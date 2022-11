FC Bayern München - SV Werder Bremen 6:1: Nächste Heim-Gala des FCB! Nur Choupo-Moting schwächelt

Der FC Bayern hat mit 6:1 (4:1) gegen den SV Werder Bremen gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann baute ihre Tabellenführung auf Verfolger SC Freiburg somit vorerst auf vier Zähler aus.

Die Tore für Bayern erzielten Jamal Musiala (6.), Serge Gnabry (22., 28. und 82.), Leon Goretzka (26.) und Mathys Tel (84.). Anthony Jung traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich (10.).

Eric Maxim Choupo-Moting verschoss einen Elfmeter (17.). Somit riss seine Torserie (sieben Treffer in Folge).

Sadio Mané wurde noch in der ersten Hälfte angeschlagen ausgewechselt., für ihn kam Leroy Sané. Hier geht's zur News.

Lucas Hernández gab sein Startelf-Comeback nach überstandener Verletzung (Mitte September gegen den FC Barcelona).

Für den FC Bayern gab es seit 26 Partien gegen Werder keine Niederlage mehr (22 Siege, vier Remis). Nur Leverkusen blieb schon 26 Spiele in Folge gegen einen Gegner ohne Niederlage (von 1994 bis 2010 gegen Gladbach).

Der FCB ist wettbewerbsübergreifend seit zwölf Spielen ungeschlagen, darunter elf Siege.

Der FC Bayern schoss in dieser Bundesliga-Saison 31 Tore in der ersten Halbzeit - das ist Ligabestwert und Bundesliga-Rekord.

Es ist das dritte Mal, dass der FC Bayern in dieser Bundesliga-Saison mindestens viermal in der ersten Halbzeit getroffen hat - in einer ganzen BL-Saison gelang das nur den Bayern 1978/79 (viermal) öfter.

FC Bayern München - SV Werder Bremen: Die Analyse

Im Vergleich zum knappen 3:2-Sieg bei Hertha BSC nahm Nagelsmann eine erzwungene Änderung vor: Hernández ersetzte den verletzten Davies (Muskelfaserriss) hinten links. Bei den Gästen ersetzte unter anderem Burke Top-Torjäger Füllkrug (Rückenprellung).

Werder lief die Bayern in einem 3-5-2-System noch am Mittelkreis in deren Hälfte an und lauerte auf schnelle Umschaltaktionen. Die erste Großchance hatten aber die Gastgeber - und nutzten diese nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte eiskalt durch Musiala (6.). Bremen wich allerdings nicht vom eigenen Matchplan ab und glich postwendend aus (10.). Die FCB-Defensive war nach einem Einwurf trotz Überzahl in keinen Zweikampf gekommen.

Es ging rasant weiter: Choupo-Moting verpasste die erneute Führung, weil er vom Punkt an Pavlenka scheiterte (17.), ehe die Bayern auf das Gaspedal drückten und die Partie innerhalb von sechs Minuten entschieden. Gnabry per Doppelpack und Goretzka stellten auf 4:1. Vorausgegangen war jeweils ein Steckpass, der die hoch stehende Werder-Abwehr entschlüsselte. Bremen bekam in dieser Phase kaum Druck auf den Ball.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Münchner mindestens zwei Gänge herunter, was aber nichts an der Dominanz gegen die gebrochenen Bremer änderte. Kurz vor Schluss setzten Gnabry und Tel nach tollen Einzelaktionen den Schlusspunkt. Das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können, die Konzentration vor dem Tor ließ aber vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte nach.

