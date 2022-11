FC Bayern: "Beispiel für viele weitere" - Nagelsmann mit Sonderlob für Sané

Julian Nagelsmann zeigte sich nach dem 6:1-Sieg des FC Bayern München gegen den SV Werder Bremen erwartungsgemäß zufrieden mit seiner Mannschaft. Leroy Sané bekam sogar ein Sonderlob. Den Querpass des eingewechselten Angreifers auf Serge Gnabry vor dem 4:1 empfand er als positives "Beispiel für viele weitere", die den derzeitigen Flow des Teams ausmachen würden.

"Der Querpass auf Serge, den muss man jetzt nicht immer spielen, man kann auch vorbeigehen am Torwart", sagte der Trainer nach dem Spiel bei Sky: "Das ist eine kleine Geste, dass Leroy reinkommt und sagen kann: 'Ich will den selber machen, um wieder in die Startelf zu kommen'. Aber er spielt den Ball quer auf Serge und er macht ihn rein und sie freuen sich gemeinsam."

Am Ende habe sein Team "eine gute Mischung gerade aus einer guten Qualität auf dem Feld inhaltlich und auch eine gute Gier, einen guten Geist" gezeigt. Man habe gegen Bremen einen schwierigen Spielverlauf gemeistert, nachdem Werder den Ausgleich erzielt hatte und Eric Maxim Choupo-Moting einen Elfmeter verschoss. "Aber da sind wir sehr ruhig, sehr stabil und schießen drei Tore", sagte Nagelsmann.

In der zweiten Halbzeit bemängelte der 35-Jährige dennoch ein paar kleinere Probleme. Die Münchner hätten nicht mehr die Struktur aus der ersten Halbzeit gehabt und deshalb vor allem im Zentrum zu viel zugelassen. "Das ist bei der Führung aber auch normal und es ist ratsam bei dem Terminkalender, dass man da nicht immer nur Vollgas spielt, sondern auch mal ein bisschen clever und erwachsen ist", schränkte Nagelsmann jedoch ein.

