Der BVB und die Erwartungshaltung: Dortmunds dauerhaftes Dilemma

Bei Borussia Dortmund bemängelt man eine vermeintlich überzogene Erwartungshaltung. Der BVB steckt diesbezüglich in einem Dilemma, das man sich zum Teil auch selbst zuzuschreiben hat. Was ist zu tun, um dieser Kontroverse zu entkommen?

Nach und nach klatschten die Spieler von Borussia Dortmund in kleinen Gruppen noch schnell Beifall in Richtung ihrer mitgereisten Fans, dann machten sie sich zügig vom Acker. Das war verständlich, schließlich wäre es für sie kein Vergnügen gewesen, die von derbsten Ballermann-Rhythmen begleitete Bierduschen-Orgie des FC Bayern aus nächster Nähe mitzuerleben.

Nur BVB-Trainer Marco Rose stand noch am Spielfeldrand und sprach bei Sky über Dortmunds achte Niederlage in München am Stück. Der 45-Jährige schloss mit einem Fazit, das er schon mehrfach gezogen hatte und längst unabhängig vom Ausgang dieser Partie am 31. Bundesliga-Spieltag geworden ist: "Es ist in der Summe eine wenig zufriedenstellende Saison für uns."

Damit hat er zweifelsfrei Recht. Die voraussichtliche Vizemeisterschaft und die damit verbundene siebte Champions-League-Qualifikation in Folge können kein Trostpflaster für das sein, was Dortmund in den Pokalwettbewerben ablieferte. Ein zweiter Platz in der Liga wird vom BVB schlicht erwartet - weil die Westfalen in Deutschland eindeutig die zweitbesten finanziellen wie strukturellen Voraussetzungen besitzen.

"Für den zweiten Platz klopft dir keiner mehr auf dem Westenhellweg in Dortmund auf die Schulter", hatte der scheidende Sportdirektor Michael Zorc unter der Woche gegenüber der Funke Mediengruppe allerdings bemängelt. "Diese Stimmung ist eine Gefahr für den Klub und seine 800 Mitarbeiter. Wir müssen davon wegkommen, dass man als gescheitert gilt, wenn man nicht Meister wird." Dies werde nämlich ohnehin der "Normalfall" sein, betonte Zorc: "Und wir müssen dennoch die Möglichkeit haben, Zufriedenheit zu erreichen."

