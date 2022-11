FC Bayern - Kommentar zur Gala gegen Werder Bremen: Der FCB-Block wird bei der WM so wichtig wie noch nie

Der FC Bayern hat in der Bundesliga die nächste Gala abgerissen, während der BVB mal wieder patzte. Rund zwei Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar sind bis auf ein paar Ausnahmen nur die Münchner Nationalspieler in Topform. Es deutet sich an: Der FCB-Block muss Deutschland bei der WM retten. Ein Kommentar.

Serge Gnabry, Leon Goretzka und Jamal Musiala - alle drei trafen sie beim 6:1 gegen Werder Bremen, ersterer sogar dreifach. In Mathys Tel tauchte nur ein Spieler des FC Bayern auf der Anzeigetafel auf, der bei der Weltmeisterschaft nicht das Trikot der deutschen Nationalmannschaft tragen wird.

Das Trio präsentiert sich seit Wochen in herausragender Form, gleiches gilt für Joshua Kimmich. Auch Leroy Sané und Manuel Neuer überzeugten wie schon vor ihren Verletzungen. Lediglich der angeschlagene Thomas Müller fällt aus der Reihe, dieser zeigte in der Vergangenheit aber oft genug - vor allem auch schon unter Hansi Flick im Triple-Jahr -, wie wichtig er für seine Mannschaft sein kann.

Bis auf ein paar Ausnahmen sieht das bei den restlichen potenziellen WM-Fahrern in der Bundesliga anders aus. Auch die Legionäre wie Kai Havertz oder Robin Gosens sind - abgesehen von Ilkay Gündogan - nicht in bester Verfassung. Was Flick aber die meisten Sorgenfalten bereiten dürfte: Die Leistungen der deutschen BVB-Profis - Dortmund könnte sogar mehr deutsche Spieler als der FC Bayern stellen - ließen zuletzt zu wünschen übrig. Beim enttäuschenden 0:2 in Wolfsburg erwischte selbst der zuletzt so starke Mats Hummels keinen guten Tag. Von einem Youssoufa Moukoko ist mit seinen 17 Jahren ohnehin noch keine Konstanz zu erwarten.

Der so oft zitierte Bayern-Block muss es also - vor allem in den Gruppenspielen - richten. Verschärft ausgedrückt: Er muss Deutschland retten und könnte so wichtig wie noch nie werden. "Das war auch die klare Vorstellung und Ansage von Hansi Flick, dass wir und gefälligst in eine gute Verfassung und Form bringen", sagte Goretzka nach dem Kantersieg gegen Bremen dahingehend und verwies auf die kurze Vorbereitung, die das DFB-Team erwartet: "Dieses Mal hat der Bundestrainer nicht die Möglichkeit, mit uns in ein zweiwöchiges Trainingslager zu fahren, sondern ist auf die Arbeit im Verein angewiesen."

FC Bayern: Sechs FCB-Stars müssen bei der WM gesetzt sein

Nur neun Tage hat Flick vom Abreisetag am 14. November, der Montag nach dem letzten Bundesliga-Spieltag vor der Unterbrechung, bis zum Auftakt gegen Japan. Alles andere als viel Zeit, um seine Mannschaft zu finden - und noch weniger, um formschwache Spieler aus dem Tief zu holen. Es liegt als auch am Bayern-Block, das Team zu tragen und hochzuziehen. Deshalb führt in der Startelf auch an mindestens sechs FCB-Stars kein Weg vorbei.

Neuer ist schmerzfrei und wirkt, als ob er nie gefehlt hätte. Die Zentrale um Kimmich und Goretzka ist aktuell die vielleicht beste der Welt und im Angriff wirbeln Musiala, Sané und vor allem Gnabry um die Wette. Letzterer sei, "egal wo er auf dem Platz steht", brandgefährlich, erklärte Goretzka lächelnd auf die Frage, ob sein Teamkollege nach dessen Dreierpack auch in Katar die Sturmspitze geben könnte.