FCB-Noten: DFB-Block in WM-Form - einer überragt! © imago images 1/17 Der FC Bayern München überrollt Werder Bremen mit 6:1 und setzt seine Siegesserie fort. Vor allem der deutsche WM-Block der Münchner weiß beim Kantersieg zu überzeugen. Zur Freude von Hansi Flick. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: War aufgrund einer souveränen Bayern-Leistung diesmal deutlich weniger gefordert als noch in Berlin. Zeigte hier und da ein paar kleinere Unsicherheiten mit dem Ball am Fuß, die aber kaum der Rede wert waren. Note: 3,5. © imago images 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Sah beim zwischenzeitlichen 1:1 nicht gut aus, ihm fehlte dort aber auch die Unterstützung. Im Spiel nach vorn wieder gut eingebunden und mit guten Kombinationen, ohne große Highlights zu haben. Note: 3. © imago images 4/17 BENJAMIN PAVARD: Mit wichtigem Kopfball vor dem 2:1, ansonsten solide, souverän und ballsicher. Scheint sich gut mit Upamecano zu verstehen und zeigt, dass er auch in der Innenverteidiger ein zuverlässiger Spieler ist. Note: 2,5. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Läuft oft unter dem Radar, spielt aber eine überragende Saison. Auch gegen Bremen wieder überwiegend stark. Allerdings mit einem katastrophalen Querpass kurz vor der Pause, der an alte Zeiten erinnerte. Note: 2,5. © imago images 6/17 LUCAS HERNÁNDEZ: Kann Alphonso Davies offensiv nicht ansatzweise ersetzen, bringt defensiv aber deutlich mehr Qualität mit als der Kanadier. Stand immer gut und gewann viele wichtige Zweikämpfe. Beim Gegentor einer von vielen Beobachtern. Note: 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Auch beim Taktgeber gibt es wenig Neues. Verteilte die Bälle abermals klug und wusste sich vor allem in der Anfangsphase gut aus dem Druck der Bremer zu lösen. Gegen den Ball manchmal etwas überfordert mit zu viel Raum. Note: 2,5. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Nicht nur bei seinem Treffer zum 3:1 sehr stark, sondern auch im Pressing aktiv und mit einigen Ballgewinnen. Kommt immer besser in Fahrt und unterstützt die Offensive mit seinen Läufen optimal. Note: 2. © imago images 9/17 SERGE GNABRY: Der formstärkste Spieler beim FC Bayern? Trifft derzeit nach Belieben. Von links, von rechts, aus der Mitte - Gnabry sorgt immer für Gefahr. Wichtiger Ballgewinn vorm 1:0, tolle eigene Tore. Gnabry hat WM-Form! Note: 1. © imago images 10/17 JAMAL MUSIALA: Die WM-Form stimmt auch beim 19-Jährigen, der beim Führungstreffer eiskalt und klug verzögerte. Anschließend an fast allen Angriffen mit seinem guten Positionsspiel und seiner Handlungsschnelligkeit beteiligt. Note: 1,5. © imago images 11/17 SADIO MANÉ: Musste bereits nach 21 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Hatte immerhin einen Abschluss und brachte seine fünf Pässe allesamt an einen Mitspieler. Allerdings ohne großen Einfluss bis dahin. Note: 3,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Menschelte im ersten Durchgang, als er den Elfmeter verschoss. War auch sonst der Bayern-Spieler, den Werder noch am besten im Griff hatte. Trotzdem wieder einige Bälle gut abgelegt und viel für das Team gearbeitet. Note: 3. © imago images 13/17 LEROY SANÉ: Musste schon früh den verletzten Mané ersetzten und brachte sofort Tempo rein. Bei Gnabrys zweitem Tor mit gutem Lauf und Auge. In der zweiten Halbzeit mit Alupech. Note: 2. © imago images 14/17 MARCEL SABITZER: Nach 57 Minuten durfte er im Tausch für Hernández mal wieder als Linksverteidiger ran. Ein paar Durchbrüche Werders ließ er zu und verteilte ein paar Geschenke. Offensiv harmlos. Note: 4. © imago images 15/17 KINGSLEY COMAN: Ersetzte Choupo-Moting (57.) und rückte für Gnabry auf den linken Flügel. Brauchte etwas Anlaufzeit, hatte dann eine gute Aktion mit unglücklichem Abschluss (68.). Note: 3. © imago images 16/17 MATHYS TEL: Kam in der 71. Minute zu mehr Spielpraxis und ersetzte Musiala. Machte seine Sache gut und konnte abermals ein Tor beisteuern - und was für eins! Nach einem Sprint über den ganzen Platz knallte er den Ball in die Maschen. Ohne Bewertung. © imago images 17/17 RYAN GRAVENBERCH: Nahm Goretzka ein paar Minuten ab (71.). Ohne Bewertung.

Joshua Kimmich: "Immer an uns und den Trainer geglaubt"

Das macht der FC Bayern nun auch deutlich besser als noch vor einigen Wochen. Eine echte Krise sei das aber nicht gewesen, sagte Joshua Kimmich hinterher bei Sat.1: "Wir haben immer an uns, unsere Qualität und an den Trainer geglaubt. Wir hatten eine Ergebniskrise, aber es war nicht so, dass wir schlechten Fußball gespielt haben."

Mit 47 Toren aus 14 Spielen sei das Team in der Bundesliga nun "außergewöhnlich" unterwegs, sagte auch Nagelsmann bei Sky. Lediglich die Verletzung von Sadio Mané trübte die Stimmung in der Allianz Arena etwas. Nagelsmann hoffe aber, dass es nichts Schlimmeres sei. Der Senegalese habe einen "Schlag aufs Schienbeinköpfchen bekommen" und man müsse nun beim Röntgen sehen, wie schwer die Verletzung sei.