Noten: BVB-Debütant erlebt Horror-Abend - Ovationen für Bayern-Star © imago 1/31 Der FC Bayern München hat sich mit dem 3:1 gegen den BVB den zehnten deutschen Meistertitel in Serie gesichert. Ein Münchner Angreifer überragte, zwei Dortmunder bekamen die Note 5,5. Die Noten zum Spiel. © getty 2/31 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: Fast ohne Beschäftigung - aber immer da, wenn er gebraucht wurde. Verteidigte die wenigen tiefen Bälle auf Haaland gewohnt souverän. Note 2,5 © getty 3/31 BENJAMIN PAVARD: Verlebte in der Defensive zunächst einen ruhigen Abend, schob hinter Gnabry deshalb immer wieder mit an. Dann aber böse von Bellingham ausgetanzt (60.) - für sein Foulspiel danach hätte es Elfmeter geben müssen. Note 3,5 © imago 4/31 DAYOT UPAMECANO: Hatte gegen Haaland seine Mühen, bremste den Norweger in seinem Tun aber zumindest ein. Hatte Glück, dass sein versemmeltes Abspiel per Kopf ungestraft blieb (27.). Note 3,5 © imago 5/31 LUCAS HERNANDEZ: Hielt hinten den Laden dicht und räumte Reus (56.) mit einer Monstergrätsche ebenso spektakulär wie fair ab. Note 3 © imago 6/31 ALPHONSO DAVIES: Unheimlich fleißig im Vorwärtsgang. Zog mit Abstand die meisten Sprints an. Seine Dynamik hätte Bayern in den Wochen zuvor gutgetan… Note 3,5 © imago 7/31 JOSHUA KIMMICH: Aggressiv im Gegenpressing, dazu präzise im Passspiel. Eigentlich ein guter Auftritt des Sechsers - wenn da nicht der verursachte Elfmeter an Marco Reus gewesen wäre. Note 3,5 © getty 8/31 LEON GORETZKA: Nach hinten, nach vorne - und wieder zurück! Spulte neben Kimmich die meisten Kilometer ab, schmiss sich in die meisten Zweikämpfe. Clevere Kopfball-Vorlage zum 1:0. Note 2,5 © getty 9/31 SERGE GNABRY: Von der BVB-Defensive nicht zu halten. Spielte im Kampf um eine Vertragsverlängerung inkl. Gehaltserhöhung wie aufgedreht. Traumhafter Treffer zum 1:0, auch am 2:0 mit starkem Gegenpressing beteiligt. Mit Standing Ovations raus. Note 1,5 © getty 10/31 THOMAS MÜLLER: Diente Gnabry als Pass-und Wandspieler. Bewies bei seinen Abspielen meist ein gutes Auge, legte so die meisten Torschüsse auf. Note 3 © imago 11/31 KINGSLEY COMAN: Quirlig wie immer, aber ohne entscheidende Szene. Gegen einen überwiegend schwachen BVB reichte es aber auch ohne ihn. Nach 82. Minuten war für ihn Schluss. Note 3,5 © getty 12/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Stellte mal wieder einen neuen Rekord auf: Traf in jedem seiner acht BL-Heimspiele gegen den BVB. Kein anderer Spieler traf in der BL-Historie in so vielen Heimspielen in Folge gegen einen Gegner. Note 2,5 © getty 13/31 JAMAL MUSIALA: Durfte für Gnabry rein und gab mit seinem Treffer in der 83. Minute endgültig grünes Licht für die Meisterfeier. Note 2,5 © getty 14/31 LEROY SANE: Kam zu spät für eine Bewertung. © imago 15/31 MARCEL SABITZER: Kam noch rechtzeitig, um Jamal Musiala für das Tor zum 3:1 zu gratulieren. Keine Bewertung. © getty 16/31 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam in den Schlussminuten, durfte so den Titel auf dem Platz feiern. Keine Bewertung © getty 17/31 NIKLAS SÜLE: Kam gegen seinen künftigen Klub erst in der absoluten Schlussphase. Keine Bewertung. © imago 18/31 BVB DORTMUND - MARWIN HITZ: Zwei sehr gute Paraden in der zweiten Halbzeit, etwas unglücklich beim 1:3, aber eigentlich auch da machtlos. An ihm lag es nicht. Note 3 © getty 19/31 MARIUS WOLF: Seine Daten waren besser als sein Spiel. Bekam rechts in der Viererkette gegen Gnabry kaum einen Fuß auf den Boden, ein paar seiner zahlreichen Ballverluste waren wahrlich katastrophal. Note 5 © imago 20/31 MANUEL AKANJI: Der stabilste Dortmunder in der Viererkette. Dachte beim 0:1 auch nicht daran, den Strafraum absichern zu lassen. Note 4 © imago 21/31 DAN-AXEL ZAGADOU: Katastrophaler Ballverlust im Spielaufbau vor Robert Lewandowskis 0:2. Ließ sich von Musiala vorm 1:3 blocken. Note 5,5 © getty 22/31 RAPHAEL GUERREIRO: Wurde auf seiner linken Abwehrseite immer wieder überrannt von Gnabry und Pavard. Wurde von Reinier freilich auch nicht unterstützt. Dennoch: Wäre weiter vorne im Spiel wertvoller. Note 4,5 © getty 23/31 EMRE CAN: Sehr lange eine sehr unauffällige Vorstellung des Mittelfeldspielers. Weniger als 75 % seiner Pässe fanden den Mitspieler. Aber: souveränst beim Elfmeter zum 1:2. Note 4 © getty 24/31 JUDE BELLINGHAM: Etwas aktiver als Can, ohne aber dem BVB-Spiel wirkliche Impulse geben zu können. Note 4 © getty 25/31 JULIAN BRANDT: Wie so oft: Netter Pass vor Haalands und Dortmunds erster Chance im Spiel. Energischer Antritt vor dem Elfmeter. Aber dann eben auch immer wieder mit unerklärlichen Laufwegen ins Nichts. Note 4,5 © imago 26/31 MARCO REUS: ´War in der ersten Halbzeit vor allem defensiv gefordert. Holte clever und mit all seiner Erfahrung den Elfmeter gegen Kimmich heraus und holte den BVB so zurück ins Spiel. Note 3,5 © imago 27/31 REINIER: Stand sehr überraschend zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison in der Startelf, trug so gut wie nichts zum BVB-Spiel teil. Ein paar Ballkontakte, null Ertrag. Wird nicht mehr viele Bundesligaspiele machen. Note 5,5 © getty 28/31 ERLING HAALAND: Ein Torschüsschen in Halbzeit eins. Nach dem 1:1 war dann auch er etwas energischer. Stark sein gewonnenes Laufduell gegen Upamecano und sein Pass auf Reus in den Strafraum, den Hernandez per Monstergrätsche am 2:2 hindern musste. Note 4 © imago 29/31 JAMIE BYNOE-GITTENS: Der 17-Jährige kam für den enttäuschenden Reinier. Kam noch auf 14 Ballaktionen, durchaus erfrischender Auftritt. Note 3 © getty 30/31 YOUSSOUFA MOUKOKO: Kam wenige Minuten vor Schluss für Wolf, konnte das Spiel auch nicht mehr umdrehen. Keine Bewertung © getty 31/31 FELIX PASSLACK: Kam für Haaland, wird kein Stürmer mehr. Keine Bewertung

