabry (46. Leroy Sane), Davies - Goretzka (62. de Ligt), Gravenberch (46. Musiala) - Thomas Müller (16. Joao Cancelo), Choupo-Moting (62. Tel). - Trainer: Nagelsmann

Der Star des Spiels: Jonas Hofmann (Borussia M'Gladbach)

Hatte an allen drei Gladbacher Treffern entscheidenden Anteil: Das 1:0 bereitete Hofmann mit seinem klugen Freistoß vor, das 2:1 erzielte er selbst und beim 3:1 war er wieder als Assistgeber zur Stelle.

Der Flop des Spiels: Serge Gnabry (FC Bayern)

Weder als rechter Außenbahnspieler noch im Zentrum war Gnabry ein Faktor im Spiel des FC Bayern. Zur Pause blieb er anstelle von Leroy Sané draußen.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Der Schiedsrichter: Tobias Welz

In der 8. Minute stellte Welz Upamecano für eine vermeintliche Notbremse gegen Alassane Pléa vom Platz. Es gab beim Laufduell zwar einen ganz leichten Kontakt am Arm, eine Rote Karte rechtfertigte er aber nicht. Dass die Entscheidung trotz etwa dreiminütiger VAR-Überprüfung nicht zurückgenommen wurde, erscheint rätselhaft.