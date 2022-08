FC Bayern München - Michael Ballack schwärmt von Jamal Musiala: "Der scheißt sich nix"

Jamal Musiala ist beim FC Bayern München der Mann der Stunde. Gegen den VfL Wolfsburg ebnete der 19-Jährige dem Rekordmeister den Weg zum Sieg. Hinterher erhielt er Lob von allen Seiten.

"Der scheißt sich nix, auf gut Deutsch gesagt", meinte Ex-Nationalspieler Michael Ballack in seiner Funktion als DAZN-Experte. "Er bringt so viel mit, ist auch im Strafraum unheimlich ruhig. Das kannst du nicht lernen."

Musiala hatte mit seinem dritten Saisontor (33.) die Bayern beim 2:0 (2:0)-Sieg gegen die Wölfe in Führung gebracht. Der Youngster traf mit einem überlegten Schuss von der Strafraumgrenze, nachdem er sich zuvor stark gegen Maxence Lacroix und Patrick Wimmer durchgesetzt hatte.

Zugleich schrieb Musiala mit seinem Treffer Geschichte: Mit 19 Jahren und 169 Tagen erreichte er als jüngster deutscher Spieler in der Liga-Historie die Marke von 14 Treffern. Nur der Engländer Jadon Sancho war in Diensten des BVB damals noch 24 Tage jünger.

"Ich versuche immer, alles im Spiel zu geben", sagte Musiala selbst. Nach dem Abgang von Robert Lewandowski hob Musiala Bayerns Variabilität in der Offensive hervor: "Wir sind ganz flexibel, wir rotieren viel, wir haben viel Kontrolle und bewegen uns viel. Wir spielen guten Fußball und das macht Spaß."

Noten: FCB-Star fällt bei Musiala-Gala deutlich ab - und bekommt die Quittung © getty 1/15 Der FC Bayern feiert einen souveränen 2:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg. Vor allem weil Jamal Musiala in der Offensive den Unterschied ausmacht. Sadio Mané hat VAR-Pech. Die Noten. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Fast von Davies bezwungen (5.), abgesehen von einer Klärungsaktion, die auch als Torschuss durchgehen könnte (31.), kaum gefordert. Bewahrte den Überblick gegen Nmecha (49.). Starker Reflex (55.). Note: 2,5. © getty 3/15 BENJAMIN PAVARD: Defensiv mit Schnelligkeitsdefiziten gegen Marmoush, offensiv aber sehr auffällig. Hatte Pech bei seinem Latten-Kopfball (14.). Dazu noch der eine oder andere Fernschuss. Note: 3. © imago images 4/15 DAYOT UPAMECANO: Agierte abgeklärt im Abwehrzentrum, weitgehend sicher im Passspiel. Gleich zu Beginn mit wichtigem Block (2.). Hatte Nmecha größtenteils im Griff. Note: 2,5. © imago images 5/15 LUCAS HERNÁNDEZ: Sah früh Gelb, weil er den durchstartenden Wimmer stoppte (15.), ansonsten aber resolut in den Zweikämpfen und mit guten Spieleröffnungen. Note: 2,5. © imago images 6/15 ALPHONSO DAVIES: Fast mit einem Eigentor (5.), fand danach besser rein und konnte seine Schnelligkeit gegen den überforderten Baku immer besser ausspielen. Starke Vorarbeit vor dem 2:0. Note: 2. © getty 7/15 MARCEL SABITZER: Begann halbrechts auf der Sechs, wurde von Nagelsmann nach 20 Minuten auf halblinks beordert. Trat dadurch häufiger positiv in Erscheinung. Seinen Schüssen fehlte aber die Durchschlagskraft. Note: 3. © imago images 8/15 JOSHUA KIMMICH: Sein erster Freistoß ging ins Leere, danach aber mit nahezu tadelloser Leistung. Präsent als Organisator im Mittelfeld und Assistgeber für Müllers 2:0. Note: 2,5. © getty 9/15 THOMAS MÜLLER: Bestritt sein 417. BL-Spiel und ist im klubinternen Ranking nun alleinig auf Rang vier. Bereitete Musialas Tor vor. Und legte seinen eigenen Treffer in Müller-Manier nach als er Kimmichs Schuss abfälschte (44.). Note: 2. © getty 10/15 JAMAL MUSIALA: Ließ seine Extraklasse erstmals mit einem feinen Solo (11.) aufblitzen. Überlegter Abschluss zum 1:0 (33.), nachdem er sich stark gegen Wimmer und Lacroix durchsetzte. Sonst mit klugen Ideen im Offensivspiel. Note: 1,5. © imago images 11/15 SERGE GNABRY: Trat als Passgeber für Manés Abseitstor erstmals nennenswert in Erscheinung (20.), wechselte häufig die Seiten. Größere Impulse blieben aber aus, erst in der Drangphase vor der Pause präsenter, blieb in der Kabine. Note: 4. © getty 12/15 SADIO MANÉ: Rochierte viel in der Offensive, lief meist als erster an. Traf doppelt, beide Tore zählten aber wegen Abseitsstellungen nicht, wobei das zweite lange vom VAR gecheckt wurde. Vor dem Tor mitunter mit dem einen Haken zu viel. Note: 3. © getty 13/15 LEROY SANÉ: Kam zur zweiten Hälfte für Gnabry. Erste Hackenablage auf Musiala kam nicht an. Arbeitete auch defensiv mit. Offensiv in Spiellaune, fast mit dem 3:0 (57.). In der Schlussphase allerdings etwas unkonzentriert. Note: 3,5. © getty 14/15 MATHYS TEL: Ersetzte in den letzten zehn Minuten Mané. Deutete mit einem Dribbling und einem frechen Schlenzer sein Potenzial an. Keine Bewertung. © getty 15/15 RYAN GRAVENBERCH: Musiala holte sich in der Schlussphase den verdienten Sonderapplaus ab. Neuzugang Gravenberch bekam so noch ein paar Minuten. Keine Bewertung.

