FC Bayern München - VfL Wolfsburg 2:0: Siegeszug fortgesetzt! FCB gewinnt auch drittes Pflichtspiel

Der FC Bayern München hat auch das dritte Pflichtspiel der Saison gewonnen. Am 2. Spieltag der Bundesliga setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann mit 2:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg von Ex-Coach Niko Kovac durch.

Jamal Musiala (33.) und Thomas Müller (43.) brachten den FC Bayern in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung.

Müller bestritt sein 417. Bundesligaspiel und rangiert im klubinternen Ranking somit vor Georg Schwarzenbeck alleinig auf Platz vier.

Vor Anpfiff verkündete der FC Bayern eine Verlängerung der Zusammenarbeit mit seinem Hauptsponsor, der Deutschen Telekom, bis 2027. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg: Die Analyse

Wie schon in Frankfurt beim Auftaktspiel begegnete auch Wolfsburg dem erneut unveränderten FC Bayern mutig, statt sich nur hinten rein zu stellen. Vor allem Linksaußen Marmoush bereitete den Gastgebern Probleme, auch Wimmer setzte Akzente. In der 5. Minute lenkte Davies, der oft hoch aufrückte und so eine Abwehr-Dreierkette entstehen ließ, einen Wimmer-Kopfball ans Aluminium.

Anders als Frankfurt wurde Wolfsburg für die aktive Spielweise nicht umgehend bestraft. Die vier flexiblen Münchner Offensivspieler versuchten die sich bietenden Räume zwar mit permanenten Rochaden und schnellen, vertikalen Kombinationen zu nutzen. Dabei ließen sie aber zunächst die nötige Präzision vermissen.

Noten: Musiala zeigt seine Extraklasse - Mané mit zu vielen Haken © getty 1/15 Der FC Bayern feiert einen souveränen 2:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. Vor allem weil Jamal Musiala in der Offensive den Unterschied ausmacht. Sadio Mané hat VAR-Pech. Die Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Fast von Davies bezwungen (5.), abgesehen von einer Klärungsaktion, die auch als Torschuss durchgehen könnte (31.), kaum gefordert. Bewahrte den Überblick gegen Nmecha (49.). Starker Reflex (55.). Note: 2,5. © getty 3/15 BENJAMIN PAVARD: Defensiv mit Schnelligkeitsdefiziten gegen Marmoush, offensiv aber sehr auffällig. Hatte Pech bei seinem Latten-Kopfball (14.). Dazu noch der eine oder andere Fernschuss. Note: 3. © imago images 4/15 DAYOT UPAMECANO: Agierte abgeklärt im Abwehrzentrum, weitgehend sicher im Passspiel. Gleich zu Beginn mit wichtigem Block (2.). Hatte Nmecha größtenteils im Griff. Note: 2,5. © imago images 5/15 LUCAS HERNÁNDEZ: Sah früh Gelb, weil er den durchstartenden Wimmer stoppte (15.), ansonsten aber resolut in den Zweikämpfen und mit guten Spieleröffnungen. Note: 2,5. © imago images 6/15 ALPHONSO DAVIES: Fast mit einem Eigentor (5.), fand danach besser rein und konnte seine Schnelligkeit gegen den überforderten Baku immer besser ausspielen. Starke Vorarbeit vor dem 2:0. Note: 2. © getty 7/15 MARCEL SABITZER: Begann halbrechts auf der Sechs, wurde von Nagelsmann nach 20 Minuten auf halblinks beordert. Trat dadurch häufiger positiv in Erscheinung. Seinen Schüssen fehlte aber die Durchschlagskraft. Note: 3. © imago images 8/15 JOSHUA KIMMICH: Sein erster Freistoß ging ins Leere, danach aber mit nahezu tadelloser Leistung. Präsent als Organisator im Mittelfeld und Assistgeber für Müllers 2:0. Note: 2,5. © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Bestritt sein 417. BL-Spiel und ist im klubinternen Ranking nun alleinig auf Rang vier. Bereitete Musialas Tor vor. Und legte seinen eigenen Treffer in Müller-Manier nach als er Kimmichs Schuss abfälschte (44.). Note: 2. © getty 10/15 JAMAL MUSIALA: Ließ seine Extraklasse erstmals mit einem feinen Solo (11.) aufblitzen. Überlegter Abschluss zum 1:0 (33.), nachdem er sich stark gegen Wimmer und Lacroix durchsetzte. Sonst mit klugen Ideen im Offensivspiel. Note: 1,5. © imago images 11/15 SERGE GNABRY: Trat als Passgeber für Manés Abseitstor erstmals nennenswert in Erscheinung (20.), wechselte häufig die Seiten. Größere Impulse blieben aber aus, erst in der Drangphase vor der Pause präsenter, blieb in der Kabine. Note: 4. © getty 12/15 SADIO MANÉ: Rochierte viel in der Offensive, lief meist als erster an. Traf doppelt, beide Tore zählten aber wegen Abseitsstellungen nicht, wobei das zweite lange vom VAR gecheckt wurde. Vor dem Tor mitunter mit dem einen Haken zu viel. Note: 3. © getty 13/15 LEROY SANÉ: Kam zur zweiten Hälfte für Gnabry. Erste Hackenablage auf Musiala kam nicht an. Arbeitete auch defensiv mit. Offensiv in Spiellaune, fast mit dem 3:0 (57.). In der Schlussphase allerdings etwas unkonzentriert. Note: 3,5. © getty 14/15 MATHYS TEL: Ersetzte in den letzten zehn Minuten Mané. Deutete mit einem Dribbling und einem frechen Schlenzer sein Potenzial an. Keine Bewertung. © getty 15/15 RYAN GRAVENBERCH: Musiala holte sich in der Schlussphase den verdienten Sonderapplaus ab. Neuzugang Gravenberch bekam so noch ein paar Minuten. Keine Bewertung.