BVB und das Dilemma mit der Erwartungshaltung

Was im Verein nicht nur Zorc längst gegen den Strich geht, ist die angeblich überzogene Erwartungshaltung, mit der sich der BVB seit Jahren konfrontiert sieht. Dortmund steckt diesbezüglich in einem dauerhaften Dilemma, das man sich zum Teil auch selbst zuzuschreiben hat.

In den vergangenen Jahren hat der BVB im Vergleich mit den Bayern stets gerne mit dem Ruf des Außenseiters kokettiert und gefühlt bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf verwiesen, dass der Rivale deutlich mehr Geld zur Verfügung hat, man aber dennoch angreifen möchte, sollte er eine schwache Saison hinlegen. Heute ist jedoch festzuhalten, dass die letzte Dortmunder Meisterschaft zehn Jahre zurückliegt und die vergangenen Spielzeiten bis auf eine Ausnahme (2018/19) meist nicht darauf hindeuteten, dass der BVB wirklich dazu in der Lage ist, schwächelnden Bayern - so wie sie es in dieser Saison durchaus waren - auf die Pelle zu rücken.

Hinzu kommen die Verschiebungen im Fußball im Allgemeinen und der Bundesliga im Speziellen in den vergangenen zehn bis 15 Jahren. Diese haben zusammen mit dem seit 2010 sportlich wie wirtschaftlich stark aufstrebenden BVB eine Statik geschaffen, die sehr oft sehr vorhersehbare Resultate zeitigt. Überspitzt könnte man sagen: Durch diese Gemengelage wird in Dortmund der zweite Platz mittlerweile genauso routiniert zur Kenntnis genommen wie in München die Meisterschaft.

BVB: Euphorie nur wegen Platz zwei? Utopisch!

Das Dortmunder Publikum fordert gegen die Mehrzahl der Gegner Siege ein, weil ihr Verein gegenüber dieser Mehrzahl übermächtig ist. Gelingen die Siege, werden sie mittlerweile eher erleichtert als euphorisch aufgenommen. Kommt es dagegen zu unerwarteten Punktverlusten, ist die Stimmung schnell im Keller - weil man mehr erwartet und sich im vermeintlichen Duell mit den Bayern ein weiteres Mal auf der Verliererstraße sieht.

Dass also einzig wegen eines zweiten Platzes grundsätzlich Euphorie rund um den BVB herrscht, ist utopisch geworden, und es würde verwundern, würde dies jemanden bei der Borussia überraschen. Dass Rose sein Fazit so ziehen musste, wie er es zog und die Dortmunder in diesem Jahr von reichlich Ernüchterung sowie Unzufriedenheit begleitet wurden, liegt in erster Linie am kläglichen Abschneiden in CL, EL, DFB-Pokal und weiteren Spielen, die die Borussia teils krachend verlor.