FCB-Noten: DFB-Block in WM-Form - einer überragt! © imago images 1/17 Der FC Bayern München überrollt Werder Bremen mit 6:1 und setzt seine Siegesserie fort. Vor allem der deutsche WM-Block der Münchner weiß beim Kantersieg zu überzeugen. Zur Freude von Hansi Flick. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: War aufgrund einer souveränen Bayern-Leistung diesmal deutlich weniger gefordert als noch in Berlin. Zeigte hier und da ein paar kleinere Unsicherheiten mit dem Ball am Fuß, die aber kaum der Rede wert waren. Note: 3,5. © imago images 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Sah beim zwischenzeitlichen 1:1 nicht gut aus, ihm fehlte dort aber auch die Unterstützung. Im Spiel nach vorn wieder gut eingebunden und mit guten Kombinationen, ohne große Highlights zu haben. Note: 3. © imago images 4/17 BENJAMIN PAVARD: Mit wichtigem Kopfball vor dem 2:1, ansonsten solide, souverän und ballsicher. Scheint sich gut mit Upamecano zu verstehen und zeigt, dass er auch in der Innenverteidiger ein zuverlässiger Spieler ist. Note: 2,5. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Läuft oft unter dem Radar, spielt aber eine überragende Saison. Auch gegen Bremen wieder überwiegend stark. Allerdings mit einem katastrophalen Querpass kurz vor der Pause, der an alte Zeiten erinnerte. Note: 2,5. © imago images 6/17 LUCAS HERNÁNDEZ: Kann Alphonso Davies offensiv nicht ansatzweise ersetzen, bringt defensiv aber deutlich mehr Qualität mit als der Kanadier. Stand immer gut und gewann viele wichtige Zweikämpfe. Beim Gegentor einer von vielen Beobachtern. Note: 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Auch beim Taktgeber gibt es wenig Neues. Verteilte die Bälle abermals klug und wusste sich vor allem in der Anfangsphase gut aus dem Druck der Bremer zu lösen. Gegen den Ball manchmal etwas überfordert mit zu viel Raum. Note: 2,5. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Nicht nur bei seinem Treffer zum 3:1 sehr stark, sondern auch im Pressing aktiv und mit einigen Ballgewinnen. Kommt immer besser in Fahrt und unterstützt die Offensive mit seinen Läufen optimal. Note: 2. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Der formstärkste Spieler beim FC Bayern? Trifft derzeit nach Belieben. Von links, von rechts, aus der Mitte - Gnabry sorgt immer für Gefahr. Wichtiger Ballgewinn vorm 1:0, tolle eigene Tore. Gnabry hat WM-Form! Note: 1. © imago images 10/17 JAMAL MUSIALA: Die WM-Form stimmt auch beim 19-Jährigen, der beim Führungstreffer eiskalt und klug verzögerte. Anschließend an fast allen Angriffen mit seinem guten Positionsspiel und seiner Handlungsschnelligkeit beteiligt. Note: 1,5. © imago images 11/17 SADIO MANÉ: Musste bereits nach 21 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Hatte immerhin einen Abschluss und brachte seine fünf Pässe allesamt an einen Mitspieler. Allerdings ohne großen Einfluss bis dahin. Note: 3,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Menschelte im ersten Durchgang, als er den Elfmeter verschoss. War auch sonst der Bayern-Spieler, den Werder noch am besten im Griff hatte. Trotzdem wieder einige Bälle gut abgelegt und viel für das Team gearbeitet. Note: 3. © imago images 13/17 LEROY SANÉ: Musste schon früh den verletzten Mané ersetzten und brachte sofort Tempo rein. Bei Gnabrys zweitem Tor mit gutem Lauf und Auge. In der zweiten Halbzeit mit Alupech. Note: 2. © imago images 14/17 MARCEL SABITZER: Nach 57 Minuten durfte er im Tausch für Hernández mal wieder als Linksverteidiger ran. Ein paar Durchbrüche Werders ließ er zu und verteilte ein paar Geschenke. Offensiv harmlos. Note: 4. © imago images 15/17 KINGSLEY COMAN: Ersetzte Choupo-Moting (57.) und rückte für Gnabry auf den linken Flügel. Brauchte etwas Anlaufzeit, hatte dann eine gute Aktion mit unglücklichem Abschluss (68.). Note: 3. © imago images 16/17 MATHYS TEL: Kam in der 71. Minute zu mehr Spielpraxis und ersetzte Musiala. Machte seine Sache gut und konnte abermals ein Tor beisteuern - und was für eins! Nach einem Sprint über den ganzen Platz knallte er den Ball in die Maschen. Ohne Bewertung. © imago images 17/17 RYAN GRAVENBERCH: Nahm Goretzka ein paar Minuten ab (71.). Ohne Bewertung.

FC Bayern München - SV Werder Bremen: Die Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernández (57. Sabitzer) - Kimmich, Goretzka (71. Gravenberch) - Gnabry, Musiala (71. Tel), Mané (21. Sané) - Choupo-Moting (57. Coman)

SV Werder Bremen: Pavlenka - Pieper, Veljkovic (46. Stark), Friedl - Weiser, C. Groß (88. Rapp), Gruev (59. Stage), Bittencourt (62. Schmid), A. Jung - Burke (59. Dinkci), Ducksch

FC Bayern München - SV Werder Bremen: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Musiala (6.), 1:1 Jung (10.), 2:1 Gnabry (22.), 3:1 Goretzka (26.), 4:1 Gnabry (28.), 5:1 Gnabry (82.), 6:1 Tel (84.)

Bes. Vorkommnis: Pavlenka hält Elfmeter gegen Choupo-Moting (17.).

Der Star des Spiels: Serge Gnabry (FC Bayern)

Der formstärkste Spieler beim FC Bayern? Trifft derzeit nach Belieben. Von links, von rechts, aus der Mitte - Gnabry sorgt immer für Gefahr. Wichtiger Ballgewinn vorm 1:0, tolle eigene Tore. Dreierpack! Gnabry hat WM-Form!

Der Flop des Spiels: Christian Groß (Werder Bremen)

Hatte als tiefer Sechser die Aufgabe, die Defensive zu stützen und Bälle abzufangen - und das klappte bei den drei Gegentoren in kürzester Zeit überhaupt nicht. Zu seiner Verteidigung muss gesagt sein, dass in den sechs Minuten kein Bremer Zugriff auf die Partie hatte. Darüber hinaus verlor er über die Hälfte seiner Zweikämpfe und war in den Spielaufbau kaum eingebunden. Auch Amos Pieper und Milos Veljkovic erwischten einen schlechten Tag.

Der Schiedsrichter: Robert Hartmann

Der Unparteiische stand schon früh in der Partie im Mittelpunkt, als er dem FC Bayern nach Sichtung der TV-Bilder einen Elfmeter zusprach. Die Entscheidung war richtig, auch wenn nicht wirklich eine klare Fehlentscheidung vorlag, die einen Eingriff des Videoschiedsrichters berechtigt. Beim 2:1 dafür korrekt, nicht auf Abseits zu entscheiden. Ansonsten nur wenig gefordert.