FC Bayern: Ballack und Müller loben Musiala

Ballack meinte, es sei "erfrischend, ihm zuzuschauen", besonders sein erster Kontakt bei der Ballannahme sei gut. "Er ist unheimlich schwer auszurechnen", meinte der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. "Ich hoffe, dass er sich das lange beibehält. Mit den Topleistungen werden auch die Erwartungen größer."

Ein Sonderlob für Musiala hatte auch Teamkollege Thomas Müller, der mit seinem ersten Saisontor für den Endstand sorgte (44.), parat: "Der mit seinen Tänzchen. Heute hat es auch mit dem Passspiel geklappt, manchmal kommt da auch was Wildes raus."

Müller über VAR-Check: "Was? Ich bin da im Abseits?"

Insgesamt war der Sieg laut Müller "nicht so ein rauschendes Fest wie die ersten beiden Spiele". Auch der VAR verhinderte ein höheres Resultat, so wurden zwei Treffer von Sadio Mané wegen Abseitsstellungen nicht gegeben. Beim zweiten Tor stand Vorlagengeber Müller knapp im Abseits, die Szene wurde minutenlang überprüft. "Was? Ich bin da im Abseits? Das glaubst ja nicht. Der Körper ist ja komplett dahinter. Ich hab aber mit dem Kopf geköpft", sagte Müller als er die TV-Bilder nach dem Spiel sah.

"Ich glaube, alle haben gedacht, das ist eine klare Nummer. Aber ich habe quer einen gesehen und wenn es länger als zehn Sekunden dauert, kann es nicht so deutlich gewesen sein", ergänzte Müller. "Natürlich beschweren sich viele Leute, dass es so lange dauert, aber man will ja eine richtige Entscheidung treffen. Daher - alles gut."