Was kann der Verein also tun, um dieser Kontroverse zu entkommen? "In meinen Augen fehlt dem BVB eine mutigere Selbsteinschätzung", sagte Ex-Spieler Ilkay Gündogan bei Sport1. "Es wird viel darüber geredet, dass die Bayern die besseren wirtschaftlichen Voraussetzungen hätten, aber Dortmund schafft es seit Jahren, regelmäßig die größten Talente Europas zu überzeugen und auch gestandene Spieler, wie zuletzt Emre Can oder Niklas Süle im kommenden Sommer, für sich zu gewinnen. Natürlich geht es auf lange Sicht auch darum, diese Spieler halten zu können, aber mit diesen Voraussetzungen und der Strahlkraft kann man gut und gerne angreifen."

Netzreaktionen zum Klassiker: "Bei einem weiteren Wechselfehler spielt Bayern mit 13 Mann" © getty 1/22 Durch einen 3:1-Sieg gegen Erzrivale Borussia Dortmund gewinnt der FC Bayern seinen zehnten Bundesliga-Titel in Folge. Das bewegt auch das Netz. SPOX hat die besten Reaktionen für Euch zusammengestellt. © Twitter 2/22 © Twitter 3/22 Sebastian Weßling (Reporter bei Funke Sport) © Twitter 4/22 © Twitter 5/22 © Twitter 6/22 © Twitter 7/22 © Twitter 8/22 © Twitter 9/22 Florian Hellmuth (Redakteur bei Sport1) © Twitter 10/22 © Twitter 11/22 © Twitter 12/22 © Twitter 13/22 Nach einem klaren Foul von Pavard an Bellingham im Strafraum gab es keine Strafstoß für den BVB. Eine Entscheidung von Schiedsrichter Siebert in Zusammenarbeit mit dem VAR, die wenig Zuspruch fand. © Twitter 14/22 © Twitter 15/22 © Twitter 16/22 © Twitter 17/22 Stephan Uersfeld (Redakteur bei NTV) © Twitter 18/22 © Twitter 19/22 © Twitter 20/22 © Twitter 21/22 © Twitter 22/22

BVB braucht eine Mannschaft, die Begeisterung entfacht

Das ist gewiss ein lohnenswerter Ansatz, der jedoch dringend von identitätsstiftenden Maßnahmen flankiert werden müsste. Der Verein benötigt ein frisch entfachtes Feuer, wie es bereits während der Ära von Jürgen Klopp loderte und nach innen wie außen wirkte. Dies geht an diesem Standort vor allem mit bodenständigen, engagierten Spielern, die verstanden haben, wie dieser spezielle Verein tickt und einem Trainer, dessen Spielstil von hoher Intensität, permanenter Leistungsbereitschaft und enormer Leidenschaft geprägt ist.

Vergegenwärtigt man sich die Aussagen der Verantwortlichen während der vergangenen Wochen, stimmt es dezent positiv, dass dieser Mangel erkannt wurde. "Ich will hier lauter Jungs haben, die aber mal so richtig Bock auf diesen Verein haben, sich zerreißen", sagte beispielsweise Zorc-Nachfolger Sebastian Kehl in der SZ. Ein weiteres Indiz sind Roses warme Worte für Nachwuchsspieler wie Tom Rothe, Jamie Bynoe-Gittens oder Lion Semic, die zuletzt ihre ersten Profi-Minuten gesammelt haben und künftig stärker in die erste Mannschaft integriert werden.

Was Dortmund unabhängig von den eingefahrenen Verhältnissen in Fußball-Deutschland kurz- wie langfristig entwickeln muss, ist eine Mannschaft, die vor allem konstant Begeisterung und darüber neue Identifikation entfacht. Dass es dazu Kantersiege gegen schwächere Teams braucht, wäre ein Irrglaube. Vielmehr ist es auch weiterhin absolut möglich, dass in Dortmund ein zweiter Platz oder ein 1:0-Erfolg gegen einen Underdog wie beispielsweise Bielefeld gefeiert wird.

Das passiert aber nicht, wenn er wie vor ein paar Wochen geschehen durch ein blasses Auftreten der Mannschaft zustande kommt und diese über den gesamten Saisonverlauf nur wenig ausstrahlt, was das emotionale Konstrukt Borussia Dortmund im Kern ausmacht.