Bayern-Noten: Einmal die 1 - nur einer verteilt Geschenke © imago images 1/17 Der FC Bayern München überrollt Werder Bremen mit 6:1 und setzt seine Siegesserie fort. Vor allem der deutsche WM-Block der Münchner weiß beim Kantersieg zu überzeugen. Zur Freude von Hansi Flick. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: War aufgrund einer souveränen Bayern-Leistung diesmal deutlich weniger gefordert als noch in Berlin. Zeigte hier und da ein paar kleinere Unsicherheiten mit dem Ball am Fuß, die aber kaum der Rede wert waren. Note: 3,5. © imago images 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Sah beim zwischenzeitlichen 1:1 nicht gut aus, ihm fehlte dort aber auch die Unterstützung. Im Spiel nach vorn wieder gut eingebunden und mit guten Kombinationen, ohne große Highlights zu haben. Note: 3. © imago images 4/17 BENJAMIN PAVARD: Mit wichtigem Kopfball vor dem 2:1, ansonsten solide, souverän und ballsicher. Scheint sich gut mit Upamecano zu verstehen und zeigt, dass er auch in der Innenverteidiger ein zuverlässiger Spieler ist. Note: 2,5. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Läuft oft unter dem Radar, spielt aber eine überragende Saison. Auch gegen Bremen wieder überwiegend stark. Allerdings mit einem katastrophalen Querpass kurz vor der Pause, der an alte Zeiten erinnerte. Note: 2,5. © imago images 6/17 LUCAS HERNÁNDEZ: Kann Alphonso Davies offensiv nicht ansatzweise ersetzen, bringt defensiv aber deutlich mehr Qualität mit als der Kanadier. Stand immer gut und gewann viele wichtige Zweikämpfe. Beim Gegentor einer von vielen Beobachtern. Note: 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Auch beim Taktgeber gibt es wenig Neues. Verteilte die Bälle abermals klug und wusste sich vor allem in der Anfangsphase gut aus dem Druck der Bremer zu lösen. Gegen den Ball manchmal etwas überfordert mit zu viel Raum. Note: 2,5. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Nicht nur bei seinem Treffer zum 3:1 sehr stark, sondern auch im Pressing aktiv und mit einigen Ballgewinnen. Kommt immer besser in Fahrt und unterstützt die Offensive mit seinen Läufen optimal. Note: 2. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Der formstärkste Spieler beim FC Bayern? Trifft derzeit nach Belieben. Von links, von rechts, aus der Mitte - Gnabry sorgt immer für Gefahr. Wichtiger Ballgewinn vorm 1:0, tolle eigene Tore. Gnabry hat WM-Form! Note: 1. © imago images 10/17 JAMAL MUSIALA: Die WM-Form stimmt auch beim 19-Jährigen, der beim Führungstreffer eiskalt und klug verzögerte. Anschließend an fast allen Angriffen mit seinem guten Positionsspiel und seiner Handlungsschnelligkeit beteiligt. Note: 1,5. © imago images 11/17 SADIO MANÉ: Musste bereits nach 21 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Hatte immerhin einen Abschluss und brachte seine fünf Pässe allesamt an einen Mitspieler. Allerdings ohne großen Einfluss bis dahin. Note: 3,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Menschelte im ersten Durchgang, als er den Elfmeter verschoss. War auch sonst der Bayern-Spieler, den Werder noch am besten im Griff hatte. Trotzdem wieder einige Bälle gut abgelegt und viel für das Team gearbeitet. Note: 3. © imago images 13/17 LEROY SANÉ: Musste schon früh den verletzten Mané ersetzten und brachte sofort Tempo rein. Bei Gnabrys zweitem Tor mit gutem Lauf und Auge. In der zweiten Halbzeit mit Alupech. Note: 2. © imago images 14/17 MARCEL SABITZER: Nach 57 Minuten durfte er im Tausch für Hernández mal wieder als Linksverteidiger ran. Ein paar Durchbrüche Werders ließ er zu und verteilte ein paar Geschenke. Offensiv harmlos. Note: 4. © imago images 15/17 KINGSLEY COMAN: Ersetzte Choupo-Moting (57.) und rückte für Gnabry auf den linken Flügel. Brauchte etwas Anlaufzeit, hatte dann eine gute Aktion mit unglücklichem Abschluss (68.). Note: 3. © imago images 16/17 MATHYS TEL: Kam in der 71. Minute zu mehr Spielpraxis und ersetzte Musiala. Machte seine Sache gut und konnte abermals ein Tor beisteuern - und was für eins! Nach einem Sprint über den ganzen Platz knallte er den Ball in die Maschen. Ohne Bewertung. © imago images 17/17 RYAN GRAVENBERCH: Nahm Goretzka ein paar Minuten ab (71.). Ohne Bewertung.

FC Bayern: FCB-Star die Antwort auf Flicks Stürmer-Frage

Die Position des Stürmers beschäftigt Fußball-Deutschland bereits seit Wochen, die Verletzung von Timo Werner brachte noch mehr Unruhe hinein. Eine weitere Alternative dürfte Havertz sein, der laut Goretzka "mit Sicherheit auch da spielen kann" - und das im DFB-Trikot in der Nations League auch überzeugend tat. Vier Saisontreffer in 18 Pflichtspielen für Chelsea sind allerdings mau. Gnabry hingegen ist der wohl derzeit formstärkste Bayern-Spieler. In seinen vergangenen sieben Startelf-Einsätzen war er an elf Toren (fünf Treffer, sechs Assists) direkt beteiligt.

Nun liegt es am Bayern-Block, die gute Form nach Katar mitzunehmen und gesund zu bleiben - der weiterhin unklare Gesundheitszustand von Müller ist schließlich der einzige Grund, warum Müller aktuell nicht als sicherer Starter im DFB-Team gilt. Angst davor, sich im letzten Spiel gegen Schalke 04 zu verletzen, verspüren die FCB-Stars jedoch nicht.

"Darüber haben wir tatsächlich auch mit Julian (Nagelsmann; Anm. d. Red.) gesprochen. Es gab eine klare Ansage, dass er es natürlich verstehen kann, wenn das im Hinterkopf ist", sagte Goretzka und stellte klar: "Das ist die völlig falsche Herangehensweise, da stehe ich auch voll dahinter. Es passiert meistens dann etwas, wenn du nicht voll in die Zweikämpfe gehst. Dementsprechend hauen wir uns in jeden Zweikampf rein." Sätze, die den unbändigen Willen seiner Mannschaft unterstreichen - und der auch in Katar entscheidend wird.

DFB-Team: Der Fahrplan von Deutschland