Pavards Lattentreffer resultierte aus einer Ecke, Manes schön herausgespieltes vermeintliches 1:0 zählte wegen einer Abseitsstellung zurecht nicht. Die erste reguläre Chance aus dem Spiel heraus ergab sich in der 33. Minute, Musiala traf direkt zum 1:0. Es folgte die erste echte Münchner Druckphase gegen mittlerweile immer hilflosere Wolfsburger mit einigen weiteren Abschlüssen sowie Müllers 2:0.

Nach der Pause ließ der FC Bayern - nun mit Sane statt Gnabry - nach, Wolfsburg wurde gleichzeitig wieder aktiver. Das Anschlusstor gelang aber nicht, sodass die Gastgeber ihre Führung in einer eher ereignisarmen zweiten Halbzeit letztlich souverän ins Ziel brachten. Mit dem zweiten Wechsel wartete Nagelsmann bis zur 80. Minute, als Neuzugang Tel ins Spiel kam.

Die Daten des Spiels FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg

Tore: 1:0 Musiala (33.), 2:0 Müller (43.)

Der Star des Spiels: Jamal Musiala (FC Bayern München)

Musiala war der auffälligste Münchner Offensivspieler. Er zeigte tolle Dribblings, spielte kluge Pässe und traf mit einem überlegten Schuss zum wichtigen 1:0. Bei seiner Auswechslung in der 83. Minute wurde er mit Standing Ovations verabschiedet.

Der Flop des Spiels: Ridle Baku (VfL Wolfsburg)

Vor allem in der ersten Halbzeit hatte der Wolfsburger Rechtsverteidiger große Probleme mit Musiala und Davies, im Vorfeld des 0:2 verteidigter er schwach. Bei eigenem Ballbesitz zeigte Baku weniger Akzente als von ihm gewohnt. Nur knapp 62 Prozent seiner Pässe kamen an.

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Osmers hatte das zeitweise rassig geführte Spiel gut unter Kontrolle. Nach Intervention des VAR verwehrte er Manes vermeintlichem 1:0 wegen einer Abseitsstellung zurecht die Anerkennung. Vor Musialas tatsächlichem 1:0 ließ er weitsichtig den Vorteil laufen.