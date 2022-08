FC Bayern München verlängert Vertrag mit Hauptsponsor Deutsche Telekom

Der FC Bayern München und die Deutsche Telekom setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie der deutsche Rekordmeister auf einer PK vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg bekannt gab, bleibt die Telekom weiter der Hauptsponsor.

Der Vertrag zwischen der Telekom und den Bayern wäre 2023 ausgelaufen, nun wurde die Zusammenarbeit bis 2027 ausgedehnt. Details zum Volumen des Deals wurden nicht genannt, der kicker sprach jedoch von einer jährlichen Summe von 50 Millionen Euro, welche die Deutsche Telekom den Bayern jede Saison überweisen wird.

Das wären somit rund 5 Millionen Euro mehr als in der Vergangenheit. Seit nun mehr 20 Jahren prangert das "T" des Unternehmens auf der Brust des FC Bayern. "Das ist riesig, wir freuen uns sehr darüber!", sagte Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn zum Vertragsabschluss.

Mit der Frage konfrontiert, inwiefern der Verein unmittelbar von den Zusatzeinnahmen profitiert, sagte Kahn: "Das Fußballgeschäft ist ein sehr kurzfristiges Geschäft. Wir alle würden unseren Job nicht richtig machen, wenn wir nicht im Blick hätten, was möglich ist bei unseren Partnern. Der FC Bayern ist in seiner Partnerstruktur, wenn man das auf internationaler Ebene vergleicht, absolut outstanding. Es gibt wenige Vereine, wenn überhaupt, die in diesen Größenordnungen agieren wie wir."

Kahn schwärmt von Deal: "Das ist sehr außergewöhnlich"

Kahn erklärte weiter: "Das ist sehr außergewöhnlich, dass wir seit 20 Jahren Partner sind. Da hat sich viel aufgebaut, vor allem Vertrauen. Alle wissen, in welchem Wettbewerb der FC Bayern steht, da ist es enorm wichtig, so einen starken Partner zu haben." Auf der Vereinshomepage wird der Vorstandsvorsitzende außerdem wie folgt zitiert: Gemeinsam haben wir bereits eine einzigartige Erfolgsgeschichte erlebt. Unser Ziel ist, weiter Maßstäbe zu setzen, im Sport wie darüber hinaus - und das ist uns mit dieser Vertragsverlängerung einmal mehr gelungen."

Als Ziele der Partnerschaft nennt der FC Bayern "die wirkungsvolle Unterstützung der Marken- und Produktkommunikation sowie die erfolgreiche Umsetzung vertriebsunterstützender Maßnahmen".